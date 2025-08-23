Η φαρέτρα της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ

Διαβάστε σήμερα την Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί στα περίπτερα το Σάββατο και την Κυριακή.

Τα «όπλα» της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ

⇒ Με κυβερνητικό πρόγραμμα (αλλά και «Μαύρη Βίβλο») στη Θεσσαλονίκη ο Ν. Ανδρουλάκης

⇒ Αισχροκέρδεια - έμμεσοι φόροι - αύξηση μισθών και συντάξεων, το τρίπτυχο του Σ. Φάμελλου

⇒ Θα ρίξει το γάντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση ο Κ. Μητσοτάκης; Ο πονοκέφαλος Δένδια

⇒ Συνέντευξη της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου: Η Δεξιά φεύγει, η Αριστερά να επιταχύνει



Η αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη ξεκινά... μία ημέρα πριν

⇒ Ομιλία του Αλ. Τσίπρα 24 ώρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη - Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός



Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Κόκκινη κάρτα στον κυβερνητικό ξενοφοβικό παροξυσμό

⇒ Το νομοσχέδιο Βορίδη - Πλεύρη βρίσκεται εκτός διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

⇒ Κρεσέντο αυταρχισμού: η κυβέρνηση απειλεί όποιον διαφωνεί με την ακροδεξιά πολιτική της

⇒ Συνέντευξη: Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες



Η αποτυχία της ανθρωπότητας

⇒ Επίσημα κατάσταση λιμού κήρυξε υπηρεσία του ΟΗΕ στην Πόλη της Γάζας



Στεγαστική κρίση

⇒ Και «κοινωνική κατοικία» με όρους αγοράς στο κυβερνητικό «πακέτο»



Βόρεια Χίος: «Κάηκε και η εμπιστοσύνη»

⇒ Το χρονικό των μεγάλων πυρκαγιών στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου



Ευρωμπάσκετ 2025

⇒ Ένας οδηγός για τη 42η διοργάνωση που ξεκινά στις 27 Αυγούστου.



Άρθρα

⇒ Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.



⇒ Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας

⇒ Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής, Πράσινοι - Οικολογία



1o Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS



⇒ Στις Πρέσπες, ένα νέο μουσικό «σύνορο» μεταξύ Δύσης και Βαλκανίων