Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί:

→ Εσείς είστε οι τρομοκράτες

Νέο έγκλημα πολέμου από το Ισραήλ.

Σταύρος Καπάκος, ΓΓ της ΕΣΗΕΑ στην «Εφ.Συν»: «Η καρδιά μας βρίσκεται στη Γάζα, λαβωμένη και οργισμένη».

Βάφτισαν τρομοκράτη τον δημοσιογράφο του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ, και τον δολοφόνησαν μαζί με άλλους πέντε συνεργάτες του.

Κυνική παραδοχή από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ξεκίνησε την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας.

«Αφού δε μας εμπιστεύεστε, στείλτε ξένους δημοσιογράφους να πουν αυτοί τις ιστορίες».

Αποκλειστική συνέντευξη στην «Εφ.Συν.» του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου του Αλ Αραμπίγια, Αμπντελκαντέρ Αμπντελχαλίμ.

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών».. pic.twitter.com/0ABHxJ8eLo — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 12, 2025

→ Υπόθεση Τεμπών: Αρνείται την εκταφή, θάβει τις αποδείξεις

Ο εφέτης ανακριτής Σ. Μπακαΐμης απέρριψε κι άλλο αίτημα για εξετάσεις σε σορό θύματος που θα έδειχναν αν υπήρχε παράνομο φορτίο.

→ Στον φακό της «Εφ.Συν.»: ΕΘΑΑΕ - Κολεγιές με τα κολέγια

Ελεγκτές από τα σπλάχνα των ελεγχομένων.

→ Μετά το Λος Άντζελες, η Ουάσιγκτον

Νέα ακροδεξιά παρεκτροπή από τον Τραμπ.

Στέλνει την εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα για να διώξει τους εγκληματίες και τους αστέγους.

→ Κυβέρνηση

Ανελέητη κριτική στον πρωθυπουργό από τη γερμανική εφημερίδα Taz.

→ Λένα Σαμαρά

Ανείπωτος πόνος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.

→ ΠΑΣΟΚ

Έμφαση στην καθημερινότητα.

→ «Crown Iris»

Ούτε στον Βόλο ούτε πουθενά!

→ Διακοπές από χρυσάφι