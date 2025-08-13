Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
Στον ίδιο εφιάλτη θεατές
→ Η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε συνήθεια την καταστροφή
Πύρινη κόλαση σε Πάτρα, Χίο, Ζάκυνθο. Εκκενώθηκαν κωμοπόλεις και οικισμοί, κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και βιομηχανικές μονάδες
Τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή
Εκκωφαντική αφωνία από την κυβέρνηση. Αφαντοι ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός Πολιτικής Προστασίας
Στάχτη ξανά οι υποσχέσεις και οι πανηγυρισμοί των υπουργών. Το πάθημα δεν γίνεται μάθημα
Επιμένουν στο ίδιο αποτυχημένο μοντέλο δασο-προστασίας
Έρευνα PULSE
→ Οι Ισραηλινοί τουρίστες συναντούν αντιδράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Δεκάδες καλέσματα για κινητοποίηση κατά του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» αύριο το πρωί στον Πειραιά
ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα «TAZ»
→ Ο Μητσοτάκης κάνει τη χώρα διεθνώς ρεζίλι
Βολές και από το Κίνημα Δημοκρατίας
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
→ Ειρήνη ή καλοστημένο ριάλιτι;
Όλα τα σενάρια εν όψει της συνόδου της Αλάσκας
Ιταλία όπως Ελλάδα
Ούτε μία μέρα διακοπές δεν μπορεί να κάνει το 30% των Ιταλών λόγω ακρίβειας
Στον φακό της «Εφ.Συν.»
→ Έβρος
Αναδασώνουν καμένες εκτάσεις με... ανεμογεννήτριες
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας