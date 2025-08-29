Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Τρομονόμος στο Δημόσιο
→ Παρά το άγριο σφυροκόπημα της προοδευτικής αντιπολίτευσης χθες στη Βουλή, πέρασε από την κυβέρνηση
● ΑΔΕΔΥ: «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία»
● Νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημόσιους υπαλλήλους επιβάλλει η κυβέρνηση
● Σωκράτης Φάμελλος: Θέλετε να φτιάξετε δεξιά βαμμένο κράτος
● Δημήτρης Κουτσούμπας: Νομοθετείτε μηχανισμούς ωμής καταστολής και εκφοβισμού
● Παύλος Γερουλάνος: Κυβέρνηση σε αποδρομή
● Αλέξης Χαρίτσης: Στοχεύετε στον εκφοβισμό, στη φίμωση και στην εκδίωξη των δημοσίων υπαλλήλων
● Ζωή Κωνσταντοπούλου: Νομοθέτηση «στοχοποίησης και τρομοκράτησης»
Sport
→ Ονειρικό 3/3
● Η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις μεγάλες χθεσινές προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
→ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
● Ιδανική πρεμιέρα
● Με κορυφαίο τον Γιάννη, η Εθνική νίκησε την Ιταλία με 75-66
Λωρίδα της Γάζας
→ Καταρρέει από την πείνα ο πληθυσμός της πολύπαθης περιοχής
● Μαρτυρία-κόλαφος κατά του Ισραήλ από την επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)
ΕUROCRIM 2025
→ Συνέδριο εγκληματολογίας κλείνει τα μάτια σε εγκλήματα πολέμου
● Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί από ίδρυμα σε παράνομο ισραηλινό εποικισμό
Φαραωνικά σχέδια με... Μεγαλέξανδρο και μπόλικα «ΘΑ»
→ Πρόβα τζενεράλε εν όψει ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη
● Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο
Ουκρανία
→ Ο Πούτιν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τις «εγγυήσεις ασφαλείας»
● Αιματηρό μήνυμα στην Ε.Ε. με ρωσικό μπαράζ βομβαρδισμών στο Κίεβο
82ο Φεστιβάλ Βενετίας
● Ο Λάνθιμος, η καρφίτσα του και το κυρίαρχο «χρώμα» της Μόστρα
Έρευνα Pulse
● Το σύστημα εθελοντικής αιμοδοσίας αλλάζει και στην Ελλάδα
Φορολογία
● Ποιος ο λογαριασμός της Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών;
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ «Crown Iris»
● Ούτε στο Ηράκλειο ούτε πουθενά
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας