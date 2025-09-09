Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα καθώς και σε ψηφιακή μορφή εδώ.

Η κυβέρνηση μας εμπαίζει με τον ΦΠΑ

«Ενσωμάτωση»-παρωδία της Οδηγίας στις «λοιπές διατάξεις» του Τελωνειακού Κώδικα στις 5 Αυγούστου!

Τα ψέματα για το χρονικό της υπόθεσης, το «κρυφτούλι» με την Κομισιόν και η απειλή παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Πώς άλλες χώρες-μέλη εξάντλησαν τις ευελιξίες που δίνουν οι δύο Οδηγίες στη μετά-Covid περίοδο και στην περίοδο της πληθωριστικής έξαρσης

Ευρωπαίος διπλωμάτης στην «Εφ.Συν.»: Η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα των εθνικών φορολογικών αρχών, αλλά η κατεύθυνση που δείχνουν οι Οδηγίες είναι υποχρεωτική

Η μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους... στο όνομα της Οδηγίας, με ωφελούμενα 67,4 χιλιάδες άτομα

Στον Φακό της «Εφ.Συν.» : Ντένις Ματσούεφ

Γιατί εξαιρέθηκε ξαφνικά ο Ρώσος βιρτουόζος από συναυλία της ΚΟΑ;

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. pic.twitter.com/PAZHtHieM1 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 9, 2025

ΠΑΣΟΚ

Συναντήσεις Ανδρουλάκη με κοινωνικούς φορείς εν όψει ΔΕΘ.

ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερα

Κριτική για το καλάθι της ΔΕΘ

Και μικρό και καθυστερημένα

Η αφρόκρεμα του Σινεμά πήρε θέση...

Λάνθιμος και Παπούλια στους 1.200 που λένε «όχι» στη συνεργασία με το Ισραήλ.

Η Γαλλία σε δίνη κυβερνητικής κρίσης

Ο Μακρόν αναζητεί κοινοβουλευτική στήριξη στους Σοσιαλιστές

Πλησιάζει το τέλος της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας;

Γενοκτονία Παλαιστινίων

Ο Τραμπ «βλέπει» ξανά συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς, η πραγματικότητα τον διαψεύδει

Βασιλίσσης Όλγας

Οι Αθηναίοι μίλησαν!

Πλωμάρι Λέσβου

Όργιο αυθαιρεσιών από Ισραηλινούς... εποίκους

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Νομοθετεί την απόκρυψη ανακριτικού υλικού!

Γράφει ο Ευτ. Φυτράκης

Πολεοδομίες

Ο Μητσοτάκης τα έκανε μπάχαλο

Εξόργισε τον (γαλάζιο) φορέα των δήμων και έκανε δύο υπουργεία να τρέχουν να «διορθώσουν»

Εθνική

Χάσαμε την μπάλα...

Γιοβάνοβιτς και παίκτες ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και η Δανία έκανε πάρτι στο Φάληρο με 3-0

Ευρωμπάσκετ