Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα.
ΔΕΘ: Φορολογικό «κούρεμα» των μισθών
- Η κυβέρνηση ετοιμάζει «πακέτο» φιλοδωρημάτων, αλλά κρατάει «παγωμένη» τη φορολογική κλίμακα.
- Πάνω από το 35% της ετήσιας αύξησης του φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες οφείλεται στην αλλαγή κλιμακίου φορολόγησης λόγω αύξησης μισθών χωρίς τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
- Περί τα 2 δισ. ευρώ το κόστος των μέτρων, υπερδιπλάσιο το υπερπλεόνασμα του 2024.
- Εξετάζεται η αναβάθμιση του φιλοδωρήματος των 250 ευρώ του Νοεμβρίου προς τους συνταξιούχους για να προσομοιάσει με... 13η σύνταξη.
- Η κυβέρνηση κρατάει «πυρομαχικά» και για επόμενα «πακέτα» σε αναζήτηση του κατάλληλου χρόνου για τις εκλογές.
Κερδοσκοπικό ράλι στα κρυπτονομίσματα
- Μεγάλες τράπεζες, επενδυτικοί κολοσσοί και η... οικογένεια Τραμπ πρωταγωνιστούν.
Εξαγορά της ΕΛΒΟ
- Η κυβέρνηση προσφέρει στην ισραηλινή SK επιχειρησιακή βάση στην Ευρώπη.
Global Sumud Flotilla
- Νέα απόπειρα να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας.
- Περισσότερες από 6.000 συμμετοχές στον στολίσκο δεκάδων πλοίων που ξεκινά από τη Μεσόγειο στις 31 Αυγούστου.
- Κινητοποιήσεις και αυτή την Κυριακή κατά της γενοκτονίας.
Κεντροαριστερά και φωτιές
- Η πολιτική κόντρα.
- Επίσκεψη στα καμένα από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
- Καταγγελία από ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ αφέθηκαν να δουλεύουν!
Σκληρά παζάρια για την τριμέρη
- Κλειστά κρατούν τα χαρτιά τους οι Ρώσοι.
- Απέκλεισε ο Τραμπ την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων.
- Επιμένει στις αξιώσεις της η συμμαχία των Ευρωπαίων «προθύμων».
Ρόδος
- Ο τορπιλισμός της Ελλης... με ξαπλώστρες.
- Συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράνομη κατάληψη της κεντρικότερης παραλίας του νησιού από επιχειρήσεις.
Ισραηλινό «ξέπλυμα» με σφραγίδα Αργεντινής
- Ο ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας, Μιλέι, ιδρύει εβραϊκή οργάνωση για τη βελτίωση της εικόνας του Ισραήλ στη Λατινική.
«Βόμβα» με ρίσκο
Ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες, τον σπουδαίο χαφ της Παρί με τους πολλούς τραυματισμούς.
Ευτύχης Μπιτσάκης
Στερνό «αντίο» σε μια σπουδαία προσωπικότητα της Αριστεράς.
