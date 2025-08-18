Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Λεονταρισμοί σε θολό τοπίο

→ Κρίσιμη συνάντηση απόψε στην Ουάσιγκτον

Με πολυμελή συνοδεία Ευρωπαίων «κηδεμόνων» ταξιδεύει σήμερα στις ΗΠΑ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ρεσιτάλ αδιαλλαξίας στις τελευταίες δηλώσεις Ζελένσκι και Ευρωπαίων από τις Βρυξέλλες. Βαριά οπλισμένη Ουκρανία. «Ατσάλινο σκαντζόχοιρο», με ευρωπαϊκά λεφτά, οραματίζεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Τελεσίγραφο» Τραμπ σε Κίεβο και Ευρωπαίους. «Τώρα είναι η ώρα για μια συμφωνία»

Αναγνώριση των πολεμικών τετελεσμένων και αμαχητί παράδοση του υπόλοιπου Ντονέτσκ αξιώνει μεταξύ άλλων ο Πούτιν, σύμφωνα με τις διαρροές

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/hr5ezFkeo9 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 18, 2025

Εθνικιστικό ντελίριο Πλεύρη με αφορμή μικροεπεισόδιο

→ Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο στόχαστρο

Ξεχειλώνει χωρίς έλεγχο το Ελληνικό

→ Παρεκκλίσεις από τις μελέτες

Φόβοι για περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Εκδικητική μετακίνηση γιατρού από το «Θριάσιο» επειδή φρόντισε την υγεία συναδέλφου του

Ποδόσφαιρο

→ «Πράσινος» ο Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ιταλό δεξιό μπακ, πρώην αρχηγό της Μίλαν

Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και στον... εκλογικό νόμο

→ Κυβέρνηση

Πώς απαντάει η προοδευτική αντιπολίτευση

Πορτάρα Νάξου

→ Ένα μνημείο «αξεσουάρ» του ηλιοβασιλέματος που αγαπούν οι τουρίστες

Ο... επικήδειος του Στάλιν στην «Πράβντα»

→ Δολοφονία Τρότσκι