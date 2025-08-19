Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Σε αναζήτηση εγγυήσεων ασφαλείας

→ Πόσο βαρύ θα είναι το τίμημα της ειρήνης;

Στην «πρέσα» ο Ζελένσκι, στον προθάλαμο οι Ευρωπαίοι

Καμία δημόσια συζήτηση για το εδαφικό. Ασφυκτικές οι πιέσεις στο Κίεβο

Στην Ευρώπη η «λυπητερή» για τις εγγυήσεις

Μέχρι αργά χθες το βράδυ βρισκόταν σε εξέλιξη η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν ενώ στην Ουάσινγκτον παρέμεναν Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ανοίγει ο δρόμος για τριμερή συνάντηση

Το Ψέμα δεν είναι Υγεία

→ Εικονική πραγματικότητα για το ΕΣΥ από τον ΚΥΡ. Μητσοτάκη

«Πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό» βλέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο πρωθυπουργός, αξιοποιώντας τεχνάσματα δημοσκοπικού τύπου

ΣΙΩΠΗ για τις τραγικές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό

Καμία αναφορά για το πόσο στοιχίζει στους ασθενείς η εφαρμογή πρακτικών ιδιωτικοποίησης δημόσιων δομών και υπηρεσιών

Τι απαντά ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γ. Γαλανόπουλος μέσω της «Εφ.Συν.»

Η 8η γυναικοκτονία του 2025

Η αστυνομία είχε αρκεστεί σε συστάσεις...

Το θύμα είχε προσφύγει στην ΕΛ.ΑΣ. τον Μάρτιο κατά του δράστη

Οι πυρκαγιές απέδειξαν ότι η πολιτική αλλαγή και επείγει και απαιτείται

→ Άρθρο Σωκράτη Φάμελλου, προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΠΑΣΟΚ

Περαιτέρω αύξηση της φορολογίας έφεραν τα κυβερνητικά τρικ με τους συντελεστές

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Βασιλίσσης Όλγας

Eπιστρέφει στην κυκλοφορία

Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Χρυσόστομος Σταμούλης 1964-2025

Στερνό αντίο σ' έναν μεγάλο αιρετικό

Εκτέλεση προϋπολογισμού

Πλεόνασμα... περικοπών στις δαπάνες

Ίλον Μασκ

Δεν πληρώνει φόρο επί μία εικοσαετία!