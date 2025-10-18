Σύγχρονη κινητικότητα

Το νέο e-SUV της Changan, το Deepal S05, έχει σχεδιαστεί με στόχο να μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια εμπειρία. Από τη φουτουριστική σχεδίαση και τις έξυπνες τεχνολογίες έως την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια, κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί στον μέγιστο βαθμό!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: η Changan είναι μία ακόμη νέα μάρκα, προερχόμενη από την Κίνα, που μπαίνει στην ελληνική αγορά. Με 163 χρόνια βιομηχανικής κληρονομιάς και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων, εξελίχθηκε από πρωτοπόρος της σύγχρονης κινέζικης βιομηχανίας σε μια παγκόσμια ευρείας αποδοχής μάρκα αυτοκινήτων.

Ο Κινέζος κατασκευαστής εγκαινίασε την δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τα δύο πρώτα ηλεκτρικά SUV, τα Deepal S07 και Deepal S05, σε συνεργασία με την Changan Hellas, μέλος του Ομίλου Autohellas (Ομιλος Βασιλάκη). Πίσω από τη βραβευμένη σχεδίαση και των δυο μοντέλων υπάρχει ο Ελληνας Γιώργος Κούκος, διευθυντής Εξωτερικού Σχεδιασμού στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδίασης της Changan, στο Τορίνο.

Το ολοκαίνουργιο Deepal S05 έχει μήκος 4,60 μέτρα και χαρακτηρίζεται από τη φουτουριστική, ευρωπαϊκή σχεδίασή του. Aκολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα «Vital Design Language» της μάρκας, με καθαρές επιφάνειες, φωτιστική υπογραφή LED σε σχήμα «Τ» και έντονα τονισμένους ώμους. Το πίσω μέρος χαρακτηρίζεται από τη φωτιζόμενη μπάρα που διατρέχει όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, ενώ η γραμμή της οροφής κατεβαίνει ήπια, δημιουργώντας coupe αισθητική χωρίς να περιορίζει την άνεση.

Εχει μεταξόνιο 2,88 μέτρα, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα. Χαρακτηρίζεται από τη δυναμική, premium σχεδίαση και τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (μόλις 0,25), ενώ στο εσωτερικό του δεσπόζει η οθόνη αφής 15,4 ιντσών, η οποία μπορεί να κλίνει κατά 15 μοίρες για βέλτιστη εργονομία του οδηγού. Η ποιότητα είναι εξαιρετική και η εργονομία βρίσκεται σε ύψιστο βαθμό. Διαθέτει επαγωγική φόρτιση smartphone 50 Watt, και δύο επιλογές χρωματικής επένδυσης στο εσωτερικό, μαύρο και πορτοκαλί, με θερμαινόμενα και αεριζόμενα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα. Τον ήχο φροντίζουν τα 14 ηχεία, ενώ η ηλιοροφή των 1,9 τ.μ. φέρνει τους επιβάτες πιο κοντά στη φύση.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Μία με κίνηση στους πίσω τροχούς, με ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων και αυτονομία έως 485 χιλιόμετρα και μία τετρακίνητη, η οποία διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 435 ίππων με ροπή 502 Nm. Σε κάθε περίπτωση, φορτίζει γρήγορα, DC φόρτιση 30%-80% σε 25 λεπτά. Ενώ με φορτιστή AC 11 kW η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 7 ώρες.

Το έξυπνο e-SUV της μάρκας δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο. Είναι η επιτομή της σύγχρονης κινητικότητας, όπου η τεχνολογία υπηρετεί τον οδηγό και η απόλαυση γίνεται καθημερινότητα. Το αεροδυναμικό προφίλ του, οι ηλεκτρικές κρυφές χειρολαβές, τα frameless παράθυρα και τα LED φωτιστικά, σε συνδυασμό με πανοραμική οροφή και premium εσωτερικό με 64 χρωματικές επιλογές φωτισμού, δημιουργούν ένα σύγχρονο και ελκυστικό ηλεκτρικό SUV. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις εξοπλισμού. Η Max έχει στάνταρ κεντρική οθόνη αφής με online πλοήγηση, επενδύσεις vegan δέρματος, ηλεκτρικά καθίσματα, κάμερα 360 μοιρών και ζάντες αλουμινίου 18΄΄. Η ακόμα πιο πλούσια Ultra προσθέτει μεταξύ άλλων ζάντες 20΄΄, πανοραμική ηλιοροφή, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα και περιστρεφόμενη κεντρική οθόνη.

Ο χώρος αποσκευών του ανέρχεται στα 492 λίτρα, επεκτεινόμενος στα 1.250 λίτρα, ενώ διαθέτει και ιδιαίτερα μεγάλο μπροστινό χώρο αποσκευών (frunk), 159 λίτρων.

Η τιμή εκκίνησης του S05 στην ελληνική αγορά είναι 32.990 ευρώ, συνδυάζοντας την προωθητική ενέργεια Changan EV Bonus, 2.000 ευρώ και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Υπάρχουν και άλλα καλά στοιχεία: εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 έτη, ή 200.000 χλμ., και εγγύηση οχήματος 7 έτη ή 160.000 χλμ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι προσφέρεται δωρεάν οδική βοήθεια για 7 έτη.

Είναι άμεσα διαθέσιμο, με τις πρώτες παραδόσεις σε πελάτες να ξεκινούν μέσα στον Οκτώβριο. Το 1ο Exclusive Store της Changan στην Ελλάδα λειτουργεί ήδη στη λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσουν άλλα δύο καταστήματα στην Αττική (Περιστέρι & Αργυρούπολη) και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα.

Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Changan EV Plus», η κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ καταβάλλεται άτοκα τον 12ο μήνα. Επίσης προβλέπει 0% ελάχιστη προκαταβολή και εξόφληση σε έως 72 μήνες.