Εργασιακή άγρια δύση

→ Eurostat: Σκληρότερα εργαζόμενοι στην Ευρώπη οι Έλληνες

● Το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ε.Ε. απασχολούμενων με πάνω από 48 ώρες εργασίας τη βδομάδα

● Μοναδική χώρα-μέλος που προωθεί 13ωρο συνεχόμενης εργασίας

● Στην ομάδα των χωρών με 48ωρο εβδομαδιαίας εργασίας που προωθεί διευθέτηση χρόνου σε εβδομαδιαία βάση

● Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο για να έχουν τη δεύτερη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε.

Τα στοιχεία που εκθέτουν τη βαρβαρότητα του IDF

● Aμαχοι στη συντριπτική πλειονότητά τους τα θύματα στη Γάζα, σύμφωνα με τα δεδομένα του ίδιου του ισραηλινού στρατού

● Συστηματική διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων επισημαίνουν διεθνείς οργανώσεις και ειδικοί

Αλέξης Τσίπρας

→ «Ώρα να πω την αλήθεια μου»

● Μιλά στη Monde για κρίση και δημοψήφισμα, Μητσοτάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ, το βιβλίο του και τα πολιτικά σχέδιά του

August 22, 2025

Ανδρουλάκης - Φάμελλος

→ Επίσκεψη στην καμένη Αχαΐα

● Σφοδρό «κατηγορώ» κατά της κυβέρνησης

Νέα Δημοκρατία

→ «Έφυγε» απρόσμενα ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Στοχοποίηση για γέλια και για κλάματα

● Ο Δήμος Αμοργού ζητά να διωχθεί ο ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης σε πανηγύρι

Ποδόσφαιρο

→ Λίγο απ’ όλα

● Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τη Σαμσουνσπόρ, η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 από τη Ριέκα στη χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά

Πεντέλη

→ Παράνομες διαδρομές Enduro με τις ευλογίες του δήμου