Το ΕΣΥ καταρρέει, ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει

→ Τα στοιχεία τον διαψεύδουν αλλά εκείνος επιμένει

● 25% των πολιτών γενικά και

● 36% των φτωχών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους στην περίθαλψη

● Ο πρωθυπουργός αγνοεί προκλητικά τα θλιβερά στοιχεία EUROSTAT και ΕΛΣΤΑΤ για την Υγεία

● Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στις ανικανοποίητες ανάγκες:

▪ Εκτός οδοντιατρικής περίθαλψης το 59% των φτωχών νοικοκυριών

▪ Περισσότερα από 7,3 δισ. ευρώ πλήρωσαν από την τσέπη τους τα ελληνικά νοικοκυριά το 2023 για δαπάνες υγείας

Σούπερ Λιγκ: Πρεμιέρα χωρίς εκπλήξεις

● Εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός (2-0 τον Αστέρα), ο ΠΑΟΚ (1-0 τη Λάρισα) και η ΑΕΚ (2-0 τον Πανσερραϊκό) ξεκίνησαν με νίκη το φετινό πρωτάθλημα

● ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Υπέγραψε ο Ρενάτο Σάντσες, έπεται μεταγραφική συνέχεια

→ ΜΠΑΣΚΕΤ: Να γίνει μάθημα

● Ήττα με 92-77 για την Εθνική στο ΟΑΚΑ από τη Γαλλία στην πρόβα τζενεράλε του Ευρωμπάσκετ

Στον δρόμο για την Παλαιστίνη

● Μαζική συγκέντρωση χθες σε Αθήνα και 30 άλλες πόλεις, νέα κινητοποίηση αύριο στις 7.30 μ.μ. στο Πάρκο Ελευθερίας με πορεία στις πρεσβείες ΗΠΑ και Ισραήλ

Κρήτη

→ Συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Αγοραστάκη

● Εξ απορρήτων του Μίκη Θεοδωράκη, μελετητής και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης

ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

→ Ερίζουν για την πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό

● Σήμερα αίτημα Ανδρουλάκη στον Ν. Κακλαμάνη για αναγνώριση του κράτους

ΟΠΕΚΕΠΕ

→ Το... περιβόλι των επιδοτήσεων

● Αποκαλυπτική καταγγελία πολίτη για τα κυκλώματα στην Κρήτη

● Πώς αλλάζουν χέρια τα αγροτεμάχια

Τι αλλάζει στη Βασιλίσσης Ολγας

● Οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η βελτίωση της λειτουργίας του οδικού δικτύου

Ισοζύγιο πληρωμών

● Οι κρυφές «πληγές» του υψηλού ελλείμματος

ΗΠΑ - Εθνοφρουρά

● Μετά την Ουάσιγκτον, το Σικάγο

Δημήτρης Κωνσταντάρας: 1946-2025

● Απεβίωσε στα 79 του ο διακεκριμένος δημοσιογράφος

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Ρέθυμνο

● Ούτε άγαλμα δεν θέλουν τον Κεφαλογιάννη