Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα

Βαθιά μεταρρύθμιση με ρήξεις εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη
Πρότεινε άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, εφάμιλλο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου
Οι άξονες:
■ Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με αφετηρία το 2025 και κατάληξη το 2030
■ Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
■ Ταμείο για στήριξη των νέων γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα
Ασκησε σκληρή κριτική στην πολιτική Μητσοτάκη που οδηγεί τη χώρα στα βράχια
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»
Γαλλία ώρα μηδέν
- Υπερχρεωμένη και κουρασμένη δημοκρατία
- Γιατί επιτίθενται οι αγορές
- Αρθρο του πανεπιστημιακού Νίκου Σμυρναίου
Αρθρο Judith Butler
Ευγνωμοσύνη στην «Αξιώτισσα»
«Η αντίθεση στη γενοκτονία δεν είναι αντισημιτισμός, είναι παγκόσμια υποχρέωσή μας»
Συνεντεύξεις
Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθήνας, ΝΕ.ΑΡ.
Θεανώ Φωτίου, βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας, ΝΕ.ΑΡ.
Check Point, Ραμάλα
Οδοιπορικό στο απαρτχάιντ του 21ου αιώνα
Αποστολή μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
«Μαύρα» δρομολόγια
«Καρφιά» μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και ΚΤΕΛ για τον ρατσισμό α λα ΗΠΑ του '50
ΓΣΕΕ ενόψει ΔΕΘ
37,5 ώρες τη βδομάδα χωρίς μείωση αποδοχών
Προσωπική Υπόθεση
Μελχισεδέκ
Από τον Αβραάμ... στην κρητική μαφία
Οι ΗΠΑ στο χακί
Το μιλιταριστικό όνειρο του Τραμπ
Υπουργείο Πολέμου, εθνοφρουρά παντού, στο στόχαστρο οι πόλεις που συντρέχουν τους μετανάστες
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας