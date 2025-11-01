Καινοτομία και πολυτέλεια

Η Zeekr, η παγκόσμια premium-tech μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, ανοίγει νέους ορίζοντες στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τα ηλεκτρικά της μοντέλα.

H κινεζική Zeekr δημιουργήθηκε το 2021 από την Geely, με στόχο να τοποθετηθεί στην αγορά ως η πλέον πολυτελής γκάμα του ομίλου. Ξεκίνησε επίσημα την εμπορική της πορεία και στην Ελλάδα μέσω της GEO Mobility Hellas, εταιρεία που εισάγει και τα μοντέλα της Geely στη χώρα μας και ανήκει στο Union Group.

Η εμπορική πορεία στην Ελλάδα αρχίζει με τρία μοντέλα, τα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X, τα οποία κερδίζουν τις εντυπώσεις με τον προοδευτικό και κομψό σχεδιασμό τους, την εξαιρετικά δυναμική απόδοση και τα state-of-the-art εσωτερικά, που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, premium υλικά και κορυφαία εργονομία. Στη βάση της προϊοντικής πυραμίδας της κινεζικής εταιρείας, σαφώς το πιο προσιτό, και τοποθετημένο στην καρδιά του ενδιαφέροντος της ελληνικής αγοράς, είναι το Χ. Αποτελεί το νέο compact premium SUV της μάρκας. Η αισθητική του συνδυάζει καθαρές γραμμές με δυναμικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα τολμηρό αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό. Οι αναλογίες του, εμπνευσμένες από τη «χρυσή τομή» που καθορίζει την αρμονία στην αρχιτεκτονική και τον βιομηχανικό σχεδιασμό, του προσδίδουν άψογη ισορροπία και στιβαρή παρουσία στον δρόμο. Με μήκος 4.432 χιλ., ύψος 1.566 χιλ. και μεταξόνιο 2.750 χιλ., διαθέτει ιδανικές διαστάσεις για την αστική καθημερινότητα. Ενσωματώνει αιχμή τεχνολογίας σε ηλεκτροκίνηση και ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Η ευέλικτη πλατφόρμα SEA της Geely, στην οποία βασίζεται το Zeekr X, προσφέρει εξαιρετική ακαμψία και οδηγική ισορροπία. Μπροστά χρησιμοποιούνται γόνατα MacPherson, ενώ πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων με υδραυλικούς συνδέσμους που βελτιώνουν την άνεση και μειώνουν τους κραδασμούς.

Το εσωτερικό λειτουργεί ως ψηφιακός κόμβος εμπειριών. Ο πίνακας οργάνων HD 8,8”, η οθόνη αφής 14,6” και το AR Head-Up Display 24,3” συνεργάζονται για να παρέχουν πληροφορίες με τρόπο άμεσο και διαισθητικό.

Το AR-HUD προβάλλει οδηγίες πλοήγησης ή προειδοποιήσεις ADAS απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, αυξάνοντας την ασφάλεια και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, το πανοραμικό σύστημα κάμερας 360° HD προσφέρει πλήρη ορατότητα γύρω από το όχημα, ιδανικό για στενούς χώρους στάθμευσης και πολύβουες πόλεις. Διαθέτει 7 αερόσακους τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένους να προσφέρουν μέγιστη κάλυψη και παρατεταμένη προστασία έως και έξι δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή τους. Οι ρυθμίσεις για απόκριση γκαζιού, αναγεννητική πέδηση και τιμόνι προσαρμόζονται εύκολα μέσω της κεντρικής οθόνης, ενώ το ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία προσφέρει ήχο επιπέδου κινηματογράφου.

Στη βάση της γκάμας του Χ βρίσκεται η πισωκίνητη έκδοση Core, η οποία με ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων και μπαταρία 49 kWh έχει αυτονομία 330 χλμ. και σε ταχυφορτιστή DC φορτίζει με 130 kW. Ετσι, η αναπλήρωση της μπαταρίας NMC με ηλεκτρική ενέργεια από το 30% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς της ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά.

Στην έκδοση Long Range με μπαταρία 69 kWh λιθίου-ιόντων της CATL, με κυψέλες NMC, έχει αυτονομία έως 446 χλμ. Στην έκδοση Privilege, η προσθήκη δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα ανεβάζει τη συνδυαστική ισχύ στα 315 kW (428 hp) και τη ροπή στα 543 Nm, προσφέροντας τετρακίνηση, ιδανική κατανομή δύναμης και εκρηκτική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8’’. Το σύστημα εναλλάσσει αυτόματα τετρακίνηση και πισωκίνητη λειτουργία σε 0,4’’, μεγιστοποιώντας την απόδοση και την αυτονομία έως 425 χλμ.

Η ενσωματωμένη αντλία θερμότητας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά τους ψυχρούς μήνες, ενώ στην κορυφαία έκδοση, η ταχυφόρτιση DC 150 kW επιτρέπει αναπλήρωση 10%-80% σε λιγότερο από 30 λεπτά. Με ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW, μια πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου τέσσερις ώρες.

Ειδικά για τις πρώτες 50 παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας, η Zeekr προσφέρει το πρόγραμμα «Xtreme Value 50» με επιπλέον έκπτωση 2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, μέσω του Zeekr Prime Finance, προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο, 288 ευρώ/μήνα και εξόφληση σε 60 μήνες ή εναλλακτικά με 3,9% επιτόκιο, 397 ευρώ/μήνα και αποπληρωμή σε 72 μήνες. Ολα τα μοντέλα της μάρκας συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ. μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ., ό,τι έρθει πρώτο.