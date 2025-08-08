Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί:

→ Από τις Φεράρι στις... «λιμουζίνες»

Κι άλλα γαλάζια μπουμπούκια στα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οικογένεια Νεοδημοκράτη αυτοδιοικητικού στη Θεσσαλία πήρε επιδότηση 170.000 ευρώ μόνο για το 2024. Μπαινοβγαίνει στο αρμόδιο υπουργείο για να τους δίνει... οδηγίες.

Καζάνι που βράζει η Ν.Δ., βολές από την αντιπολίτευση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει την Πόπη Σεμερτζίδου.

Η πλατφόρμα του αμαρτωλού οργανισμού βγάζει λαβράκια!

→ Μονή Αγ. Γερασίμου

Σε κίνδυνο από Ισραηλινούς εποίκους το μοναστήρι στη Δυτική Όχθη.

→ Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αύξηση «μαμούθ» 33,2% στο εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο.

→ Μελέτη του Ινστιτούτου Levy

Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο.

→ Στον φακό της «Εφ.Συν.»

Συνήγορος του πολίτη: «Κακοδιίκηση, αδιαφάνεια και άρνηση λογοδοσίας».

Καταπέλτης για Λιμενικό και ΕΛ.ΑΣ. η ετήσια έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

→ Μετρό της Αθήνας

Ταλαιπωρία από το φθινόπωρο.

Χαμηλότερες ταχύτητες και διακοπές κυκλοφορίας λόγω έργων.

Ο Κυρανάκης διαφημίζει σαν... πρόληψη την καθυστερημένη αποκατάσταση των φθαρμένων σιδηροτροχιών.

→ ΗΠΑ: «Φακελώματα» και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Μπαίνουν σε «μαύρες λίστες» από ακροδεξιά φιλοτραμπική οργάνωση.

→ Αποκάλυψη MIIR: Καταζητούμενοι με χρυσές βίζες στην Ελλάδα

Real Estate και φιλανθρωπίες δύο επενδυτών που τους αναζητά το FBI.

→ Λένα Σαμαρά

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η κόρη του πρώην πρωθυπουργού.

→ Ποδόσφαιρο: Ανοιχτοί λογαριασμοί για όλους

Ο Παναθηναϊκός στρίμωξε, αλλά δε νίκησε τη Σαχτάρ (0-0), ο ΠΑΟΚ γλίτωσε τα χειρότερα από τη Βόλφσμπεργκ (0-0) και η ΑΕΚ δεν κράτησε το προβάδισμα στη Λεμεσό (2-2) στις τρεις χθεσινές ευρωπαϊκές ισοπαλίες.