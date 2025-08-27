Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Μετωπική σύγκρουση εν όψει ΔΕΘ

→ Στα χαρακώματα κυβέρνηση και προοδευτική αντιπολίτευση

● Κυβερνητική πανστρατιά στη Βόρεια Ελλάδα. Επιστρατεύτηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της Ν.Δ.

● Περίεργα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο

● Με όπλο την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

● Σ. Φάμελλος: «Τα λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά είναι στα ταμεία των καρτέλ και τα ποτίζει ο κ. Μητσοτάκης»

● Κ. Τσουκαλάς: Τι έχασαν οι εργαζόμενοι από τη διακυβέρνηση της Ν.Δ.

Ισραήλ

→ Στρατηγοί εναντίον Νετανιάχου για τη Γάζα

● Χιλιάδες Ισραηλινοί απαιτούν εδώ και τώρα συμφωνία με τη Χαμάς

● Διεθνής κατακραυγή για τα εγκλήματα των εισβολέων

● Μαζική και ειρηνική πορεία προς τις πρεσβείες ΗΠΑ και Ισραήλ υπέρ της Παλαιστίνης

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας

● «Η κυβέρνηση δεν ακούει τους πραγματικά άριστους»

● Υπόμνημα-κόλαφος στον πρωθυπουργό για φωτιές, βοσκοτόπια, δασικές εκτάσεις, πάρκο ΔΕΘ

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/nJvVcsGTEm — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 27, 2025

Σκάνδαλο NOVARTIS

→ Χρήματα σε βαλίτσες και φακέλους

● Επιμένει στην απολογία της η προστατευόμενη μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση» για Σαμαρά, Γεωργιάδη, Στουρνάρα

Κέντρο Υγείας Αίγινας

● Χάθηκε μια ζωή γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης αδιαφορεί

Βράζει η Γαλλία

● «Να μπλοκάρουμε τα πάντα!» είναι το σύνθημα της επικείμενης Ημέρας Γενικής Ανυπακοής και Αντίστασης, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού πνέει τα λοίσθια

Αναστολή ασύλου

→ Νέο δικαστικό χαστούκι

● Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών βάζει φρένο στην απέλαση Σουδανών προσφύγων

Εργασιακό νομοσχέδιο

● Αντιδράσεις από ΓΣΕΕ και κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης

Καθυστέρηση ενισχύσεων

● Κτηνοτρόφοι στα κάγκελα, ΟΠΕΚΕΠΕ στον κόσμο του

«Το ψέμα και η συκοφάντηση δεν είναι αποδεκτά»

● Συνέντευξη: Αλέξανδρος Εξάρχου