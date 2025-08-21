Διαβάστε σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Κοινωνική στέγη ούτε για δείγμα

Ενώ η ακρίβεια σαρώνει τα λαϊκά νοικοκυριά, τα ενοίκια είναι απλησίαστα και οι φοιτητές δεν βρίσκουν κατοικίες.

Η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2012 κατάργησε και τις πολιτικές για κοινωνική κατοικία.

Η κατάρρευση της ιδιοκατοίκησης έβγαλε πάνω από 600.000 νοικοκυριά στο νοίκι, ενώ 300.000 κατοικίες πέρασαν στις τράπεζες και στους servicers.

Τι περιλαμβάνει σημαντική μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ ( τ. ΟΕΚ), που καταθέτει αναλυτική και κοστολογημένη πρόταση για κοινωνική κατοικία.

Στον Φακό της «Εφ.Συν»: Κυνηγετική περίοδος

«Καταθέστε τα όπλα».

Περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν απαγόρευση της θήρας στις καμένες περιοχές.

Ολομέτωπη επίθεση του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Επιστράτευση 60.000 εφέδρων και προετοιμασία για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας με επιχειρήσεις του στρατού στα προάστια.

Εγκρίθηκε το επίμαχο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών που διχοτομεί τη Δυτική Οχθη.

Εθνοκάθαρση με στόχο μητέρες και βρέφη. Μειωμένες κατά 41% οι γεννήσεις συγκριτικά με το 2022, επισημαίνει έκθεση υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Ετήσια Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα

«Καρφώνει» Δημητριάδη για την αγωγή στην «Εφ.Συν.»

«Πάγο» στη διμερή με Ζελένσκι βάζει το Κρεμλίνο

Κατεβαίνει ο πήχης των διπλωματικών προσδοκιών.

Σκληρές μάχες στο Ντονμπάς.

Το αλάθητο του... Πλεύρη!

Απειλεί οργανώσεις, αδιαφορεί για την κριτική, διακινεί ψευδείς ειδήσεις.

Οργή και απελπισία από τους πρόσφυγες που κρατούνται άτυπα στην άθλια δομή της Σιντικής Σερρών.

Γηροκομείο Πάτρας

«Είναι θύματα σκευωρίας».

Ο πατέρας του ενός προφυλακισμένου για εμπρησμό μιλά στην «Εφ.Συν.».

Επτά χρόνια έξω από τα Μνημόνια

3ο Μνημόνιο.

Πρωταγωνιστές και στοιχεία «απαντούν» στον Κ. Μητσοτάκη αν ήταν αχρείαστο και το βαρύτερο.

ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ

Επισκέψεις Φάμελλου και Κουτσούμπα στα καμένα.

Η... λίγη κυβέρνηση και τα άμεσα μέτρα ανακούφισης.

Μάνος Χατζιδάκις