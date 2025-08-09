Εγκλωβισμένοι στην ακρίβεια

Πώς η κυβέρνηση «πυροδοτεί» νέο κύμα αύξησης των τιμών σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών
Επέστρεψε στα επίπεδα των αρχών του 2024 ο εθνικός πληθωρισμός -3,1% τον Ιούλιο- με νέα θηριώδη αύξηση στα ενοίκια κατοικιών 11,4%
Ενδογενές το νέο πληθωριστικό κύμα: σχεδόν υπερδιπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού ο ελληνικός Εναρμονισμένος Δείκτης
Η μονοπωλιακή ισχύς των επιχειρήσεων και η καρτελοποίηση των αγορών, με ευθύνη της κυβέρνησης, τρέφουν την αισχροκέρδεια και τον «πληθωρισμό απληστίας»
Αδύναμο το παραγωγικό δυναμικό να ανταποκριθεί στα επίπεδα της ζήτησης, παραμένει 70 δισ. ευρώ κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα
Στο ίδιο έργο θεατές
Στις φλόγες για τρίτη φορά η Ανατολική Αττική
●Η φωτιά μαινόταν ανεξέλεγκτη στην Κερατέα, αφήνοντας σε λίγες ώρες έναν νεκρό, καμένα σπίτια και περιουσίες
●Περισσότερες από 35 πυρκαγιές χτες στην Ελλάδα, ακραίος κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Πελοπόννησο
Η επένδυση στο Ελληνικό ξεσηκώνει τους γείτονες
Το Θέμα της «Εφ.Συν.»
Έρευνα «Το Νήμα»
●Οι όμοροι δήμοι και πρωτοβουλίες κατοίκων αντιδρούν σε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές αυθαιρεσίες που υποβαθμίζουν τη ζωή και την περιουσία τους
Το πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» pic.twitter.com/9UTZZckdyu— EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 9, 2025
Νετανιάχου εναντίον όλων
●Εγχώρια και διεθνής κατακραυγή στην απόφαση για ολική κατάληψη της Γάζας
ΠΑΣΟΚ
Διπλή προετοιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόγραμμα 100 ημερών
Πάνδημη συγκίνηση
●Τη Δευτέρα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά
Νέα Αριστερά
Εν όψει Προγραμματικού Συνεδρίου 12 δέσμες προτάσεων προς την κοινωνία
Προσωπική Υπόθεση
Γιώργος Βαγιαννίδης, διεθνής δεξιός μπακ
►Μαζί με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο», το νουάρ μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Λύκαρη «Άπληστε κόσμε, κάλπικε».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας