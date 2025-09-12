Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Ομολογία ενοχής για ΦΠΑ και ακρίβεια
Έρμαιο των καρτέλ ο Μητσοτάκης που αρνείται να χτυπήσει την αισχροκέρδεια στην αγορά
● Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τη μη μείωσή του: επικαλούνται το δημοσιονομικό κόστος και υποστηρίζουν ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή
● Σε ιστορικά υψηλά το μέσο περιθώριο κέρδους των ελληνικών επιχειρήσεων, φανερώνει ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς
● Σε διαρκή άνοδο από το 2023 ο «εσωτερικός» πληθωρισμός
● Απρόθυμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μονοπωλιακή ισχύ των επιχειρήσεων, αφήνει τα λαϊκά νοικοκυριά στο έλεος της ακρίβειας
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ
Ο Τραμπ κέρδισε έναν βολικό «μάρτυρα»
● Έχασε τον προπαγανδιστή της MAGA ατζέντας σε εκατομμύρια νέους Αμερικανούς
● Υπέρ της οπλοκατοχής αγόρευε ο Κερκ λίγο πριν πέσει αιμόφυρτος
Μέση Ανατολή
● Στρατηγικό σφάλμα ο ισραηλινός βομβαρδισμός στο Κατάρ
Ευρωμπάσκετ
Η μητέρα των μαχών
● Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε την Τουρκία, με έπαθλο μια θέση στον τελικό και ένα μετάλλιο
Άρθρο Φίλιπ Λαμ
● «Ακριβές μεταγραφές με... σκοπό»
Αλέξης Τσίπρας
Συνολικό πρόγραμμα εννέα αξόνων
● Στο επίκεντρο, παραγωγικό μοντέλο και εργασία, αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
● Η Ζωή ξεσκεπάζει τον Μυλωνάκη
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Πολυτεχνείο Κρήτης
● Δεν περνάς μαθήματα, δεν δικαιούσαι φοιτητική στέγη
Ο γολγοθάς της Φωτούλας Ντινάκη
Σκανδαλώδης εκδικητική δίωξη
● Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε κάτι γι’ αυτό;
Παράνομες επιδοτήσεις
● Η αλήθεια για τους ελέγχους
Κύκλωμα τράφικινγκ
Εξέδιδε ακόμα και ανήλικη έγκυο
● Σύλληψη κατά συρροήν μαστροπού που ισχυριζόταν ότι έχει πολιτικές πλάτες
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
● Γιορτινή σεζόν με ηχηρά ονόματα και σπουδαίες προτάσεις
CHEVRON - HELLENIQ ENERGY
● Οι εξορύξεις αργούν, οι μετοχικές εξελίξεις «τρέχουν»...
