Εγκλωβισμένοι στην ακρίβεια

Μαζί με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο», το νουάρ μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Λύκαρη «Άπληστε κόσμε, κάλπικε».

Πώς η κυβέρνηση «πυροδοτεί» νέο κύμα αύξησης των τιμών σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών

Επέστρεψε στα επίπεδα των αρχών του 2024 ο εθνικός πληθωρισμός -3,1% τον Ιούλιο- με νέα θηριώδη αύξηση στα ενοίκια κατοικιών 11,4%

Ενδογενές το νέο πληθωριστικό κύμα: σχεδόν υπερδιπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού ο ελληνικός Εναρμονισμένος Δείκτης

Η μονοπωλιακή ισχύς των επιχειρήσεων και η καρτελοποίηση των αγορών, με ευθύνη της κυβέρνησης, τρέφουν την αισχροκέρδεια και τον «πληθωρισμό απληστίας»

Αδύναμο το παραγωγικό δυναμικό να ανταποκριθεί στα επίπεδα της ζήτησης, παραμένει 70 δισ. ευρώ κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα

Στο ίδιο έργο θεατές

Στις φλόγες για τρίτη φορά η Ανατολική Αττική

●Η φωτιά μαινόταν ανεξέλεγκτη στην Κερατέα, αφήνοντας σε λίγες ώρες έναν νεκρό, καμένα σπίτια και περιουσίες

●Περισσότερες από 35 πυρκαγιές χτες στην Ελλάδα, ακραίος κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Πελοπόννησο

Η επένδυση στο Ελληνικό ξεσηκώνει τους γείτονες

Το Θέμα της «Εφ.Συν.»

Έρευνα «Το Νήμα»

●Οι όμοροι δήμοι και πρωτοβουλίες κατοίκων αντιδρούν σε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές αυθαιρεσίες που υποβαθμίζουν τη ζωή και την περιουσία τους

Το πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών - Σαββατοκύριακο» pic.twitter.com/9UTZZckdyu — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 9, 2025

Νετανιάχου εναντίον όλων

●Εγχώρια και διεθνής κατακραυγή στην απόφαση για ολική κατάληψη της Γάζας

ΠΑΣΟΚ

Διπλή προετοιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόγραμμα 100 ημερών

Πάνδημη συγκίνηση

●Τη Δευτέρα στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά

Νέα Αριστερά

Εν όψει Προγραμματικού Συνεδρίου 12 δέσμες προτάσεων προς την κοινωνία

Προσωπική Υπόθεση

Γιώργος Βαγιαννίδης, διεθνής δεξιός μπακ

►Μαζί με την «Εφ.Συν. - Σαββατοκύριακο», το νουάρ μυθιστόρημα του Ιερώνυμου Λύκαρη «Άπληστε κόσμε, κάλπικε».