Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Τρικυμία εν καλωδίω
Και η Κομισιόν βγάζει την Κύπρο... από την πρίζα
● Ασφυκτικές πιέσεις στη Λευκωσία από Αθήνα και Βρυξέλλες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης
● Το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο και ύψιστης σημασίας, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αδειάζοντας τον Κύπριο ΥΠΟΙΚ
● Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι διενεργεί έρευνα, με επίκεντρο τη μετατροπή μιας ιδιωτικής επένδυσης σε ευρωπαϊκό έργο
● Πυρά και σκληρά ερωτήματα στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Επιβεβαίωση της αποκάλυψης της «Εφ.Συν.»
Τα ντοκουμέντα των ρατσιστικών δρομολογίων
● Η έγγραφη εντολή του προέδρου του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς τους υπαλλήλους να μην εκδίδουν εισιτήρια σε όσους «αναδίδουν οσμή μη αποδεκτή...» και σε όσους δεν είναι δυνατή η τεκμηρίωση της νομιμότητας των εγγράφων τους. Για όλους αυτούς, το λεωφορείο φεύγει μόνο στις 11.30 μ.μ.!
ΠΑΣΟΚ
● Φως στα σκάνδαλα Μητσοτάκη
Σωκράτης Φάμελλος
Αφαίμαξαν την κοινωνία
● Η κυβέρνηση έβγαλε 6 δισ. υπερπλεόνασμα για να επιστρέψει μόνο 1,7 δισ.
Βαγγέλης Μαρινάκης
● Δεν βλέπει τρίτη θητεία για Μητσοτάκη
Πρόταση Τσίπρα
Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης
● Αναπτυξιακό σοκ, στήριξη της εργασίας και αλλαγές στο κράτος
82ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας
● Ένα χειροκρότημα σαν όρκος στη μνήμη μιας 5χρονης Παλαιστίνιας
«No Harbour for Genocide»
Διεθνής καμπάνια αποκλεισμού πλοίων με ένοχο φορτίο
● Και ευρήματα ελληνικού ενδιαφέροντος
Ουκρανία
● Μισόλογα για τις εγγυήσεις ασφαλείας από τη «συμμαχία των Προθύμων»
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Πρώτη και με προοπτική
● Η Εθνική λύγισε τους Ισπανούς και πάει στο βατό μονοπάτι της Ρίγα
Ποδόσφαιρο
● Μουντιαλική πρεμιέρα με Λευκορωσία
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Τροχαίο με Πόρσε
● Τα διαμάντια είναι παντοτινά, το ίδιο και η ατιμωρησία
Φιάσκο στη Δράμα
● Απροσχημάτιστη καταστολή, προσχηματικός Αδωνις
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας