Αυξάνει το μισθό, μειώνει το εισόδημα

Διαβάστε σήμερα στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Η φορολογική παγίδα της κυβέρνησης Μτσοτάκη

Χαράτσι στους μισθωτούς λόγω της μεταπήδησης σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια λόγω της αύξησης των μισθών.

Με ανάλυσή της η Eurobank αναδεικνύει τις συνέπειες του «φορολογικού πληθωρισμού» και προτείνει τιμαριθμοποίηση της κλίμακας, δικαιώνοντας τη σχετική αρθρογραφία της «Εφ.Συν».

Αφού αφαίμαξε φορολογικά τα λαϊκά νοικοκυριά, η κυβέρνηση ετοιμάζεται τώρα να επιστρέψει ψίχουλα με το «πακέτο» της ΔΕΘ.

→ Γάζα: Κρανίου Τόπος

Συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ της «Guardian» από αέρος στην ισοπεδωμένη Λωρίδα.

Αναπόφευκτοι παραλληλισμοί με την καταστροφή από την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα πριν από 80 χρόνια.

Ρόνεν Αργκόβ: η Ισραηλινή ακτιβίστρια που δίνει φωνή στα νεκρά παιδιά της Γάζας.

→ Ποδόσφαιρο: Τριπλή πρόκληση

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ισχυρή Σαχτάρ για το Europa, ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα με τη Βολφσμπέγκερ, ενώ η ΑΕΚ συνεχίζει να ακροβατεί στο Conference, πηγαίνοντας στη Λεμεσό για να παίξει με τον Άρη.

→ Το «Politico» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιθανή εμπλοκή 5 υπουργών και 10 βουλευτών.

«Θύελλα» από την αντιπολίτευση, σιωπή από την κυβέρνηση.

→ Το τρόλεϊ το τελευταίο

Παλινωδίες, αντιφάσεις και στο βάθος εξυπηρέτηση επιχειρηματικών κρύβει η απόφαση Κυρανάκη να ξηλώσει τα ιστορικά μέσα μεταφοράς.

→ Στο φακό της «Εφ.Συν.»: Γκουνάι Νταγ - Δικαίωση!

Ο Τούρκος επαναστάτης δικηγόρος πέτυχε ύστερα από 87 ημέρες απεργία πείνας να μην ανακληθεί το άσυλό του.

→ Άρθρο - παρέμβαση: Από την κατασκευή συναίνεσης στις νέες μορφές χειραγώγησης

Γράφουν οι Αντώνης Βασιλείου, Γιάννος Θανασέκος, Ρενέ Κάμμερ, Ιωσήφ Σινιγάλιας και Μιχάλης Σπουρδαλάκης.

→ Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Καλοκαίρι με άδειες τσέπες

Χωρίς επίδομα ανεργίας και προπληρωμένη κάρτα.

→ Άγιος Νικόλαος Κρήτης

Την κοπάνησε μετά τη μήνυση ο τραμπούκος Ισραηλινός τουρίστας.

→ Νέα Στύρα: Μπάχαλο και με την αποκόλληση