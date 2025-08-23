Η φαρέτρα της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ

Διαβάστε σήμερα την Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί στα περίπτερα το Σάββατο και την Κυριακή.
Τα «όπλα» της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ
⇒ Με κυβερνητικό πρόγραμμα (αλλά και «Μαύρη Βίβλο») στη Θεσσαλονίκη ο Ν. Ανδρουλάκης
⇒ Αισχροκέρδεια - έμμεσοι φόροι - αύξηση μισθών και συντάξεων, το τρίπτυχο του Σ. Φάμελλου
⇒ Θα ρίξει το γάντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση ο Κ. Μητσοτάκης; Ο πονοκέφαλος Δένδια
⇒ Συνέντευξη της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου: Η Δεξιά φεύγει, η Αριστερά να επιταχύνει
Η αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη ξεκινά... μία ημέρα πριν
⇒ Ομιλία του Αλ. Τσίπρα 24 ώρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη - Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Κόκκινη κάρτα στον κυβερνητικό ξενοφοβικό παροξυσμό
⇒ Το νομοσχέδιο Βορίδη - Πλεύρη βρίσκεται εκτός διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου
⇒ Κρεσέντο αυταρχισμού: η κυβέρνηση απειλεί όποιον διαφωνεί με την ακροδεξιά πολιτική της
⇒ Συνέντευξη: Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες
Η αποτυχία της ανθρωπότητας
⇒ Επίσημα κατάσταση λιμού κήρυξε υπηρεσία του ΟΗΕ στην Πόλη της Γάζας
Στεγαστική κρίση
⇒ Και «κοινωνική κατοικία» με όρους αγοράς στο κυβερνητικό «πακέτο»
Βόρεια Χίος: «Κάηκε και η εμπιστοσύνη»
⇒ Το χρονικό των μεγάλων πυρκαγιών στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου
Ευρωμπάσκετ 2025
⇒ Ένας οδηγός για τη 42η διοργάνωση που ξεκινά στις 27 Αυγούστου.
Άρθρα
⇒ Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
⇒ Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας
⇒ Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής, Πράσινοι - Οικολογία
1o Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS
⇒ Στις Πρέσπες, ένα νέο μουσικό «σύνορο» μεταξύ Δύσης και Βαλκανίων
