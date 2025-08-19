Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Σε αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας
→ Πόσο βαρύ θα είναι το τίμημα της ειρήνης;
Στην «πρέσα» ο Ζελένσκι, στον προθάλαμο οι Ευρωπαίοι
Καμία δημόσια συζήτηση για το εδαφικό. Ασφυκτικές οι πιέσεις στο Κίεβο
Στην Ευρώπη η «λυπητερή» για τις εγγυήσεις
Μέχρι αργά χθες το βράδυ βρισκόταν σε εξέλιξη η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν ενώ στην Ουάσινγκτον παρέμεναν Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες
Ανοίγει ο δρόμος για τριμερή συνάντηση
Το Ψέμα δεν είναι Υγεία
→ Εικονική πραγματικότητα για το ΕΣΥ από τον ΚΥΡ. Μητσοτάκη
«Πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό» βλέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο πρωθυπουργός, αξιοποιώντας τεχνάσματα δημοσκοπικού τύπου
ΣΙΩΠΗ για τις τραγικές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό
Καμία αναφορά για το πόσο στοιχίζει στους ασθενείς η εφαρμογή πρακτικών ιδιωτικοποίησης δημόσιων δομών και υπηρεσιών
Τι απαντά ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γ. Γαλανόπουλος μέσω της «Εφ.Συν.»
Η 8η γυναικοκτονία του 2025
Η αστυνομία είχε αρκεστεί σε συστάσεις...
Το θύμα είχε προσφύγει στην ΕΛ.ΑΣ. τον Μάρτιο κατά του δράστη
Οι πυρκαγιές απέδειξαν ότι η πολιτική αλλαγή και επείγει και απαιτείται
→ Άρθρο Σωκράτη Φάμελλου, προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
ΠΑΣΟΚ
Περαιτέρω αύξηση της φορολογίας έφεραν τα κυβερνητικά τρικ με τους συντελεστές
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Βασιλίσσης Όλγας
Eπιστρέφει στην κυκλοφορία
Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Χρυσόστομος Σταμούλης 1964-2025
Στερνό αντίο σ' έναν μεγάλο αιρετικό
Εκτέλεση προϋπολογισμού
Πλεόνασμα... περικοπών στις δαπάνες
Ίλον Μασκ
Δεν πληρώνει φόρο επί μία εικοσαετία!
