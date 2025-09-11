Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Άνεμοι πολέμου

Συγκρούσεις, πρωτοφανείς εξοπλισμοί και απειλές κατακλύζουν τον πλανήτη

● «Η Ευρώπη πρέπει να πολεμήσει!» διακηρύσσει η πρόεδρος της Κομισιόν

● Πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή ο βομβαρδισμός του Κατάρ από το Ισραήλ

● Φιάσκο Τραμπ και Νετανιάχου ο «ανασχεδιασμός» της Μέσης Ανατολής

● Θερμό επεισόδιο Πολωνίας-Ρωσίας, κλιμάκωση στην Ουκρανία

Ταμείο ανάκαμψης

Φιάσκο 100 εκατ. με το πρόγραμμα «ΑΠΟΛΛΩΝ»

● Στον αέρα το μέλλον των ενεργειακών κοινοτήτων

Καζάνι που βράζει η Γαλλία

● Με σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα!» χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους κατά των κυβερνητικών πολιτικών λιτότητας

Στόλος αλληλεγγύης

Δεύτερο χτύπημα πεισμώνει τις αποστολές

● Αταλάντευτα με ρότα για τη Γάζα

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/VSpCEYMhEs — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 11, 2025

Εξαγγελίες ΔΕΘ

Υπόκωφη δυσαρέσκεια γαλάζιων βουλευτών

● Θετικά αλλά κατώτερα των προσδοκιών τα μέτρα

● Τα μηνύματα και οι προβληματισμοί μετά τις ανακοινώσεις

Η αντιπολίτευση πάει ΔΕΘ

● ΠΑΣΟΚ: τι θα περιλαμβάνει το πακέτο του Ν. Ανδρουλάκη

● ΣΥΡΙΖΑ: το σχέδιο διακυβέρνησης παρουσίασε ο Σ. Φάμελλος

● ΜέΡΑ25: κάθετα αντίθετος στην επιστροφή Τσίπρα ο Γ. Βαρουφάκης

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Σχολικοί αγιασμοί

● Και οι τραπεζίτες θέλουν να ευλογήσουν!

● Αντιδράσεις σε τουλάχιστον 3 δήμους της χώρας από την αυτοπρόσκληση εκπροσώπων τραπεζών για διαφημιστικούς λόγους

Πύρινο φιάσκο στην Πάτρα

● Η άδικη προφυλάκιση δύο νέων ανθρώπων

Φεστιβάλ Φιλίππων - Εναλλακτική σκηνή ΕΛΣ

● Συνεργάζονται τιμώντας σε... ξηρά και θάλασσα το έργο του Χρόνη Μίσσιου