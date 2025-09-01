Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Όλοι εναντίον Πλεύρη
Κατά του ρατσιστικού νομοσχεδίου δικαστές, αστυνομικοί, δικηγόροι, διεθνείς οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές και οργανώσεις
● Αναδρομικός σαδισμός: απειλούν με απέλαση 14.000 μετανάστες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για άδεια διαμονής
● Αντιρατσιστική κινητοποίηση αύριο στις 7 μ.μ. στο Σύνταγμα
▪ ΑΡΘΡΟ: Αντλα Σασάτη «Η ποινικοποίηση δεν είναι λύση»
● Η διευθύντρια του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών γράφει στην «Εφ.Συν.»
● Και οι 13 φορείς που μίλησαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αντιτίθενται στο ακροδεξιό τερατούργημα που παραβιάζει δικαιώματα, Σύνταγμα και νόμους, πλήττει την κοινωνική συνοχή και επιβαρύνει υπέρμετρα υπηρεσίες και υποδομές
Global Sumud Flotilla
Σαλπάροντας για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη
● Ξεκίνησε η ειρηνική ναυτική επιχείρηση αλληλεγγύης στους αποκλεισμένους της Γάζας
● Μεγάλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις
● «Sumud» σημαίνει μένω ακλόνητος και αντιστέκομαι
SPORT
«Πρώτη» με... γκέλα
● Ο Παναθηναϊκός απέτυχε να νικήσει τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο (1-1)
● Δύσκολες νίκες για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, που έκαναν όμως το 2/2
ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
● Φουριόζα και αήττητη
● Η Εθνική έχει κάνει ήδη τρεις νίκες και συνεχίζει...
Κυρ. Μητσοτάκης
Κι αυτός στον κόσμο του!
● Μία εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ προσπαθεί να φανεί φιλολαϊκός
● Δηλώνει υπέρμαχος του 8ωρου, αλλά θεσπίζει το 13ωρο
● Σκληρή αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
Εργοδοσία: Μη μας ενοχλείτε όταν σας απολύουμε!
● Τρία παραδείγματα αυταρχισμού και αναλγησίας κατά συνδικαλιστή και ευάλωτων εργαζομένων
Κυβέρνηση εναντίον Χάρη Δούκα
● Παρεμβολές στο έργο του Δήμου Αθηναίων με αιχμή τις ρυθμίσεις στη Βασιλίσσης Ολγας
Συμπαιγνία κυβέρνησης και Κομισιόν
● 3 δισ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2024 για το χρέος
ΠΑΣΟΚ
● Παρουσιάζει τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης
Ιδιωτικά ΑΕΙ
● Οικογενειακή υπόθεση των... αρίστων
«Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου
● Αποθεωτική πρεμιέρα με εξάλεπτο χειροκρότημα
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας