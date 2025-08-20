Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

ΔΕΘ: Φορολογικό «κούρεμα» των μισθών

Η κυβέρνηση ετοιμάζει «πακέτο» φιλοδωρημάτων, αλλά κρατάει «παγωμένη» τη φορολογική κλίμακα.

Πάνω από το 35% της ετήσιας αύξησης του φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες οφείλεται στην αλλαγή κλιμακίου φορολόγησης λόγω αύξησης μισθών χωρίς τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Περί τα 2 δισ. ευρώ το κόστος των μέτρων, υπερδιπλάσιο το υπερπλεόνασμα του 2024.

Εξετάζεται η αναβάθμιση του φιλοδωρήματος των 250 ευρώ του Νοεμβρίου προς τους συνταξιούχους για να προσομοιάσει με... 13η σύνταξη.

Η κυβέρνηση κρατάει «πυρομαχικά» και για επόμενα «πακέτα» σε αναζήτηση του κατάλληλου χρόνου για τις εκλογές.

Κερδοσκοπικό ράλι στα κρυπτονομίσματα

Μεγάλες τράπεζες, επενδυτικοί κολοσσοί και η... οικογένεια Τραμπ πρωταγωνιστούν.

Εξαγορά της ΕΛΒΟ

Η κυβέρνηση προσφέρει στην ισραηλινή SK επιχειρησιακή βάση στην Ευρώπη.

Global Sumud Flotilla

Νέα απόπειρα να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας.

Περισσότερες από 6.000 συμμετοχές στον στολίσκο δεκάδων πλοίων που ξεκινά από τη Μεσόγειο στις 31 Αυγούστου.

Κινητοποιήσεις και αυτή την Κυριακή κατά της γενοκτονίας.

Κεντροαριστερά και φωτιές

Η πολιτική κόντρα.

Επίσκεψη στα καμένα από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.

Καταγγελία από ΚΚΕ: Οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ αφέθηκαν να δουλεύουν!

Σκληρά παζάρια για την τριμέρη

Κλειστά κρατούν τα χαρτιά τους οι Ρώσοι.

Απέκλεισε ο Τραμπ την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων.

Επιμένει στις αξιώσεις της η συμμαχία των Ευρωπαίων «προθύμων».

Ρόδος

Ο τορπιλισμός της Ελλης... με ξαπλώστρες.

Συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράνομη κατάληψη της κεντρικότερης παραλίας του νησιού από επιχειρήσεις.

Ισραηλινό «ξέπλυμα» με σφραγίδα Αργεντινής

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της χώρας, Μιλέι, ιδρύει εβραϊκή οργάνωση για τη βελτίωση της εικόνας του Ισραήλ στη Λατινική.

«Βόμβα» με ρίσκο



Ο Παναθηναϊκός φέρνει τον Ρενάτο Σάντσες, τον σπουδαίο χαφ της Παρί με τους πολλούς τραυματισμούς.

Ευτύχης Μπιτσάκης

Στερνό «αντίο» σε μια σπουδαία προσωπικότητα της Αριστεράς.