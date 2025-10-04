Με νέα ταυτότητα

Το νέο Audi Q3 διακρίνεται για την επιθετική του εμφάνιση, υπόσχεται κορυφαία ψηφιακή, σχεδόν διαισθητική, εμπειρία και κινείται από προηγμένα υβριδικά συστήματα MHEV και PHEV. Το γερμανικό premium αυτοκίνητο επιστρέφει στην τρίτη του γενιά, πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το best seller της κατηγορίας ανανεώνεται ριζικά, θέτοντας νέα πρότυπα σε design, τεχνολογία και αποδοτικότητα. Αποτυπώνει ξεκάθαρα το σπορ και σύγχρονο DNA της μάρκας. Οι μυώδεις αναλογίες, οι έντονες γωνίες και η χαρακτηριστική μάσκα Singleframe στο εμπρός μέρος χαρίζουν αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Οι σμιλεμένες επιφάνειες και οι έντονες αντιθέσεις φωτός και σκιάς δημιουργούν μια παρουσία που ξεχωρίζει. Για πρώτη φορά το Q3 εξοπλίζεται με ψηφιακούς προβολείς Matrix LED με micro-LED τεχνολογία. Η μονάδα αποτελείται από 25.600 micro-LED πλάτους μόλις 13 χιλιοστών, με το καθένα να έχει μέγεθος περίπου όσο το μισό πάχος μιας τρίχας. Στο νέο μοντέλο οι λειτουργίες φωτισμού είναι πλέον στενά συνδεδεμένες με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και καθαρότητα στον δρόμο

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9’’ και η οθόνη αφής MMI 12,8’’ σχηματίζουν την ενιαία «ψηφιακή σκηνή» του Q3. Το σύστημα infotainment χρησιμοποιεί το Android Automotive OS ως λειτουργικό, προσφέροντας πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων, όπως το YouTube, μέσω του Audi Application Store. Η λειτουργία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο MMI και δεν απαιτεί σύνδεση smartphone.

Η νέα μονάδα ελέγχου τιμονιού ενσωματώνει δύο μοχλούς στην κολόνα (δεξιά για επιλογή ταχυτήτων, αριστερά για φώτα και υαλοκαθαριστήρες), απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Ετσι δημιουργείται χώρος για αποθήκευση, διπλές ποτηροθήκες και έναν ψυχόμενο επαγωγικό δίσκο ασύρματης φόρτισης 15 W, με δύο θύρες USB-C. Δύο επιπλέον θύρες εξυπηρετούν τους πίσω επιβάτες. Ολα με μια αίσθηση τεχνολογικής απλότητας που αναβαθμίζει την καθημερινή χρήση.

Το μήκος έχει αυξηθεί σε 4.531 χλστ., δηλαδή περίπου +47 χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Το πλάτος πλέον είναι 1.859 χλστ., δηλαδή περίπου +10 χλστ. ευρύτερο απ’ ό,τι το προηγούμενο μοντέλο.

Το ύψος έχει επίσης αλλάξει λίγο: είναι 1.588 χλστ., ελαφρώς πιο ψηλό, δηλαδή μόνο 3 χλστ. Και με απόσταση από το έδαφος κάπου 20 εκ. τα καταφέρνει καλά και σε ήπιες εκτός δρόμου διαδρομές.

Το μεταξόνιο έχει επεκταθεί και φτάνει στα 2.678 χλστ., γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερους χώρους για επιβάτες, ιδιαίτερα στα πόδια και στους αγκώνες πίσω.

Με όγκο πορτμπαγκάζ 488 λίτρων, που αυξάνεται στα 1.386 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, το Q3 αποδεικνύεται εξίσου πρακτικό με μεγαλύτερα SUV. Τα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά μήκος και ρυθμίζονται ως προς την κλίση προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Το νέο Audi Q3 διατίθεται με μια σειρά αποδοτικών και ισχυρών κινητήρων που συνδυάζουν τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου με υψηλή οδηγική απόδοση.

Ο κινητήρας 1.5 TFSI 150 hp, που ενσωματώνει τεχνολογία Mild Hybrid και επτατάχυτο S tronic στον στάνταρ εξοπλισμό, εξασφαλίζει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλούς ρύπους. Ο κινητήρας ενσωματώνει το σύστημα cylinder on demand (COD), που απενεργοποιεί προσωρινά δύο κυλίνδρους σε χαμηλά και μεσαία φορτία για χαμηλότερη κατανάλωση. To Q3 είναι επίσης διαθέσιμο με τον εξαιρετικά αξιόπιστο και οικονομικό πετρελαιοκινητήρα 2.0 TDI 150 hp και ροπή 360 Nm.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το e–hybrid με τεχνολογία Plug–in Hybrid (PHEV), που συνδυάζει τον 1.5 TFSI με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 272 hp και 400 Nm ροπής. Με μπαταρία υψηλής τάσης 25,7 kWh (καθαρή 19,7 kWh) προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χλμ. Η δυνατότητα φόρτισης με έως 50 kW DC επιτρέπει αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα.

Εκτός από τους κινητήρες, η Audi έχει επίσης βελτιώσει σημαντικά τα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά του νέου Q3. Η περαιτέρω εξελιγμένη ανάρτηση προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης. Συνολικά αυτό το δυναμικά σχεδιασμένο SUV είναι ένα οικογενειακό μοντέλο που είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση και εντυπωσιάζει με την ευελιξία του. Η ανάρτηση με έλεγχο αμορτισέρ αντιδρά συνεχώς στα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος και στην τρέχουσα κατάσταση οδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το τιμόνι, το φρενάρισμα και η επιτάχυνση. Η ιδανική απόσβεση υπολογίζεται για κάθε τροχό σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ρυθμίζονται κατάλληλα τα αμορτισέρ.

Η διαφορά μεταξύ άνεσης και σπορ οδήγησης είναι πιο αισθητή.