Premium αύρα

Ο καταιγισμός μοντέλων από την κινεζική αγορά συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Με αποτέλεσμα ακόμη περισσότερες επιλογές για τον υποψήφιο αγοραστή.

Η Omoda & Jaecoo είναι μια από τις καινούργιες αφίξεις στην ελληνική αγορά, με προοπτική όμως να εξελιχθεί σε μια από τις αγαπημένες. Στη χώρα μας η αποκλειστική εισαγωγή και διανομή τους γίνεται από την O&J Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς (επίσημη αντιπροσωπεία της Mercedes-Benz και της smart) και μέλος του Emil Frey Group.

Το 100% ηλεκτρικό SUV της Omoda & Jaecoo, Omoda 5 EV συνδυάζει τη φουτουριστική σχεδίαση, τις κορυφαίες επιδόσεις και τη μεγάλη αυτονομία.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Art in Motion» εκφράζει τη ροή, τη δυναμική και την αίσθηση κίνησης που αποπνέει το Omoda 5. Κάθε στοιχείο του σχεδιασμού του, από τη χαρακτηριστική μάσκα με τα «διαμαντάκια» έως τις δυναμικές γραμμές του αμαξώματος και τον αεροδυναμικό σχεδιασμό της οροφής, αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη αισθητική που προσελκύει το κοινό που αναζητά στιλ, καινοτομία και αυτοέκφραση.

Για να δούμε πώς βγαίνει το όνομα: η ονομασία «OMODA» αποτελεί έναν συνδυασμό της έκπληξης («Ω!») και της ζωτικότητας («O2» που παραπέμπει στο στοιχείο του Οξυγόνου) και της σύγχρονης αισθητικής («MODA» από το «Modern»), υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της μάρκας για ένα πρωτοποριακό και βιώσιμο lifestyle.

Ο σχεδιασμός τραβάει τα βλέμματα, συνδυάζοντας κομψές γραμμές με λειτουργικές λύσεις. Το στιβαρό μπροστινό μέρος, με τα φώτα LED από άκρη σε άκρη, τονίζει τη διαφορετικότητα σε όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ενώ το προφίλ συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το μινιμαλιστικό μπροστινό μέρος και η σιλουέτα του μαρτυρούν τη δέσμευσή του στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποδοτικότητα χάρη σε έναν βελτιστοποιημένο αεροδυναμικό συντελεστή.

Με μήκος 4,4 μέτρα και χαρακτηριστική εμφάνιση, που συνδυάζει κομψές και σπορ λεπτομέρειες, στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ηλεκτρικού compact SUV. Το μεταξόνιό του φτάνει τα 2,36 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ο εσωτερικός χώρος είναι πολύ καλός ακόμα και για πέντε ενήλικους. Ικανοποιητικός είναι και ο χώρος αποσκευών των 360 λίτρων. Διακρίνεται για το ηλεκτρικά ανοιγόμενο πορτμπαγκάζ, το τετραγωνισμένο σχήμα και το εντελώς επίπεδο πάτωμα που δημιουργείται όταν αναδιπλωθεί το πίσω κάθισμα.

Το Omoda 5 EV ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές επιδόσεις του, που το καθιστούν μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική προσφέροντας παράλληλα οδηγική απόλαυση. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμων μαγνητών αποδίδει 204 ίππους και προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις και αστείρευτη ροπή για για ένα αυτοκίνητο με 1.700 και πλέον κιλά. Το SUV είναι προβλέψιμο, σταθερό στις στροφές και η ανάρτηση διαχειρίζεται σωστά τις αντιδράσεις του αμαξώματος. Σε κορυφαία επίπεδα βρίσκεται η ποιότητα κύλισης.

Η μπαταρία 61,05 kWh LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) προσφέρει αυτονομία έως 430 χλμ., διατηρώντας σταθερή απόδοση σε διάφορες συνθήκες χρήσης. Η φόρτιση είναι εξίσου πρακτική: με έναν ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος έως 80 kW, το 80% της φόρτισης μπορεί να επιτευχθεί σε μόλις 28 λεπτά.

Στο εσωτερικό, η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο: δύο κυρτές οθόνες 12.3 ιντσών στην κεντρική κονσόλα ενσωματώνουν τα όργανα του ταμπλό και το σύστημα infotainment, παρέχοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα χάρη στη συμβατότητα με τα Apple CarPlay και Android Auto. Ο διζωνικός κλιματισμός, ο οποίος μπορεί επίσης να ελεγχθεί εξ αποστάσεως, και η ασύρματη φόρτιση για smartphones ενισχύουν περαιτέρω την άνεση.

Το νέο μοντέλο προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας μέσω μιας ευρείας γκάμας προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Το πακέτο περιλαμβάνει 17 συστήματα, όπως το Adaptive Cruise Control, το Lane Keeping Assist και το Traffic Jam Assist, που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την οδήγηση σε όλες τις συνθήκες, από τους δρόμους της πόλης μέχρι τον αυτοκινητόδρομο. Δεν είναι τυχαίο ότι απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP.

Στοιχείο που επίσης εντυπωσιάζει είναι η τιμή! Με την τρέχουσα προσφορά της αντιπροσωπείας, κοστίζει, από αρχική τιμή 37.500, 30.000 ευρώ. Με ΚΗ3 και απόσυρση μπορεί να φτάσει τα 25.500 ευρώ! Σαν εναλλακτική πρόταση, τρέχει άτοκο χρηματοδοτικό 60 μηνών + 2.000 ευρώ έκπτωση. Εδώ απαιτείται 35% προκαταβολή. Στα πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού C-SUV συγκαταλέγεται και η εγγύηση: 7 χρόνια ή 150.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια για την μπαταρία.