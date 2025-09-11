Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Άνεμοι πολέμου
Συγκρούσεις, πρωτοφανείς εξοπλισμοί και απειλές κατακλύζουν τον πλανήτη
● «Η Ευρώπη πρέπει να πολεμήσει!» διακηρύσσει η πρόεδρος της Κομισιόν
● Πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή ο βομβαρδισμός του Κατάρ από το Ισραήλ
● Φιάσκο Τραμπ και Νετανιάχου ο «ανασχεδιασμός» της Μέσης Ανατολής
● Θερμό επεισόδιο Πολωνίας-Ρωσίας, κλιμάκωση στην Ουκρανία
Ταμείο ανάκαμψης
Φιάσκο 100 εκατ. με το πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ»
● Στον αέρα το μέλλον των ενεργειακών κοινοτήτων
Καζάνι που βράζει η Γαλλία
● Με σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα!» χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους κατά των κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας
Στόλος αλληλεγγύης
Δεύτερο χτύπημα πεισμώνει τις αποστολές
● Αταλάντευτα με ρότα για τη Γάζα
Εξαγγελίες ΔΕΘ
Υπόκωφη δυσαρέσκεια γαλάζιων βουλευτών
● Θετικά αλλά κατώτερα των προσδοκιών τα μέτρα
● Τα μηνύματα και οι προβληματισμοί μετά τις ανακοινώσεις
Η αντιπολίτευση πάει ΔΕΘ
● ΠΑΣΟΚ: τι θα περιλαμβάνει το πακέτο του Ν. Ανδρουλάκη
● ΣΥΡΙΖΑ: το σχέδιο διακυβέρνησης παρουσίασε ο Σ. Φάμελλος
● ΜέΡΑ25: κάθετα αντίθετος στην επιστροφή Τσίπρα ο Γ. Βαρουφάκης
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Σχολικοί αγιασμοί
● Και οι τραπεζίτες θέλουν να ευλογήσουν!
● Αντιδράσεις σε τουλάχιστον 3 δήμους της χώρας από την αυτοπρόσκληση εκπροσώπων τραπεζών για διαφημιστικούς λόγους
Πύρινο φιάσκο στην Πάτρα
● Η άδικη προφυλάκιση δύο νέων ανθρώπων
Φεστιβάλ Φιλίππων - Εναλλακτική σκηνή ΕΛΣ
● Συνεργάζονται τιμώντας σε... ξηρά και θάλασσα το έργο του Χρόνη Μίσσιου
