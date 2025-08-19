Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
28°C
29.1° 27.2°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.4° 23.2°
2 BF
64%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 24.0°
1 BF
52%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
53%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 24.3°
1 BF
63%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
0 BF
68%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
24.8° 24.8°
1 BF
63%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.7° 26.8°
2 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.9° 25.4°
1 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
47%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
3 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
57%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 25.6°
1 BF
45%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.8°
4 BF
78%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.2° 26.8°
2 BF
44%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
0 BF
83%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
63%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.0° 18.0°
1 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
19/8/25

Σε αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Σε αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας

→ Πόσο βαρύ θα είναι το τίμημα της ειρήνης;

Στην «πρέσα» ο Ζελένσκι, στον προθάλαμο οι Ευρωπαίοι

Καμία δημόσια συζήτηση για το εδαφικό. Ασφυκτικές οι πιέσεις στο Κίεβο

Στην Ευρώπη η «λυπητερή» για τις εγγυήσεις

Μέχρι αργά χθες το βράδυ βρισκόταν σε εξέλιξη η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν ενώ στην Ουάσινγκτον παρέμεναν Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ανοίγει ο δρόμος για τριμερή συνάντηση

Το Ψέμα δεν είναι Υγεία

→ Εικονική πραγματικότητα για το ΕΣΥ από τον ΚΥΡ. Μητσοτάκη

«Πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό» βλέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο πρωθυπουργός, αξιοποιώντας τεχνάσματα δημοσκοπικού τύπου

ΣΙΩΠΗ για τις τραγικές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό

Καμία αναφορά για το πόσο στοιχίζει στους ασθενείς η εφαρμογή πρακτικών ιδιωτικοποίησης δημόσιων δομών και υπηρεσιών

Τι απαντά ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γ. Γαλανόπουλος μέσω της «Εφ.Συν.»

Η 8η γυναικοκτονία του 2025

Η αστυνομία είχε αρκεστεί σε συστάσεις...

Το θύμα είχε προσφύγει στην ΕΛ.ΑΣ. τον Μάρτιο κατά του δράστη

Οι πυρκαγιές απέδειξαν ότι η πολιτική αλλαγή και επείγει και απαιτείται

→ Άρθρο Σωκράτη Φάμελλου, προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΠΑΣΟΚ

Περαιτέρω αύξηση της φορολογίας έφεραν τα κυβερνητικά τρικ με τους συντελεστές

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Βασιλίσσης Όλγας

Eπιστρέφει στην κυκλοφορία

Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Χρυσόστομος Σταμούλης 1964-2025

Στερνό αντίο σ' έναν μεγάλο αιρετικό

Εκτέλεση προϋπολογισμού

Πλεόνασμα... περικοπών στις δαπάνες

Ίλον Μασκ

Δεν πληρώνει φόρο επί μία εικοσαετία!

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σε αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual