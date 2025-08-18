Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
31.7° 28.2°
2 BF
50%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
29°C
30.5° 27.7°
2 BF
53%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
2 BF
66%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
57%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
1 BF
59%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
24.0° 24.0°
1 BF
43%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
1 BF
41%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
31.1° 27.8°
2 BF
61%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.9° 25.0°
1 BF
72%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
62%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.2° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
42%
Λαμία
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.0°
1 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 25.8°
4 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
30.5° 30.5°
2 BF
27%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.3° 26.0°
2 BF
66%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
72%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
0 BF
51%
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
efsyn

Λεονταρισμοί σε θολό τοπίο

Λεονταρισμοί σε θολό τοπίο

→ Κρίσιμη συνάντηση απόψε στην Ουάσιγκτον

Με πολυμελή συνοδεία Ευρωπαίων «κηδεμόνων» ταξιδεύει σήμερα στις ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ρεσιτάλ αδιαλλαξίας στις τελευταίες δηλώσεις Ζελένσκι και Ευρωπαίων από τις Βρυξέλλες. Βαριά οπλισμένη Ουκρανία. «Ατσάλινο σκαντζόχοιρο», με ευρωπαϊκά λεφτά, οραματίζεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Τελεσίγραφο» Τραμπ σε Κίεβο και Ευρωπαίους. «Τώρα είναι η ώρα για μια συμφωνία»

Αναγνώριση των πολεμικών τετελεσμένων και αμαχητί παράδοση του υπόλοιπου Ντονέτσκ αξιώνει μεταξύ άλλων ο Πούτιν, σύμφωνα με τις διαρροές

Εθνικιστικό ντελίριο Πλεύρη με αφορμή μικροεπεισόδιο

→ Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο στόχαστρο

Ξεχειλώνει χωρίς έλεγχο το Ελληνικό

→ Παρεκκλίσεις από τις μελέτες

Φόβοι για περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Εκδικητική μετακίνηση γιατρού από το «Θριάσιο» επειδή φρόντισε την υγεία συναδέλφου του

Ποδόσφαιρο

→ «Πράσινος» ο Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ιταλό δεξιό μπακ, πρώην αρχηγό της Μίλαν

Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στον... εκλογικό νόμο

→ Κυβέρνηση

Πώς απαντάει η προοδευτική αντιπολίτευση

Πορτάρα Νάξου

→ Ένα μνημείο «αξεσουάρ» του ηλιοβασιλέματος που αγαπούν οι τουρίστες

Ο... επικήδειος του Στάλιν στην «Πράβντα»

→ Δολοφονία Τρότσκι

Λεονταρισμοί σε θολό τοπίο

