Αυξάνει το μισθό, μειώνει το εισόδημα

Η φορολογική παγίδα της κυβέρνησης Μτσοτάκη
- Χαράτσι στους μισθωτούς λόγω της μεταπήδησης σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια λόγω της αύξησης των μισθών.
- Με ανάλυσή της η Eurobank αναδεικνύει τις συνέπειες του «φορολογικού πληθωρισμού» και προτείνει τιμαριθμοποίηση της κλίμακας, δικαιώνοντας τη σχετική αρθρογραφία της «Εφ.Συν».
- Αφού αφαίμαξε φορολογικά τα λαϊκά νοικοκυριά, η κυβέρνηση ετοιμάζεται τώρα να επιστρέψει ψίχουλα με το «πακέτο» της ΔΕΘ.
→ Γάζα: Κρανίου Τόπος
- Συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ της «Guardian» από αέρος στην ισοπεδωμένη Λωρίδα.
- Αναπόφευκτοι παραλληλισμοί με την καταστροφή από την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα πριν από 80 χρόνια.
- Ρόνεν Αργκόβ: η Ισραηλινή ακτιβίστρια που δίνει φωνή στα νεκρά παιδιά της Γάζας.
→ Ποδόσφαιρο: Τριπλή πρόκληση
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ισχυρή Σαχτάρ για το Europa, ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα με τη Βολφσμπέγκερ, ενώ η ΑΕΚ συνεχίζει να ακροβατεί στο Conference, πηγαίνοντας στη Λεμεσό για να παίξει με τον Άρη.
Tο σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» pic.twitter.com/4Yqhxz9xUK— EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 7, 2025
→ Το «Politico» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Πιθανή εμπλοκή 5 υπουργών και 10 βουλευτών.
- «Θύελλα» από την αντιπολίτευση, σιωπή από την κυβέρνηση.
→ Το τρόλεϊ το τελευταίο
- Παλινωδίες, αντιφάσεις και στο βάθος εξυπηρέτηση επιχειρηματικών κρύβει η απόφαση Κυρανάκη να ξηλώσει τα ιστορικά μέσα μεταφοράς.
→ Στο φακό της «Εφ.Συν.»: Γκουνάι Νταγ - Δικαίωση!
- Ο Τούρκος επαναστάτης δικηγόρος πέτυχε ύστερα από 87 ημέρες απεργία πείνας να μην ανακληθεί το άσυλό του.
→ Άρθρο - παρέμβαση: Από την κατασκευή συναίνεσης στις νέες μορφές χειραγώγησης
- Γράφουν οι Αντώνης Βασιλείου, Γιάννος Θανασέκος, Ρενέ Κάμμερ, Ιωσήφ Σινιγάλιας και Μιχάλης Σπουρδαλάκης.
→ Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Καλοκαίρι με άδειες τσέπες
- Χωρίς επίδομα ανεργίας και προπληρωμένη κάρτα.
→ Άγιος Νικόλαος Κρήτης
- Την κοπάνησε μετά τη μήνυση ο τραμπούκος Ισραηλινός τουρίστας.
→ Νέα Στύρα: Μπάχαλο και με την αποκόλληση
- Για δεύτερη μέρα παραμένει προσαραγμένο στη βραχονησίδα το φέριμποτ με 38 οχήματα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας