Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Σόου Χρυσοχοΐδη, ομερτά Μυλωνάκη
Επιχείρηση αντεπίθεσης για το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λίγο πριν τη ΔΕΘ
● Κομπάζει η κυβέρνηση ότι φέρνει την κάθαρση και επιστρέφει τα «κλεμμένα»
● Δέσμευση περιουσιών για περίπου 1.000 ύποπτα ΑΦΜ τα οποία είναι άγνωστο από πού προέκυψαν
● Στο απυρόβλητο ο κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ., αποσιώπηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της επικείμενης δικογραφίας
● «Εκθεση ιδεών» και «επιτομή πρόκλησης», λέει η αντιπολίτευση
Σωκράτης Φάμελλος
Τρία επίδικα ενόψει ΔΕΘ
● Δημόσια ΔΕΗ, το Δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα και χρηματοδότηση Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ
Αμετακίνητη η κυβέρνηση στο ρατσιστικό νομοσχέδιο Πλεύρη
● Πυρ ομαδόν από την προοδευτική αντιπολίτευση
Λωρίδα της Γάζας
Θύμωσαν με τον Νετανιάχου οι Ισραηλινοί στρατηγοί
● Απαιτούν συμφωνία με τη Χαμάς
Ιδιωτικά πανεπιστήμια
Εξπρές αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών
● Η αριστεία τους δεν έχει πάτο!
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Σέρρες
● Μυστήριο με τον βανδαλισμό στο τζαμί Αχμέτ Πασά
Βάναυση ρατσιστική επίθεση
● Του χρώσταγαν λεφτά, τον «πλήρωσαν» με ξύλο
51 χρόνια ΠΑΣΟΚ
● Επέτειος με αίτημα την πολιτική αλλαγή
Συνδικάτο του εγκλήματος στην Κρήτη
● Και κληρικοί στην «παρέα»
ΗΠΑ
● Ο Τραμπ ξηλώνει (και) τις συλλογικές συμβάσεις
Ευρωμπάσκετ
Αύριο ο «τελικός»
● Χωρίς Γιάννη η Εθνική έχασε από τη Βοσνία, αλλά με νίκη επί των Ισπανών τερματίζει πρώτη στον όμιλο
Ευλογιά αιγοπροβάτων
Ανεξέλεγκτη επέκταση
● «Παύση παραγωγής» στην κτηνοτροφία
48ο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας
● Με έμφαση στους νέους δημιουργούς
