Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

→ Σταματήστε επιτέλους τον Νετανιάχου

Παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στη συενχιζόμενη γενοκτονία από το Ισραήλ.

Θάλασσα αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους όλη η Ελλάδα. Εντυπωσιακές διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε περισσότερες από 100 περιοχές.

Οργή Ισραηλινών κατά του σχεδίου του πρωθυπουργού.

«Είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τον πόλεμο», δηλώνει αμετανόητος.

Αριστερά: Υποκριτική και με καθυστέρηση η βοήθεια Μητσοτάκη στη Γάζα.

«Γιατροί Χωρίσ Σύνορα»: Το «ανείπωτο μαρτύριο» των γιατρών στη Γάζα.

→ ΔΕΔΔΗΕ: Ζήτω που καήκαμε!

Σιωπή της εταιρίας για τις συλλήψεις δύο υπαλλήλων της για τη φωτιά στην Κερατέα.

Μία στις τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές οφείλεται βραχυκύκλωμα του δικτύου ηλεκτροδότησης.

→ Στον φακό της «Εφ.Συν»: Ηλικιωμένοι συμβασιούχοι

Περιμένουν μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

→ Πόλεμος στην Ουκρανία

Σύνοδος Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο ερήμην του Ζελένσκι

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/4WX1jKdvOS — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 11, 2025

→ Κυβέρνηση

Με οδικά έργα και... ΔΕΘ κόντρα σε ακρίβεια και δημοσκοπήσεις.

→ Λένα Σαμαρά

Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Α' Κοιμητήριο Αθήνας

→ ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία

Ο εκατομμυριούχος θεσσαλός κτηνοτρόφος που δεν έχει σπίτι να μείνει.

Και ο άγνωστος συνάδελφός του με την υψηλότερη ατομική επιδότηση πέρυσι (243 χιλιάδες ευρώ)

→ Ευλογιά αιγοπροβάτων

Πόλεμος για να... μην καταμετρηθούν.

→ Συνέντευξη: Αθανάσιος Παπαϊωάννου - Πρόεδρος του ΑΣΕΠ: