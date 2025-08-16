Επτά χρόνια μετά, με κυβέρνηση Μητσοτάκη

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Τα μνημόνια έφυγαν, η Ελλάδα φτωχαίνει

Μικρότερη, σε σύγκριση με την τετραετία Τσίπρα, η μείωση των μακροχρόνια ανέργων

Μεγαλώνει ο κίνδυνος της φτώχειας για τους συνταξιούχους

Ο μισθός στη χώρα μας ανεβαίνει με τις σκάλες, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ανεβαίνει με το ασανσέρ

Τελευταίος στην Ε.Ε. ο μισθός στην Ελλάδα με όρους αγοραστικής δύναμης

Οι προφητικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για «την Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της εξουσίας των λίγων» (Ιθάκη, 21/8/2018)

Γράφουν στην «Εφ.Συν.»: Φραγκίσκος Κουτεντάκης - Θανάσης Καρτερός

Το ΕΣΥ παραδίδεται στους ιδιώτες

Με τη νέα ΚΥΑ οι άρρωστοι γίνονται εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα

Με το χέρι στην τσέπη και πάλι οι ασθενείς για ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, χειρουργεία, νοσηλεία

Δήλωση Γιώργου Σιδέρη, προέδρου ΕΙΝΑΠ, στην «Εφ.Συν.»

Το Θέμα της «Εφ.Συν.» Η δολοφονία του Τρότσκι

Αγνωστα στοιχεία από τα αρχεία των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών

Πότε αποφασίστηκε η εξόντωσή του

Τι ήταν η επιχείρηση «Πάπια» και ποιοι συμμετείχαν

Ποιος ο ρόλος του Στάλιν

Ερευνα, κείμενα, επιμέλεια: Γιώργος Πετρόπουλος, Ιρίνα Στρίκοβα

Έρευνα Pulse: Κάτω από τη βάση η κολυμβητική παιδεία στην Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Άρθρα

Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Σωτήρης Λίβας, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Προσωπική Υπόθεση: Νίκος Πλουμπίδης

Δεν ήταν άγιος, ήταν επαναστάτης

Σκίτσο: Πέτρος Ζερβος

Συνέντευξη

Παύλος Χρηστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής

Ποδόσφαιρο