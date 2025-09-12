Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Ομολογία ενοχής για ΦΠΑ και ακρίβεια

Έρμαιο των καρτέλ ο Μητσοτάκης που αρνείται να χτυπήσει την αισχροκέρδεια στην αγορά

● Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τη μη μείωσή του: επικαλούνται το δημοσιονομικό κόστος και υποστηρίζουν ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή

● Σε ιστορικά υψηλά το μέσο περιθώριο κέρδους των ελληνικών επιχειρήσεων, φανερώνει ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς

● Σε διαρκή άνοδο από το 2023 ο «εσωτερικός» πληθωρισμός

● Απρόθυμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη μονοπωλιακή ισχύ των επιχειρήσεων, αφήνει τα λαϊκά νοικοκυριά στο έλεος της ακρίβειας

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Ο Τραμπ κέρδισε έναν βολικό «μάρτυρα»

● Έχασε τον προπαγανδιστή της MAGA ατζέντας σε εκατομμύρια νέους Αμερικανούς

● Υπέρ της οπλοκατοχής αγόρευε ο Κερκ λίγο πριν πέσει αιμόφυρτος

Μέση Ανατολή

● Στρατηγικό σφάλμα ο ισραηλινός βομβαρδισμός στο Κατάρ

Ευρωμπάσκετ

Η μητέρα των μαχών

● Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε την Τουρκία, με έπαθλο μια θέση στον τελικό και ένα μετάλλιο

Άρθρο Φίλιπ Λαμ

● «Ακριβές μεταγραφές με... σκοπό»

Αλέξης Τσίπρας

Συνολικό πρόγραμμα εννέα αξόνων

● Στο επίκεντρο, παραγωγικό μοντέλο και εργασία, αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

● Η Ζωή ξεσκεπάζει τον Μυλωνάκη

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Πολυτεχνείο Κρήτης

● Δεν περνάς μαθήματα, δεν δικαιούσαι φοιτητική στέγη

Ο γολγοθάς της Φωτούλας Ντινάκη

Σκανδαλώδης εκδικητική δίωξη

● Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε κάτι γι’ αυτό;

Παράνομες επιδοτήσεις

● Η αλήθεια για τους ελέγχους

Κύκλωμα τράφικινγκ

Εξέδιδε ακόμα και ανήλικη έγκυο

● Σύλληψη κατά συρροήν μαστροπού που ισχυριζόταν ότι έχει πολιτικές πλάτες

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

● Γιορτινή σεζόν με ηχηρά ονόματα και σπουδαίες προτάσεις

CHEVRON - HELLENIQ ENERGY

● Οι εξορύξεις αργούν, οι μετοχικές εξελίξεις «τρέχουν»...