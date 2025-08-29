Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Τρομονόμος στο Δημόσιο

→ Παρά το άγριο σφυροκόπημα της προοδευτικής αντιπολίτευσης χθες στη Βουλή, πέρασε από την κυβέρνηση

● ΑΔΕΔΥ: «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, αφήστε τα πειθαρχικά και την τρομοκρατία»

● Νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημόσιους υπαλλήλους επιβάλλει η κυβέρνηση

● Σωκράτης Φάμελλος: Θέλετε να φτιάξετε δεξιά βαμμένο κράτος

● Δημήτρης Κουτσούμπας: Νομοθετείτε μηχανισμούς ωμής καταστολής και εκφοβισμού

● Παύλος Γερουλάνος: Κυβέρνηση σε αποδρομή

● Αλέξης Χαρίτσης: Στοχεύετε στον εκφοβισμό, στη φίμωση και στην εκδίωξη των δημοσίων υπαλλήλων

● Ζωή Κωνσταντοπούλου: Νομοθέτηση «στοχοποίησης και τρομοκράτησης»

Sport

→ Ονειρικό 3/3

● Η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις μεγάλες χθεσινές προκρίσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

→ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ

● Ιδανική πρεμιέρα

● Με κορυφαίο τον Γιάννη, η Εθνική νίκησε την Ιταλία με 75-66

Λωρίδα της Γάζας

→ Καταρρέει από την πείνα ο πληθυσμός της πολύπαθης περιοχής

● Μαρτυρία-κόλαφος κατά του Ισραήλ από την επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP)

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/LdlFHaRpil — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 29, 2025

ΕUROCRIM 2025

→ Συνέδριο εγκληματολογίας κλείνει τα μάτια σε εγκλήματα πολέμου

● Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί από ίδρυμα σε παράνομο ισραηλινό εποικισμό

Φαραωνικά σχέδια με... Μεγαλέξανδρο και μπόλικα «ΘΑ»

→ Πρόβα τζενεράλε εν όψει ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη

● Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο

Ουκρανία

→ Ο Πούτιν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για τις «εγγυήσεις ασφαλείας»

● Αιματηρό μήνυμα στην Ε.Ε. με ρωσικό μπαράζ βομβαρδισμών στο Κίεβο

82ο Φεστιβάλ Βενετίας

● Ο Λάνθιμος, η καρφίτσα του και το κυρίαρχο «χρώμα» της Μόστρα

Έρευνα Pulse

● Το σύστημα εθελοντικής αιμοδοσίας αλλάζει και στην Ελλάδα

Φορολογία

● Ποιος ο λογαριασμός της Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών;

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ «Crown Iris»

● Ούτε στο Ηράκλειο ούτε πουθενά