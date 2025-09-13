Στη Γάζα μας περιμένουν

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 13 Ιουλίου και μένει στα περίπτερα και την Κυριακή 14 Ιουλίου.

Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Έτοιμο να αποπλεύσει το «Οξυγόνο»

50 καράβια, εθελοντές από πάνω από 40 χώρες και πάνω από 26.000 άνθρωποι έχουν δουλέψει για τη μεγαλύτερη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Οι ελληνικές προετοιμασίες, τα χτυπήματα του Ισραήλ και η ελπίδα να σπάσει η πολιορκία

Μιλούν στην «Εφ.Συν.» τα μέλη της ελληνικής αποστολής, Πάρις Λαυτσής, Κλεονίκη Αλεξοπούλου και Ιάσων Αποστολόπουλος

Φάπα Βρυξελλών

Εκθέτουν την κυβέρνηση οι απαντήσεις εκπροσώπου της Επιτροπής στην «Εφ.Συν.»

Ανοιχτή η διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος της Ελλάδας

Σκοπός των δύο Οδηγιών, να διευκολύνουν τα κράτη για χαμηλότερο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα και για απαλλαγή σε περισσότερες μικρές επιχειρήσεις

ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Μείωση ΦΠΑ, 13ο μισθό στο Δημόσιο, νέο ΕΚΑΣ για συνταξιούχους και χαμηλό ΕΝΦΙΑ για πολύτεκνους ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης

Σ. Φάμελλος - Αλ. Τσίπρας

Μαζί, υπό προϋποθέσεις

Οι αιχμές της Κουμουνδούρου και το κεφάλαιο-έκπληξη από το βιβλίο του πρ. πρωθυπουργού

Και τώρα το χάλκινο

Η Εθνική ηττήθηκε (68-94) από την Τουρκία και παίζει μικρό τελικό με τους Φινλανδούς

Γερμανία - Τουρκία ο μεγάλος τελικός

ΗΠΑ - Δολοφονία Κερκ

Ρεπουμπλικανοί θέλουν άγαλμα του Τσάρλι Κερκ στην Ουάσινγκτον

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ποινές και πρόστιμα στην εκκίνηση

Προσωπική Υπόθεση

Βασίλης Σπανούλης

⇒ Μαζί με την «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» μη χάσετε τη ξεχωριστή προσφορά. Πρόκειται για το μυθιστόρημα του Κώστα Μουζουράκη «Φίδια στο σκορπιό».

Ληστές τραπεζών, διεφθαρμένοι μπάτσοι, πόρνες μπράβοι και νταβατζήδες, σε ήσυχα μπαρ, παλιά ξενοδοχεία και βρώμικα νυχτερινά στέκια, όπου το δίκιο κρύβεται στις κάννες των όπλων κι ο θάνατος τριγυρίζει αθέατος.

Ένα πολιτικό νουάρ μυθιστόρημα, μια ματωμένη ιστορία εκδίκησης, ταγμένη στην παράδοση των παλπ αναγνωσμάτων, των ρόουντ μούβι και των ταινιών του Σαμ Πέκινπα, του Σέρτζιο Λεόνε και του Κουέντιν Ταραντίνο.