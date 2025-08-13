Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

Στον ίδιο εφιάλτη θεατές

→ Η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε συνήθεια την καταστροφή

Πύρινη κόλαση σε Πάτρα, Χίο, Ζάκυνθο. Εκκενώθηκαν κωμοπόλεις και οικισμοί, κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και βιομηχανικές μονάδες

Τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή

Εκκωφαντική αφωνία από την κυβέρνηση. Αφαντοι ο πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός Πολιτικής Προστασίας

Στάχτη ξανά οι υποσχέσεις και οι πανηγυρισμοί των υπουργών. Το πάθημα δεν γίνεται μάθημα

Επιμένουν στο ίδιο αποτυχημένο μοντέλο δασο-προστασίας

Έρευνα PULSE

→ Οι Ισραηλινοί τουρίστες συναντούν αντιδράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Δεκάδες καλέσματα για κινητοποίηση κατά του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» αύριο το πρωί στον Πειραιά

ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευμα «TAZ»

→ Ο Μητσοτάκης κάνει τη χώρα διεθνώς ρεζίλι

Βολές και από το Κίνημα Δημοκρατίας

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

→ Ειρήνη ή καλοστημένο ριάλιτι;

Όλα τα σενάρια εν όψει της συνόδου της Αλάσκας

Ιταλία όπως Ελλάδα

Ούτε μία μέρα διακοπές δεν μπορεί να κάνει το 30% των Ιταλών λόγω ακρίβειας

Στον φακό της «Εφ.Συν.»

→ Έβρος

Αναδασώνουν καμένες εκτάσεις με... ανεμογεννήτριες