Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα.
Πατάνε «γκάζι» στους πλειστηριασμούς
- Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- Οι πλειστηριασμοί σπιτιών επιβραδύνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα τα έσοδα των servicers, με κίνδυνο να καταπέσουν οι εγγυήσεις του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».
- Συστήνεται κατεπειγόντως ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για να ξεμπλοκάρει τους πλειστηριασμούς. Θα αποζημιώνει τράπεζες και servicers με το 70% της εμπορικής αξίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου.
Ευλογιά Αιγοπροβάτων
- Κτηνοτρόφοι σαν πρόβατα επί σφαγήν!
Μονή Αγίας Αικατερίνης
- Κύριε Γεραπετρίτη, τι συμβαίνει με το Σινά;
- Νέο επεισόδιο μεταξύ του αρχιεπισκόπου Δαμιανού και ομάδας «πραξικοπηματιών» μοναχών.
- «Κινδυνεύει η ζωή μου» υποστηρίζει ο πρώτος.
- «Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα» λέει το ελληνικό ΥΠΕΞ. Αποφεύγει να διευκρινίσει ποιος είναι από τον Μάιο ο νόμιμος «ιδιοκτήτης» της Μονής και των θησαυρών της.
Στο Φακό της «Εφ.Συν.»
- Οι πισίνες στραγγίζουν το νερό της Κασσάνδρας.
Δήμος Αθηναίων
- Προοδευτικό μέτωπο για τη Γάζα.
- Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης.
Πόλη της Γάζας
- «Φύγετε ή θα σας ισοπεδώσουμε».
- Τα ισραηλινά τανκς σφίγγουν τον κλοιό.
- Οι εισβολείς απαιτούν νέα μετακίνηση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.
- Αλλοι δέκα Παλαιστίνιοι πέθαναν από ασιτία.
Τεχνητή νοημοσύνη
- ChatGPT, σκέφτομαι να αυτοκτονήσω!
- Μήνυση από τους γονείς 16χρονου που «συζητούσε» καθημερινά με το chatbot για τον αυτοκτονικό του ιδεασμό, ώσπου έβαλε τέλος στη ζωή του.
Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας
- Ο Παύλος Σάμιος «επιστρέφει» στον τόπο που τον ενέπνευσε.
Αλυκός Νάξου
- Επιτέλους κατεδαφίζεται!
- Χώρος πρασίνου θα γίνει το ξενοδοχείο-κουφάρι της χούντας.
Κυβέρνηση
- Νέα επίθεση μαρινάκη σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
Ανδρουλάκης
- Υπάρχει άλλη επιλογή με καλή δημόσια υγεία και παιδεία, ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, μια άλλη ηθική στην πολιτική.
Φάμελλος
- Σχέδιο της κυβέρνησης, ένα αδύναμο ΕΣΥ, κατήγγειλε από το Κ.Υ. Αίγινας.
