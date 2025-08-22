Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Εργασιακή άγρια δύση
→ Eurostat: Σκληρότερα εργαζόμενοι στην Ευρώπη οι Έλληνες
● Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ε.Ε. απασχολούμενων με πάνω από 48 ώρες εργασίας τη βδομάδα
● Μοναδική χώρα-μέλος που προωθεί 13ωρο συνεχόμενης εργασίας
● Στην ομάδα των χωρών με 48ωρο εβδομαδιαίας εργασίας που προωθεί διευθέτηση χρόνου σε εβδομαδιαία βάση
● Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο για να έχουν τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε.
Τα στοιχεία που εκθέτουν τη βαρβαρότητα του IDF
● Aμαχοι στη συντριπτική πλειονότητά τους τα θύματα στη Γάζα, σύμφωνα με τα δεδομένα του ίδιου του ισραηλινού στρατού
● Συστηματική διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων επισημαίνουν διεθνείς οργανώσεις και ειδικοί
Αλέξης Τσίπρας
→ «Ώρα να πω την αλήθεια μου»
● Μιλά στη Monde για κρίση και δημοψήφισμα, Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ, το βιβλίο του και τα πολιτικά σχέδιά του
Ανδρουλάκης - Φάμελλος
→ Επίσκεψη στην καμένη Αχαΐα
● Σφοδρό «κατηγορώ» κατά της κυβέρνησης
Νέα Δημοκρατία
→ «Έφυγε» απρόσμενα ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Στοχοποίηση για γέλια και για κλάματα
● Ο Δήμος Αμοργού ζητά να διωχθεί ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης σε πανηγύρι
Ποδόσφαιρο
→ Λίγο απ’ όλα
● Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τη Σαμσουνσπόρ, η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 από τη Ριέκα στη χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά
Πεντέλη
→ Παράνομες διαδρομές Enduro με τις ευλογίες του δήμου
