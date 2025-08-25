Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Το ΕΣΥ καταρρέει, ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει
→ Τα στοιχεία τον διαψεύδουν αλλά εκείνος επιμένει
● 25% των πολιτών γενικά και
● 36% των φτωχών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους στην περίθαλψη
● Ο πρωθυπουργός αγνοεί προκλητικά τα θλιβερά στοιχεία EUROSTAT και ΕΛΣΤΑΤ για την Υγεία
● Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στις ανικανοποίητες ανάγκες:
▪ Εκτός οδοντιατρικής περίθαλψης το 59% των φτωχών νοικοκυριών
▪ Περισσότερα από 7,3 δισ. ευρώ πλήρωσαν από την τσέπη τους τα ελληνικά νοικοκυριά το 2023 για δαπάνες υγείας
Σούπερ Λιγκ: Πρεμιέρα χωρίς εκπλήξεις
● Εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός (2-0 τον Αστέρα), ο ΠΑΟΚ (1-0 τη Λάρισα) και η ΑΕΚ (2-0 τον Πανσερραϊκό) ξεκίνησαν με νίκη το φετινό πρωτάθλημα
● ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Υπέγραψε ο Ρενάτο Σάντσες, έπεται μεταγραφική συνέχεια
→ ΜΠΑΣΚΕΤ: Να γίνει μάθημα
● Ήττα με 92-77 για την Εθνική στο ΟΑΚΑ από τη Γαλλία στην πρόβα τζενεράλε του Ευρωμπάσκετ
Στον δρόμο για την Παλαιστίνη
● Μαζική συγκέντρωση χθες σε Αθήνα και 30 άλλες πόλεις, νέα κινητοποίηση αύριο στις 7.30 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας με πορεία στις πρεσβείες ΗΠΑ και Ισραήλ
Κρήτη
→ Συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη
● Εξ απορρήτων του Μίκη Θεοδωράκη, μελετητής και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης
ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ
→ Ερίζουν για την πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό
● Σήμερα αίτημα Ανδρουλάκη στον Ν. Κακλαμάνη για αναγνώριση του κράτους
ΟΠΕΚΕΠΕ
→ Το... περιβόλι των επιδοτήσεων
● Αποκαλυπτική καταγγελία πολίτη για τα κυκλώματα στην Κρήτη
● Πώς αλλάζουν χέρια τα αγροτεμάχια
Τι αλλάζει στη Βασιλίσσης Ολγας
● Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η βελτίωση της λειτουργίας του οδικού δικτύου
Ισοζύγιο πληρωμών
● Οι κρυφές «πληγές» του υψηλού ελλείμματος
ΗΠΑ - Εθνοφρουρά
● Μετά την Ουάσιγκτον, το Σικάγο
Δημήτρης Κωνσταντάρας: 1946-2025
● Απεβίωσε στα 79 του ο διακεκριμένος δημοσιογράφος
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Ρέθυμνο
● Ούτε άγαλμα δεν θέλουν τον Κεφαλογιάννη
