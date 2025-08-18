Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Λεονταρισμοί σε θολό τοπίο
→ Κρίσιμη συνάντηση απόψε στην Ουάσιγκτον
Με πολυμελή συνοδεία Ευρωπαίων «κηδεμόνων» ταξιδεύει σήμερα στις ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ρεσιτάλ αδιαλλαξίας στις τελευταίες δηλώσεις Ζελένσκι και Ευρωπαίων από τις Βρυξέλλες. Βαριά οπλισμένη Ουκρανία. «Ατσάλινο σκαντζόχοιρο», με ευρωπαϊκά λεφτά, οραματίζεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
«Τελεσίγραφο» Τραμπ σε Κίεβο και Ευρωπαίους. «Τώρα είναι η ώρα για μια συμφωνία»
Αναγνώριση των πολεμικών τετελεσμένων και αμαχητί παράδοση του υπόλοιπου Ντονέτσκ αξιώνει μεταξύ άλλων ο Πούτιν, σύμφωνα με τις διαρροές
Εθνικιστικό ντελίριο Πλεύρη με αφορμή μικροεπεισόδιο
→ Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο στόχαστρο
Ξεχειλώνει χωρίς έλεγχο το Ελληνικό
→ Παρεκκλίσεις από τις μελέτες
Φόβοι για περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Εκδικητική μετακίνηση γιατρού από το «Θριάσιο» επειδή φρόντισε την υγεία συναδέλφου του
Ποδόσφαιρο
→ «Πράσινος» ο Καλάμπρια
Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ιταλό δεξιό μπακ, πρώην αρχηγό της Μίλαν
Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στον... εκλογικό νόμο
→ Κυβέρνηση
Πώς απαντάει η προοδευτική αντιπολίτευση
Πορτάρα Νάξου
→ Ένα μνημείο «αξεσουάρ» του ηλιοβασιλέματος που αγαπούν οι τουρίστες
Ο... επικήδειος του Στάλιν στην «Πράβντα»
→ Δολοφονία Τρότσκι
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας