Η κυβέρνηση μας εμπαίζει με τον ΦΠΑ
- «Ενσωμάτωση»-παρωδία της Οδηγίας στις «λοιπές διατάξεις» του Τελωνειακού Κώδικα στις 5 Αυγούστου!
- Τα ψέματα για το χρονικό της υπόθεσης, το «κρυφτούλι» με την Κομισιόν και η απειλή παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
- Πώς άλλες χώρες-μέλη εξάντλησαν τις ευελιξίες που δίνουν οι δύο Οδηγίες στη μετά-Covid περίοδο και στην περίοδο της πληθωριστικής έξαρσης
- Ευρωπαίος διπλωμάτης στην «Εφ.Συν.»: Η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα των εθνικών φορολογικών αρχών, αλλά η κατεύθυνση που δείχνουν οι Οδηγίες είναι υποχρεωτική
- Η μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους... στο όνομα της Οδηγίας, με ωφελούμενα 67,4 χιλιάδες άτομα
Στον Φακό της «Εφ.Συν.» : Ντένις Ματσούεφ
- Γιατί εξαιρέθηκε ξαφνικά ο Ρώσος βιρτουόζος από συναυλία της ΚΟΑ;
ΠΑΣΟΚ
- Συναντήσεις Ανδρουλάκη με κοινωνικούς φορείς εν όψει ΔΕΘ.
ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερα
- Κριτική για το καλάθι της ΔΕΘ
- Και μικρό και καθυστερημένα
Η αφρόκρεμα του Σινεμά πήρε θέση...
- Λάνθιμος και Παπούλια στους 1.200 που λένε «όχι» στη συνεργασία με το Ισραήλ.
Η Γαλλία σε δίνη κυβερνητικής κρίσης
- Ο Μακρόν αναζητεί κοινοβουλευτική στήριξη στους Σοσιαλιστές
- Πλησιάζει το τέλος της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας;
Γενοκτονία Παλαιστινίων
- Ο Τραμπ «βλέπει» ξανά συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς, η πραγματικότητα τον διαψεύδει
Βασιλίσσης Όλγας
- Οι Αθηναίοι μίλησαν!
Πλωμάρι Λέσβου
- Όργιο αυθαιρεσιών από Ισραηλινούς... εποίκους
Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Νομοθετεί την απόκρυψη ανακριτικού υλικού!
- Γράφει ο Ευτ. Φυτράκης
Πολεοδομίες
- Ο Μητσοτάκης τα έκανε μπάχαλο
- Εξόργισε τον (γαλάζιο) φορέα των δήμων και έκανε δύο υπουργεία να τρέχουν να «διορθώσουν»
Εθνική
- Χάσαμε την μπάλα...
- Γιοβάνοβιτς και παίκτες ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και η Δανία έκανε πάρτι στο Φάληρο με 3-0
Ευρωμπάσκετ
- Ωρα πρόκρισης, 21.00
- Απόψε ο μεγάλος προημιτελικός με τη Λιθουανία
