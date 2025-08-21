Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί στα περίπτερα.
Κοινωνική στέγη ούτε για δείγμα
- Ενώ η ακρίβεια σαρώνει τα λαϊκά νοικοκυριά, τα ενοίκια είναι απλησίαστα και οι φοιτητές δεν βρίσκουν κατοικίες.
- Η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012 κατάργησε και τις πολιτικές για κοινωνική κατοικία.
- Η κατάρρευση της ιδιοκατοίκησης έβγαλε πάνω από 600.000 νοικοκυριά στο νοίκι, ενώ 300.000 κατοικίες πέρασαν στις τράπεζες και στους servicers.
- Τι περιλαμβάνει σημαντική μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ ( τ. ΟΕΚ), που καταθέτει αναλυτική και κοστολογημένη πρόταση για κοινωνική κατοικία.
Στον Φακό της «Εφ.Συν»: Κυνηγετική περίοδος
- «Καταθέστε τα όπλα».
- Περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν απαγόρευση της θήρας στις καμένες περιοχές.
Ολομέτωπη επίθεση του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.
- Επιστράτευση 60.000 εφέδρων και προετοιμασία για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας με επιχειρήσεις του στρατού στα προάστια.
- Εγκρίθηκε το επίμαχο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών που διχοτομεί τη Δυτική Οχθη.
- Εθνοκάθαρση με στόχο μητέρες και βρέφη. Μειωμένες κατά 41% οι γεννήσεις συγκριτικά με το 2022, επισημαίνει έκθεση υπηρεσίας του ΟΗΕ.
Ετήσια Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα
- «Καρφώνει» Δημητριάδη για την αγωγή στην «Εφ.Συν.»
«Πάγο» στη διμερή με Ζελένσκι βάζει το Κρεμλίνο
- Κατεβαίνει ο πήχης των διπλωματικών προσδοκιών.
- Σκληρές μάχες στο Ντονμπάς.
Το αλάθητο του... Πλεύρη!
- Απειλεί οργανώσεις, αδιαφορεί για την κριτική, διακινεί ψευδείς ειδήσεις.
- Οργή και απελπισία από τους πρόσφυγες που κρατούνται άτυπα στην άθλια δομή της Σιντικής Σερρών.
Γηροκομείο Πάτρας
- «Είναι θύματα σκευωρίας».
- Ο πατέρας του ενός προφυλακισμένου για εμπρησμό μιλά στην «Εφ.Συν.».
Επτά χρόνια έξω από τα Μνημόνια
- 3ο Μνημόνιο.
- Πρωταγωνιστές και στοιχεία «απαντούν» στον Κ. Μητσοτάκη αν ήταν αχρείαστο και το βαρύτερο.
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ
- Επισκέψεις Φάμελλου και Κουτσούμπα στα καμένα.
- Η... λίγη κυβέρνηση και τα άμεσα μέτρα ανακούφισης.
Μάνος Χατζιδάκις
- Η Σορβόννη κάνει ό,τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει εμείς!
