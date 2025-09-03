Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Σόου Χρυσοχοΐδη, ομερτά Μυλωνάκη

Επιχείρηση αντεπίθεσης για το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λίγο πριν τη ΔΕΘ

● Κομπάζει η κυβέρνηση ότι φέρνει την κάθαρση και επιστρέφει τα «κλεμμένα»

● Δέσμευση περιουσιών για περίπου 1.000 ύποπτα ΑΦΜ τα οποία είναι άγνωστο από πού προέκυψαν

● Στο απυρόβλητο ο κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ., αποσιώπηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της επικείμενης δικογραφίας

● «Εκθεση ιδεών» και «επιτομή πρόκλησης», λέει η αντιπολίτευση

Σωκράτης Φάμελλος

Τρία επίδικα ενόψει ΔΕΘ

● Δημόσια ΔΕΗ, το Δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα και χρηματοδότηση Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης από τη φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ

Αμετακίνητη η κυβέρνηση στο ρατσιστικό νομοσχέδιο Πλεύρη

● Πυρ ομαδόν από την προοδευτική αντιπολίτευση

Λωρίδα της Γάζας

Θύμωσαν με τον Νετανιάχου οι Ισραηλινοί στρατηγοί

● Απαιτούν συμφωνία με τη Χαμάς

Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Εξπρές αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών

● Η αριστεία τους δεν έχει πάτο!

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Σέρρες

● Μυστήριο με τον βανδαλισμό στο τζαμί Αχμέτ Πασά

Βάναυση ρατσιστική επίθεση

● Του χρώσταγαν λεφτά, τον «πλήρωσαν» με ξύλο

51 χρόνια ΠΑΣΟΚ

● Επέτειος με αίτημα την πολιτική αλλαγή

Συνδικάτο του εγκλήματος στην Κρήτη

● Και κληρικοί στην «παρέα»

ΗΠΑ

● Ο Τραμπ ξηλώνει (και) τις συλλογικές συμβάσεις

Ευρωμπάσκετ

Αύριο ο «τελικός»

● Χωρίς Γιάννη η Εθνική έχασε από τη Βοσνία, αλλά με νίκη επί των Ισπανών τερματίζει πρώτη στον όμιλο

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Ανεξέλεγκτη επέκταση

● «Παύση παραγωγής» στην κτηνοτροφία

48ο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας

● Με έμφαση στους νέους δημιουργούς