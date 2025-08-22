Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 30.2°
2 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
28°C
29.7° 27.2°
0 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
2 BF
59%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
61%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
1 BF
53%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
2 BF
45%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.2°
1 BF
37%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
26°C
28.9° 25.5°
1 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
2 BF
45%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.1° 32.1°
2 BF
33%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.8°
4 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 31.8°
0 BF
33%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.3°
0 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
86%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
26.3° 26.3°
1 BF
46%
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
22/8/25

Εργασιακή άγρια δύση

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Εργασιακή άγρια δύση

→ Eurostat: Σκληρότερα εργαζόμενοι στην Ευρώπη οι Έλληνες

● Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ε.Ε. απασχολούμενων με πάνω από 48 ώρες εργασίας τη βδομάδα

● Μοναδική χώρα-μέλος που προωθεί 13ωρο συνεχόμενης εργασίας

● Στην ομάδα των χωρών με 48ωρο εβδομαδιαίας εργασίας που προωθεί διευθέτηση χρόνου σε εβδομαδιαία βάση

● Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο για να έχουν τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε.

Τα στοιχεία που εκθέτουν τη βαρβαρότητα του IDF 

● Aμαχοι στη συντριπτική πλειονότητά τους τα θύματα στη Γάζα, σύμφωνα με τα δεδομένα του ίδιου του ισραηλινού στρατού

● Συστηματική διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων επισημαίνουν διεθνείς οργανώσεις και ειδικοί

Αλέξης Τσίπρας

→ «Ώρα να πω την αλήθεια μου»

● Μιλά στη Monde για κρίση και δημοψήφισμα, Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ, το βιβλίο του και τα πολιτικά σχέδιά του

Ανδρουλάκης - Φάμελλος

→ Επίσκεψη στην καμένη Αχαΐα

● Σφοδρό «κατηγορώ» κατά της κυβέρνησης

Νέα Δημοκρατία

→ «Έφυγε» απρόσμενα ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Στοχοποίηση για γέλια και για κλάματα

● Ο Δήμος Αμοργού ζητά να διωχθεί ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης σε πανηγύρι

Ποδόσφαιρο

→ Λίγο απ’ όλα

● Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τη Σαμσουνσπόρ, η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 από τη Ριέκα στη χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά

Πεντέλη

→ Παράνομες διαδρομές Enduro με τις ευλογίες του δήμου

 

