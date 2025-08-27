Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Μετωπική σύγκρουση εν όψει ΔΕΘ
→ Στα χαρακώματα κυβέρνηση και προοδευτική αντιπολίτευση
● Κυβερνητική πανστρατιά στη Βόρεια Ελλάδα. Επιστρατεύτηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της Ν.Δ.
● Περίεργα παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο
● Με όπλο την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
● Σ. Φάμελλος: «Τα λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά είναι στα ταμεία των καρτέλ και τα ποτίζει ο κ. Μητσοτάκης»
● Κ. Τσουκαλάς: Τι έχασαν οι εργαζόμενοι από τη διακυβέρνηση της Ν.Δ.
Ισραήλ
→ Στρατηγοί εναντίον Νετανιάχου για τη Γάζα
● Χιλιάδες Ισραηλινοί απαιτούν εδώ και τώρα συμφωνία με τη Χαμάς
● Διεθνής κατακραυγή για τα εγκλήματα των εισβολέων
● Μαζική και ειρηνική πορεία προς τις πρεσβείες ΗΠΑ και Ισραήλ υπέρ της Παλαιστίνης
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας
● «Η κυβέρνηση δεν ακούει τους πραγματικά άριστους»
● Υπόμνημα-κόλαφος στον πρωθυπουργό για φωτιές, βοσκοτόπια, δασικές εκτάσεις, πάρκο ΔΕΘ
Σκάνδαλο NOVARTIS
→ Χρήματα σε βαλίτσες και φακέλους
● Επιμένει στην απολογία της η προστατευόμενη μάρτυρας «Αικατερίνη Κελέση» για Σαμαρά, Γεωργιάδη, Στουρνάρα
Κέντρο Υγείας Αίγινας
● Χάθηκε μια ζωή γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης αδιαφορεί
Βράζει η Γαλλία
● «Να μπλοκάρουμε τα πάντα!» είναι το σύνθημα της επικείμενης Ημέρας Γενικής Ανυπακοής και Αντίστασης, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού πνέει τα λοίσθια
Αναστολή ασύλου
→ Νέο δικαστικό χαστούκι
● Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών βάζει φρένο στην απέλαση Σουδανών προσφύγων
Εργασιακό νομοσχέδιο
● Αντιδράσεις από ΓΣΕΕ και κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης
Καθυστέρηση ενισχύσεων
● Κτηνοτρόφοι στα κάγκελα, ΟΠΕΚΕΠΕ στον κόσμο του
«Το ψέμα και η συκοφάντηση δεν είναι αποδεκτά»
● Συνέντευξη: Αλέξανδρος Εξάρχου
