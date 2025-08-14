Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Ανεπαρκείς, προκλητικοί, αδιόρθωτοι

► Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις πολιτικές της κάνει την Ελλάδα «έρημη χώρα»

Στις φλόγες τα προάστια της Πάτρας. Ανυπολόγιστη καταστροφή στη δυτική Αχαΐα

Δεκάδες εγκλωβίστηκαν στις παραλίες της Χίου. Μάχη σπίτι με σπίτι στη Φιλιππιάδα

Δεκάδες διακομιδές πυρόπληκτων από το ΕΚΑΒ

Ο πρωθυπουργός συσκέπτεται για το θεαθήναι. Θλιβερός και άφωνος. Οι πολίτες φταίνε, διέγνωσε η αντ’ αυτού Σοφία Βούλτεψη

Οργή από την αντιπολίτευση

Έξι χρόνια προφάσεις εν αμαρτίαις

Τι έλεγαν, τι έκαναν, ποια τα αποτελέσματα

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/RSgXXUWpQO — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 14, 2025

Γερμανία

► Οι πρώτες 100 μέρες του Μερτς

Οι Γερμανοί αποδοκιμάζουν τον καγκελάριο και τον κυβερνητικό συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών - σοσιαλδημοκρατών

Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά σε νέα δημοσκόπηση

Για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία

«Γειώνουν» τον Ζελένσκι οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη του Βερολίνου εν όψει της συνόδου Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

Γυναίκες του Κόσμου

► Ηλικιωμένες και αγέρωχες Βρετανίδες

Διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης παρά την καταστολή του «Εργατικού» Κιρ Στάρμερ

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

► Μη κρατικά ΑΕΙ

Ο εμφύλιος των κολεγίων

Συγκρούσεις, παρασκήνιο και πόλεμος χαρακωμάτων

«Είμαι από αυτούς που γερνάνε μαζί με τις πρώτες τους αγάπες»

► Θοδωρής Γκόνης, Φεστιβάλ Ακροναυπλίας