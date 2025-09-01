Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Όλοι εναντίον Πλεύρη

Κατά του ρατσιστικού νομοσχεδίου δικαστές, αστυνομικοί, δικηγόροι, διεθνείς οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές και οργανώσεις

● Αναδρομικός σαδισμός: απειλούν με απέλαση 14.000 μετανάστες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για άδεια διαμονής

● Αντιρατσιστική κινητοποίηση αύριο στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα

▪ ΑΡΘΡΟ: Αντλα Σασάτη «Η ποινικοποίηση δεν είναι λύση»

● Η διευθύντρια του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών γράφει στην «Εφ.Συν.»

● Και οι 13 φορείς που μίλησαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αντιτίθενται στο ακροδεξιό τερατούργημα που παραβιάζει δικαιώματα, Σύνταγμα και νόμους, πλήττει την κοινωνική συνοχή και επιβαρύνει υπέρμετρα υπηρεσίες και υποδομές

Global Sumud Flotilla

Σαλπάροντας για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη

● Ξεκίνησε η ειρηνική ναυτική επιχείρηση αλληλεγγύης στους αποκλεισμένους της Γάζας

● Μεγάλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

● «Sumud» σημαίνει μένω ακλόνητος και αντιστέκομαι

SPORT

«Πρώτη» με... γκέλα

● Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να νικήσει τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο (1-1)

● Δύσκολες νίκες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, που έκαναν όμως το 2/2

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

● Φουριόζα και αήττητη

● Η Εθνική έχει κάνει ήδη τρεις νίκες και συνεχίζει...

Κυρ. Μητσοτάκης

Κι αυτός στον κόσμο του!

● Μία εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ προσπαθεί να φανεί φιλολαϊκός

● Δηλώνει υπέρμαχος του 8ωρου, αλλά θεσπίζει το 13ωρο

● Σκληρή αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/sKJY0Sbu7s — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 1, 2025

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Εργοδοσία: Μη μας ενοχλείτε όταν σας απολύουμε!

● Τρία παραδείγματα αυταρχισμού και αναλγησίας κατά συνδικαλιστή και ευάλωτων εργαζομένων

Κυβέρνηση εναντίον Χάρη Δούκα

● Παρεμβολές στο έργο του Δήμου Αθηναίων με αιχμή τις ρυθμίσεις στη Βασιλίσσης Ολγας

Συμπαιγνία κυβέρνησης και Κομισιόν

● 3 δισ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2024 για το χρέος

ΠΑΣΟΚ

● Παρουσιάζει τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης

Ιδιωτικά ΑΕΙ

● Οικογενειακή υπόθεση των... αρίστων

«Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου

● Αποθεωτική πρεμιέρα με εξάλεπτο χειροκρότημα