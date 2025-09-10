Κενά ασφαλείας και στον νέο ΟΣΕ

Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και ψηφιακά εδώ.
Διάτρητο το οργανόγραμμα του νέου φορέα, παρά τις φανφάρες Κυρανάκη
- Προβλέπονται 2.510 θέσεις εργασίας, έχουν στελεχωθεί λιγότερες από 700
- Κενές οι κομβικές θέσεις του διευθυντή Κυκλοφορίας και του γενικού διευθυντή Λειτουργίας
- Υποστελεχωμένη η κρίσιμη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας, Διαχείρισης Κινδύνων και Διαλειτουργικότητας: 13 άτομα αντί για 60
- Ποιος είναι ο νεαρότατος συνεργάτης του Κ. Κυρανάκη που επόπτευσε το προβληματικό οργανόγραμμα
- Κενό γράμμα η αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων, δυόμισι χρόνια μετά τα Τέμπη
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
- Banksy, ο ιππότης των... τοίχων
- Επικριτικό στο κράτος και υπαινικτικά φιλοπαλαιστινιακό, το νέο έργο του διάσημου street artist αναστάτωσε το Λονδίνο
Κοινοτική Οδηγία για ΦΠΑ
- Το ψέμα, δεύτερη φύση της κυβέρνησης
Πρόγραμμα SAFE
- Προτελευταία στην άντληση κεφαλαίων η Ελλάδα
- Δάνεια ύψους μόλις 800 εκατ. ευρώ ενέκρινε χθες για τη χώρα μας η Κομισιόν
Φορολογικός πληθωρισμός
- Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμίσει τα οφέλη των μέτρων της ΔΕΘ
130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
- Τριπλή γιορτή γενεθλίων, με δεκάδες καλλιτεχνικά δώρα.
Ευρωμπάσκετ: Ο δρόμος είναι ανοιχτός...
- Με μια άρτια εμφάνιση, η Εθνική νίκησε 87-76 τη Λιθουανία και πέρασε στους «4» ύστερα από 16 χρόνια
- Αντίπαλος στον ημιτελικό η Τουρκία
Παλαιστινιακό κράτος
- Ηχηρό μήνυμα Αθήνας - Βηθλεέμ με πολλούς αποδέκτες
Τρομοκρατικό χτύπημα στον Στολίσκο
- Δεν πτοείται η διεθνής αλληλεγγύη
- Τι διαμηνύει η ελληνική αποστολή
Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ
- Ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα κάθε ελπίδα για άμεση εκεχειρία
- Σώθηκαν τα στελέχη της Χαμάς που έγιναν στόχοι δολοφονίας
- «Ατυχής» η επιχείρηση, ανακοίνωσε υποκριτικά ο Λευκός Οίκος, χωρίς να καταδικάζει
Το Νεπάλ στις φλόγες
- Λαϊκή εξέγερση κατά του αυταρχισμού και της διαφθοράς
- Κάηκαν δεκάδες κυβερνητικά κτήρια, 22 νεκροί διαδηλωτές
Γαλλία
- Στον έμπιστο υπουργό Aμυνας Λεκορνί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Φάμελλος στη ΔΕΘ
- Σχέδιο για μια Προοδευτική Ελλάδα
- Αναδιανομή πλούτου - δικαιοσύνη στη φορολογία - επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
ΠΑΣΟΚ
- Στη ΔΕΘ με κυβερνητικό πρόγραμμα.
