Τρικυμία εν καλωδίω

Και η Κομισιόν βγάζει την Κύπρο... από την πρίζα

● Ασφυκτικές πιέσεις στη Λευκωσία από Αθήνα και Βρυξέλλες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης

● Το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο και ύψιστης σημασίας, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αδειάζοντας τον Κύπριο ΥΠΟΙΚ

● Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι διενεργεί έρευνα, με επίκεντρο τη μετατροπή μιας ιδιωτικής επένδυσης σε ευρωπαϊκό έργο

● Πυρά και σκληρά ερωτήματα στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Επιβεβαίωση της αποκάλυψης της «Εφ.Συν.»

Τα ντοκουμέντα των ρατσιστικών δρομολογίων

● Η έγγραφη εντολή του προέδρου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς τους υπαλλήλους να μην εκδίδουν εισιτήρια σε όσους «αναδίδουν οσμή μη αποδεκτή...» και σε όσους δεν είναι δυνατή η τεκμηρίωση της νομιμότητας των εγγράφων τους. Για όλους αυτούς, το λεωφορείο φεύγει μόνο στις 11.30 μ.μ.!

ΠΑΣΟΚ

● Φως στα σκάνδαλα Μητσοτάκη

Σωκράτης Φάμελλος

Αφαίμαξαν την κοινωνία

● Η κυβέρνηση έβγαλε 6 δισ. υπερπλεόνασμα για να επιστρέψει μόνο 1,7 δισ.

Βαγγέλης Μαρινάκης

● Δεν βλέπει τρίτη θητεία για Μητσοτάκη

Πρόταση Τσίπρα

Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης

● Αναπτυξιακό σοκ, στήριξη της εργασίας και αλλαγές στο κράτος

82ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας

● Ένα χειροκρότημα σαν όρκος στη μνήμη μιας 5χρονης Παλαιστίνιας

«No Harbour for Genocide»

Διεθνής καμπάνια αποκλεισμού πλοίων με ένοχο φορτίο

● Και ευρήματα ελληνικού ενδιαφέροντος

Ουκρανία

● Μισόλογα για τις εγγυήσεις ασφαλείας από τη «συμμαχία των Προθύμων»

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώτη και με προοπτική

● Η Εθνική λύγισε τους Ισπανούς και πάει στο βατό μονοπάτι της Ρίγα

Ποδόσφαιρο

● Μουντιαλική πρεμιέρα με Λευκορωσία

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Τροχαίο με Πόρσε

● Τα διαμάντια είναι παντοτινά, το ίδιο και η ατιμωρησία

Φιάσκο στη Δράμα

● Απροσχημάτιστη καταστολή, προσχηματικός Αδωνις