Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί.
→ Σταματήστε επιτέλους τον Νετανιάχου
- Παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στη συενχιζόμενη γενοκτονία από το Ισραήλ.
- Θάλασσα αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους όλη η Ελλάδα. Εντυπωσιακές διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε περισσότερες από 100 περιοχές.
- Οργή Ισραηλινών κατά του σχεδίου του πρωθυπουργού.
- «Είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τον πόλεμο», δηλώνει αμετανόητος.
- Αριστερά: Υποκριτική και με καθυστέρηση η βοήθεια Μητσοτάκη στη Γάζα.
- «Γιατροί Χωρίσ Σύνορα»: Το «ανείπωτο μαρτύριο» των γιατρών στη Γάζα.
→ ΔΕΔΔΗΕ: Ζήτω που καήκαμε!
- Σιωπή της εταιρίας για τις συλλήψεις δύο υπαλλήλων της για τη φωτιά στην Κερατέα.
- Μία στις τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές οφείλεται βραχυκύκλωμα του δικτύου ηλεκτροδότησης.
→ Στον φακό της «Εφ.Συν»: Ηλικιωμένοι συμβασιούχοι
- Περιμένουν μέχρι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
→ Πόλεμος στην Ουκρανία
- Σύνοδος Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο ερήμην του Ζελένσκι
August 11, 2025
→ Κυβέρνηση
- Με οδικά έργα και... ΔΕΘ κόντρα σε ακρίβεια και δημοσκοπήσεις.
→ Λένα Σαμαρά
- Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Α' Κοιμητήριο Αθήνας
→ ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία
- Ο εκατομμυριούχος θεσσαλός κτηνοτρόφος που δεν έχει σπίτι να μείνει.
- Και ο άγνωστος συνάδελφός του με την υψηλότερη ατομική επιδότηση πέρυσι (243 χιλιάδες ευρώ)
→ Ευλογιά αιγοπροβάτων
- Πόλεμος για να... μην καταμετρηθούν.
→ Συνέντευξη: Αθανάσιος Παπαϊωάννου - Πρόεδρος του ΑΣΕΠ:
- «Σε χρόνο-ρεκόρ τα αποτελέσματα το φετινού πανελλήνιου διαγωνισμού».
