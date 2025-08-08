Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί:
→ Από τις Φεράρι στις... «λιμουζίνες»
- Κι άλλα γαλάζια μπουμπούκια στα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Οικογένεια Νεοδημοκράτη αυτοδιοικητικού στη Θεσσαλία πήρε επιδότηση 170.000 ευρώ μόνο για το 2024. Μπαινοβγαίνει στο αρμόδιο υπουργείο για να τους δίνει... οδηγίες.
- Καζάνι που βράζει η Ν.Δ., βολές από την αντιπολίτευση.
- Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει την Πόπη Σεμερτζίδου.
- Η πλατφόρμα του αμαρτωλού οργανισμού βγάζει λαβράκια!
→ Μονή Αγ. Γερασίμου
Σε κίνδυνο από Ισραηλινούς εποίκους το μοναστήρι στη Δυτική Όχθη.
→ Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Αύξηση «μαμούθ» 33,2% στο εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο.
→ Μελέτη του Ινστιτούτου Levy
Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο.
→ Στον φακό της «Εφ.Συν.»
- Συνήγορος του πολίτη: «Κακοδιίκηση, αδιαφάνεια και άρνηση λογοδοσίας».
- Καταπέλτης για Λιμενικό και ΕΛ.ΑΣ. η ετήσια έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.
→ Μετρό της Αθήνας
- Ταλαιπωρία από το φθινόπωρο.
- Χαμηλότερες ταχύτητες και διακοπές κυκλοφορίας λόγω έργων.
- Ο Κυρανάκης διαφημίζει σαν... πρόληψη την καθυστερημένη αποκατάσταση των φθαρμένων σιδηροτροχιών.
→ ΗΠΑ: «Φακελώματα» και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Μπαίνουν σε «μαύρες λίστες» από ακροδεξιά φιλοτραμπική οργάνωση.
→ Αποκάλυψη MIIR: Καταζητούμενοι με χρυσές βίζες στην Ελλάδα
Real Estate και φιλανθρωπίες δύο επενδυτών που τους αναζητά το FBI.
→ Λένα Σαμαρά
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η κόρη του πρώην πρωθυπουργού.
→ Ποδόσφαιρο: Ανοιχτοί λογαριασμοί για όλους
Ο Παναθηναϊκός στρίμωξε, αλλά δε νίκησε τη Σαχτάρ (0-0), ο ΠΑΟΚ γλίτωσε τα χειρότερα από τη Βόλφσμπεργκ (0-0) και η ΑΕΚ δεν κράτησε το προβάδισμα στη Λεμεσό (2-2) στις τρεις χθεσινές ευρωπαϊκές ισοπαλίες.
