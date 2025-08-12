Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί:
→ Εσείς είστε οι τρομοκράτες
- Νέο έγκλημα πολέμου από το Ισραήλ.
- Σταύρος Καπάκος, ΓΓ της ΕΣΗΕΑ στην «Εφ.Συν»: «Η καρδιά μας βρίσκεται στη Γάζα, λαβωμένη και οργισμένη».
- Βάφτισαν τρομοκράτη τον δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ, και τον δολοφόνησαν μαζί με άλλους πέντε συνεργάτες του.
- Κυνική παραδοχή από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ξεκίνησε την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας.
- «Αφού δε μας εμπιστεύεστε, στείλτε ξένους δημοσιογράφους να πουν αυτοί τις ιστορίες».
- Αποκλειστική συνέντευξη στην «Εφ.Συν.» του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου του Αλ Αραμπίγια, Αμπντελκαντέρ Αμπντελχαλίμ.
Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών».. pic.twitter.com/0ABHxJ8eLo— EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 12, 2025
→ Υπόθεση Τεμπών: Αρνείται την εκταφή, θάβει τις αποδείξεις
- Ο εφέτης ανακριτής Σ. Μπακαΐμης απέρριψε κι άλλο αίτημα για εξετάσεις σε σορό θύματος που θα έδειχναν αν υπήρχε παράνομο φορτίο.
→ Στον φακό της «Εφ.Συν.»: ΕΘΑΑΕ - Κολεγιές με τα κολέγια
- Ελεγκτές από τα σπλάχνα των ελεγχομένων.
→ Μετά το Λος Άντζελες, η Ουάσιγκτον
- Νέα ακροδεξιά παρεκτροπή από τον Τραμπ.
- Στέλνει την εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα για να διώξει τους εγκληματίες και τους αστέγους.
→ Κυβέρνηση
- Ανελέητη κριτική στον πρωθυπουργό από τη γερμανική εφημερίδα Taz.
→ Λένα Σαμαρά
- Ανείπωτος πόνος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
→ ΠΑΣΟΚ
- Έμφαση στην καθημερινότητα.
→ «Crown Iris»
- Ούτε στον Βόλο ούτε πουθενά!
→ Διακοπές από χρυσάφι
- Όλο και λιγότεροι στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντέχουν το αυξημένο κόστος μιας ολιγοήμερης απόδρασης.
