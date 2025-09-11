Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.7° 24.1°
2 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.6° 20.5°
0 BF
60%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
61%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
64%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
0 BF
80%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
82%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
1 BF
64%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 24.4°
1 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
34%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
26.5° 21.7°
0 BF
78%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
22°C
24.2° 21.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
82%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.0°
0 BF
44%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.8°
2 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
20°C
19.8° 19.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 18.3°
2 BF
59%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
96%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
75%
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
11/9/25

Άνεμοι πολέμου

Άνεμοι πολέμου

Συγκρούσεις, πρωτοφανείς εξοπλισμοί και απειλές κατακλύζουν τον πλανήτη

● «Η Ευρώπη πρέπει να πολεμήσει!» διακηρύσσει η πρόεδρος της Κομισιόν

● Πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή ο βομβαρδισμός του Κατάρ από το Ισραήλ

● Φιάσκο Τραμπ και Νετανιάχου ο «ανασχεδιασμός» της Μέσης Ανατολής

● Θερμό επεισόδιο Πολωνίας-Ρωσίας, κλιμάκωση στην Ουκρανία

Ταμείο ανάκαμψης

Φιάσκο 100 εκατ. με το πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ»

● Στον αέρα το μέλλον των ενεργειακών κοινοτήτων

Καζάνι που βράζει η Γαλλία

● Με σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα!» χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους κατά των κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας

Στόλος αλληλεγγύης

Δεύτερο χτύπημα πεισμώνει τις αποστολές

● Αταλάντευτα με ρότα για τη Γάζα

Εξαγγελίες ΔΕΘ

Υπόκωφη δυσαρέσκεια γαλάζιων βουλευτών

● Θετικά αλλά κατώτερα των προσδοκιών τα μέτρα

● Τα μηνύματα και οι προβληματισμοί μετά τις ανακοινώσεις

Η αντιπολίτευση πάει ΔΕΘ

● ΠΑΣΟΚ: τι θα περιλαμβάνει το πακέτο του Ν. Ανδρουλάκη

● ΣΥΡΙΖΑ: το σχέδιο διακυβέρνησης παρουσίασε ο Σ. Φάμελλος

● ΜέΡΑ25: κάθετα αντίθετος στην επιστροφή Τσίπρα ο Γ. Βαρουφάκης

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Σχολικοί αγιασμοί

● Και οι τραπεζίτες θέλουν να ευλογήσουν!

● Αντιδράσεις σε τουλάχιστον 3 δήμους της χώρας από την αυτοπρόσκληση εκπροσώπων τραπεζών για διαφημιστικούς λόγους

Πύρινο φιάσκο στην Πάτρα

● Η άδικη προφυλάκιση δύο νέων ανθρώπων

Φεστιβάλ Φιλίππων - Εναλλακτική σκηνή ΕΛΣ

● Συνεργάζονται τιμώντας σε... ξηρά και θάλασσα το έργο του Χρόνη Μίσσιου

