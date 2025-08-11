Αθήνα, 35°C
Δευτέρα, 11 Αυγούστου, 2025
cover_11082025
efsyn.gr

Σταματήστε επιτέλους τον Νετανιάχου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
efsyn.gr

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

→ Σταματήστε επιτέλους τον Νετανιάχου

  • Παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στη συενχιζόμενη γενοκτονία από το Ισραήλ.
  • Θάλασσα αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους όλη η Ελλάδα. Εντυπωσιακές διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε περισσότερες από 100 περιοχές.
  • Οργή Ισραηλινών κατά του σχεδίου του πρωθυπουργού.
  • «Είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τον πόλεμο», δηλώνει αμετανόητος.
  • Αριστερά: Υποκριτική και με καθυστέρηση η βοήθεια Μητσοτάκη στη Γάζα.
  • «Γιατροί Χωρίσ Σύνορα»: Το «ανείπωτο μαρτύριο» των γιατρών στη Γάζα.

→ ΔΕΔΔΗΕ: Ζήτω που καήκαμε!

  • Σιωπή της εταιρίας για τις συλλήψεις δύο υπαλλήλων της για τη φωτιά στην Κερατέα.
  • Μία στις τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές οφείλεται βραχυκύκλωμα του δικτύου ηλεκτροδότησης.
 

→ Στον φακό της «Εφ.Συν»: Ηλικιωμένοι συμβασιούχοι

  • Περιμένουν μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

→ Πόλεμος στην Ουκρανία

  • Σύνοδος Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο ερήμην του Ζελένσκι

 

 

→ Κυβέρνηση

  • Με οδικά έργα και... ΔΕΘ κόντρα σε ακρίβεια και δημοσκοπήσεις.

→ Λένα Σαμαρά

  • Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Α' Κοιμητήριο Αθήνας

→ ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία

  • Ο εκατομμυριούχος θεσσαλός κτηνοτρόφος που δεν έχει σπίτι να μείνει.
  • Και ο άγνωστος συνάδελφός του με την υψηλότερη ατομική επιδότηση πέρυσι  (243 χιλιάδες ευρώ)

→ Ευλογιά αιγοπροβάτων

  • Πόλεμος για να... μην καταμετρηθούν.

→ Συνέντευξη: Αθανάσιος Παπαϊωάννου - Πρόεδρος του ΑΣΕΠ:

  • «Σε χρόνο-ρεκόρ τα αποτελέσματα το φετινού πανελλήνιου διαγωνισμού».
