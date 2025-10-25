Από χέρι ελληνικό

Η ανανέωση της Alfa Romeo Tonale εξελίσσει ουσιαστικά το πρώτο C-SUV της μάρκας χωρίς να αλλοιώνει τον μοναδικό χαρακτήρα του. Αντιθέτως, τον ισχυροποιεί περαιτέρω, κάνοντας το μοντέλο ακόμα πιο ανταγωνιστικό σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς.

Η κομψή και αρμονική γραμμή που σχεδίασε ο Αλέξανδρος Λιώκης αποκτά νέα εικόνα, με τις αλλαγές να εντοπίζονται κατά βάση στο εμπρός μέρος. Το νέο Trilobe δίνει έμφαση στον οριζόντιο άξονα τονίζοντας την αίσθηση αυτοκινήτου με σπορ διάθεση. Ταυτόχρονα το Scudetto είναι κοίλο και μαζί με το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000. Οι νέες εισαγωγές αέρα και η κεντρικά τοποθετημένη πινακίδα δημιουργούν συγγένεια με την Junior, τη στιγμή που τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm.

Με πιο κοντό εμπρός πρόβολο χάρη στον νέο προφυλακτήρα και με φαρδύτερα μετατρόχια χάρη στις νέες ζάντες 19» & 20», οι αναλογίες της Tonale έχουν γίνει ακόμα πιο δυναμικές ενώ οι ζάντες διαφοροποιούν και το προφίλ του ανανεωμένου μοντέλου.

Τα ποιοτικά υλικά, η υψηλή προσοχή στη λεπτομέρεια και οι νέοι χρωματισμοί των καθισμάτων δημιουργούν μια πολυτελή ατμόσφαιρα. Τα σπορ καθίσματα έχουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό.

Στην κεντρική κονσόλα ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων συνδυάζει το εργονομικό με το σύγχρονο.

Η χρωματική παλέτα είναι αναβαθμισμένη και περιλαμβάνει 8 επιλογές, εκ των οποίων οι τρεις νέες: Rosso Brera, Verde Monza και Giallo Ocra. Για πρώτη φορά υπάρχει επιλογή για διχρωμία με μαύρη οροφή.

Η νέα Tonale παραμένει αυθεντική Alfa Romeo. Τόσο τα μηχανικά μέρη όσο και τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι ρυθμισμένα ώστε να υπηρετούν την εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Συνηγορούν η κατανομή της μάζας, η ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς (ανεξάρτητα από την έκδοση κινητήρα), τα φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo και το πιο γρήγορο τιμόνι στην κατηγορία, με λόγο μετάδοσης 13,6:1. Τον ρόλο της παίζει και η αύξηση στα μετατρόχια, κάτι που μειώνει ακόμα περισσότερο τόσο τις κλίσεις στις στροφές όσο και την υποστροφή. Αυτά στο αυτοκίνητο που είναι 4,52 εκ. μήκος.

Την οδηγική εμπειρία συμπληρώνει παραδοσιακά το χειριστήριο του συστήματος DNA, με τη βοήθεια του οποίου τα χαρακτηριστικά της Tonale προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε οδηγού, ως Natural, Dynamic ή Advanced Efficiency.

Η νέα Tonale θα διατίθεται με τρεις κινητήρες. Υπάρχουν δύο υβριδικές επιλογές, ευθυγραμμισμένες με το πρότυπο Euro 6E bis, η Ibrida με 175 πλέον άλογα και η Ibrida Plug-In Q4 με 270 HP.

Αμφότερες επωφελούνται από τις αναβαθμισμένες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό έλεγχο του υβριδικού συστήματος, προς όφελος της πιο άμεσης, γραμμικής και συνεχούς παροχής ισχύος. Πλέον, οι μεταβάσεις από το θερμικό κινητήρα στον ηλεκτρικό και το αντίστροφο είναι ανεπαίσθητες.

Η Tonale Ibrida χρησιμοποιεί υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με VGT τούρμπο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Η Ibrida Plug-In Q4 από την πλευρά χρησιμοποιεί κινητήρα 1,3 λίτρων που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Υπάρχει επίσης η επιλογή diesel κινητήρα, με 130 HP και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η μάρκα τολμά και συνεχίζει με το συγκεκριμένο καύσιμο!

Ο εξοπλισμός της νέας Tonale έχει σκοπό όχι τον εντυπωσιασμό αλλά να υπηρετεί τον οδηγό και τους επιβάτες. Με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3», infotainment Alfa Connect με οθόνη αφής 10,25» και διαμορφώσιμο interface η Tonale έχει πολύ εύκολο χειρισμό, ακολουθώντας τη λογική ενός smartphone. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματη επικοινωνία με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες Alfa Connect. Ασφαλώς υπάρχει και συμβατότητα με ενημερώσεις Over The Air, για συνεχή ευθυγράμμιση του λογισμικού με τις τελευταίες εξελίξεις.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Tonale έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουίτα Αυτόνομης Οδήγησης επιπέδου 2, κ.λπ.. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν νέα κάμερα υψηλής ανάλυσης με θέαση 360ο καθώς και σύστημα ημιαυτόνομου παρκαρίσματος.

Στην Ελλάδα οι πρώτες παραδόσεις της νέας Tonale είναι προγραμματισμένες με το νέο έτος.