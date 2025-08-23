Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
34.0° 31.3°
2 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.6° 26.6°
4 BF
41%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 30.0°
2 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
57%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αίθριος καιρός
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
49%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
40%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
51%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
33°C
33.0° 32.7°
4 BF
47%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.1°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
42%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
58%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
0 BF
74%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
0 BF
39%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 30.1°
2 BF
35%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
5 BF
87%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.8° 32.2°
0 BF
29%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.3°
3 BF
67%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
52%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
45%
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Εφημερίδα των Συντακτών

Η φαρέτρα της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ

efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα την Εφημερίδα των Συντακτών - Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί στα περίπτερα το Σάββατο και την Κυριακή.

Τα «όπλα» της αντιπολίτευσης στον «πόλεμο» της ΔΕΘ 

⇒ Με κυβερνητικό πρόγραμμα (αλλά και «Μαύρη Βίβλο») στη Θεσσαλονίκη ο Ν. Ανδρουλάκης

⇒ Αισχροκέρδεια - έμμεσοι φόροι - αύξηση μισθών και συντάξεων, το τρίπτυχο του Σ. Φάμελλου

⇒ Θα ρίξει το γάντι στην εσωκομματική αντιπολίτευση ο Κ. Μητσοτάκης; Ο πονοκέφαλος Δένδια

⇒ Συνέντευξη της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου: Η Δεξιά φεύγει, η Αριστερά να επιταχύνει


Η αντιπαράθεση στη Θεσσαλονίκη ξεκινά... μία ημέρα πριν

⇒ Ομιλία του Αλ. Τσίπρα 24 ώρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη - Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός


Το Θέμα της «Εφ.Συν.»: Κόκκινη κάρτα στον κυβερνητικό ξενοφοβικό παροξυσμό

⇒ Το νομοσχέδιο Βορίδη - Πλεύρη βρίσκεται εκτός διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

⇒ Κρεσέντο αυταρχισμού: η κυβέρνηση απειλεί όποιον διαφωνεί με την ακροδεξιά πολιτική της

⇒ Συνέντευξη: Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες


Η αποτυχία της ανθρωπότητας

⇒ Επίσημα κατάσταση λιμού κήρυξε υπηρεσία του ΟΗΕ στην Πόλη της Γάζας 


Στεγαστική κρίση

⇒ Και «κοινωνική κατοικία» με όρους αγοράς στο κυβερνητικό «πακέτο»


Βόρεια Χίος: «Κάηκε και η εμπιστοσύνη»

⇒ Το χρονικό των μεγάλων πυρκαγιών στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου


Ευρωμπάσκετ 2025

⇒ Ένας οδηγός για τη 42η διοργάνωση που ξεκινά στις 27 Αυγούστου.


Άρθρα

⇒ Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

⇒ Θεοδώρα Τζάκρη, αντιπρόεδρος Κινήματος Δημοκρατίας

⇒ Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής, Πράσινοι - Οικολογία


1o Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS

⇒ Στις Πρέσπες, ένα νέο μουσικό «σύνορο» μεταξύ Δύσης και Βαλκανίων

