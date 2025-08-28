Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα.

Πατάνε «γκάζι» στους πλειστηριασμούς

Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι πλειστηριασμοί σπιτιών επιβραδύνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα τα έσοδα των servicers, με κίνδυνο να καταπέσουν οι εγγυήσεις του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».

Συστήνεται κατεπειγόντως ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για να ξεμπλοκάρει τους πλειστηριασμούς. Θα αποζημιώνει τράπεζες και servicers με το 70% της εμπορικής αξίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου.

Ευλογιά Αιγοπροβάτων

Κτηνοτρόφοι σαν πρόβατα επί σφαγήν!

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών pic.twitter.com/6FWJLrZomA — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 28, 2025

Μονή Αγίας Αικατερίνης

Κύριε Γεραπετρίτη, τι συμβαίνει με το Σινά;

Νέο επεισόδιο μεταξύ του αρχιεπισκόπου Δαμιανού και ομάδας «πραξικοπηματιών» μοναχών.

«Κινδυνεύει η ζωή μου» υποστηρίζει ο πρώτος.

«Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα» λέει το ελληνικό ΥΠΕΞ. Αποφεύγει να διευκρινίσει ποιος είναι από τον Μάιο ο νόμιμος «ιδιοκτήτης» της Μονής και των θησαυρών της.

Στο Φακό της «Εφ.Συν.»

Οι πισίνες στραγγίζουν το νερό της Κασσάνδρας.

Δήμος Αθηναίων

Προοδευτικό μέτωπο για τη Γάζα.

Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης.

Πόλη της Γάζας

«Φύγετε ή θα σας ισοπεδώσουμε».

Τα ισραηλινά τανκς σφίγγουν τον κλοιό.

Οι εισβολείς απαιτούν νέα μετακίνηση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Αλλοι δέκα Παλαιστίνιοι πέθαναν από ασιτία.

Τεχνητή νοημοσύνη

ChatGPT, σκέφτομαι να αυτοκτονήσω!

Μήνυση από τους γονείς 16χρονου που «συζητούσε» καθημερινά με το chatbot για τον αυτοκτονικό του ιδεασμό, ώσπου έβαλε τέλος στη ζωή του.

Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας

Ο Παύλος Σάμιος «επιστρέφει» στον τόπο που τον ενέπνευσε.

Αλυκός Νάξου

Επιτέλους κατεδαφίζεται!

Χώρος πρασίνου θα γίνει το ξενοδοχείο-κουφάρι της χούντας.

Κυβέρνηση

Νέα επίθεση μαρινάκη σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα.

Ανδρουλάκης

Υπάρχει άλλη επιλογή με καλή δημόσια υγεία και παιδεία, ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, μια άλλη ηθική στην πολιτική.

Φάμελλος