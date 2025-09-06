Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα

Διαβάστε στην «Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Βαθιά μεταρρύθμιση με ρήξεις εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη

Πρότεινε άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ, εφάμιλλο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

Οι άξονες:

■ Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με αφετηρία το 2025 και κατάληξη το 2030

■ Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

■ Ταμείο για στήριξη των νέων γενεών μέσα από μια Πατριωτική Εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα

Ασκησε σκληρή κριτική στην πολιτική Μητσοτάκη που οδηγεί τη χώρα στα βράχια

Το Θέμα της «Εφ.Συν.»

Γαλλία ώρα μηδέν

Υπερχρεωμένη και κουρασμένη δημοκρατία

Γιατί επιτίθενται οι αγορές

Αρθρο του πανεπιστημιακού Νίκου Σμυρναίου

Αρθρο Judith Butler

Ευγνωμοσύνη στην «Αξιώτισσα»

«Η αντίθεση στη γενοκτονία δεν είναι αντισημιτισμός, είναι παγκόσμια υποχρέωσή μας»

Συνεντεύξεις

Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθήνας, ΝΕ.ΑΡ.

Θεανώ Φωτίου, βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας, ΝΕ.ΑΡ.

Check Point, Ραμάλα

Οδοιπορικό στο απαρτχάιντ του 21ου αιώνα

Αποστολή μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

«Μαύρα» δρομολόγια

«Καρφιά» μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και ΚΤΕΛ για τον ρατσισμό α λα ΗΠΑ του '50

ΓΣΕΕ ενόψει ΔΕΘ

37,5 ώρες τη βδομάδα χωρίς μείωση αποδοχών

Προσωπική Υπόθεση

Μελχισεδέκ

Από τον Αβραάμ... στην κρητική μαφία

Οι ΗΠΑ στο χακί

Το μιλιταριστικό όνειρο του Τραμπ

Υπουργείο Πολέμου, εθνοφρουρά παντού, στο στόχαστρο οι πόλεις που συντρέχουν τους μετανάστες

