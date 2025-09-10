Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.8° 28.3°
1 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
28.9° 24.9°
1 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
50%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
65%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.3° 23.3°
2 BF
47%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 27.3°
1 BF
42%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
30.2° 26.8°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
26.9° 24.9°
3 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
34%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 27.8°
3 BF
62%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
29.4° 26.8°
0 BF
44%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 24.9°
2 BF
67%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.2° 24.2°
3 BF
76%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
efimerides_1020
Εφημερίδα των Συντακτών

Κενά ασφαλείας και στον νέο ΟΣΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και ψηφιακά εδώ.

Διάτρητο το οργανόγραμμα του νέου φορέα, παρά τις φανφάρες Κυρανάκη

  • Προβλέπονται 2.510 θέσεις εργασίας, έχουν στελεχωθεί λιγότερες από 700
  • Κενές οι κομβικές θέσεις του διευθυντή Κυκλοφορίας και του γενικού διευθυντή Λειτουργίας
  • Υποστελεχωμένη η κρίσιμη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας, Διαχείρισης Κινδύνων και Διαλειτουργικότητας: 13 άτομα αντί για 60
  • Ποιος είναι ο νεαρότατος συνεργάτης του Κ. Κυρανάκη που επόπτευσε το προβληματικό οργανόγραμμα
  • Κενό γράμμα η αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων, δυόμισι χρόνια μετά τα Τέμπη

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

  • Banksy, ο ιππότης των... τοίχων
  • Επικριτικό στο κράτος και υπαινικτικά φιλοπαλαιστινιακό, το νέο έργο του διάσημου street artist αναστάτωσε το Λονδίνο

Κοινοτική Οδηγία για ΦΠΑ

  • Το ψέμα, δεύτερη φύση της κυβέρνησης

Πρόγραμμα SAFE

  • Προτελευταία στην άντληση κεφαλαίων η Ελλάδα
  • Δάνεια ύψους μόλις 800 εκατ. ευρώ ενέκρινε χθες για τη χώρα μας η Κομισιόν

Φορολογικός πληθωρισμός

  • Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμίσει τα οφέλη των μέτρων της ΔΕΘ

130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

  • Τριπλή γιορτή γενεθλίων, με δεκάδες καλλιτεχνικά δώρα.

Ευρωμπάσκετ: Ο δρόμος είναι ανοιχτός...

  • Με μια άρτια εμφάνιση, η Εθνική νίκησε 87-76 τη Λιθουανία και πέρασε στους «4» ύστερα από 16 χρόνια
  • Αντίπαλος στον ημιτελικό η Τουρκία

Παλαιστινιακό κράτος

  • Ηχηρό μήνυμα Αθήνας - Βηθλεέμ με πολλούς αποδέκτες

Τρομοκρατικό χτύπημα στον Στολίσκο

  • Δεν πτοείται η διεθνής αλληλεγγύη
  • Τι διαμηνύει η ελληνική αποστολή

Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ

  • Ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα κάθε ελπίδα για άμεση εκεχειρία
  • Σώθηκαν τα στελέχη της Χαμάς που έγιναν στόχοι δολοφονίας
  • «Ατυχής» η επιχείρηση, ανακοίνωσε υποκριτικά ο Λευκός Οίκος, χωρίς να καταδικάζει

Το Νεπάλ στις φλόγες

  • Λαϊκή εξέγερση κατά του αυταρχισμού και της διαφθοράς
  • Κάηκαν δεκάδες κυβερνητικά κτήρια, 22 νεκροί διαδηλωτές

Γαλλία

  • Στον έμπιστο υπουργό Aμυνας Λεκορνί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Φάμελλος στη ΔΕΘ

  • Σχέδιο για μια Προοδευτική Ελλάδα
  • Αναδιανομή πλούτου - δικαιοσύνη στη φορολογία - επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

ΠΑΣΟΚ

  • Στη ΔΕΘ με κυβερνητικό πρόγραμμα.
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Κενά ασφαλείας και στον νέο ΟΣΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual