Με ρεκόρ αυτονομίας

Με στοχευμένες, μεθοδικές και μελετημένες κινήσεις ξεκίνησε πριν από 16 μήνες τη δραστηριοποίησή της στην ελληνική αγορά η μάρκα Lynk & Co. Πίσω από την οποία βρίσκεται ο κινεζικός κολοσσός Geely Automobile Holdings και βέβαια η Volvo Cars. Ονόματα σίγουρα πολύ δυνατά!

Η αρχή έγινε με το Lynk & Co 01, το μοντέλο που έφερε έναν νέο συνδυασμό σχεδιασμού, τεχνολογίας και ευελιξίας. Ακολούθησε το Lynk & Co 02, ιδανικό για την πόλη, με compact χαρακτήρα και ηλεκτρικό DNA. Και τώρα ξεκινά την εμπορική του καριέρα, το Lynk & Co 08, με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.

Θα ξεκινήσω από το πιο εντυπωσιακό: το Lynk & Co 08 προσφέρει μια πρωτοφανή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ., τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο υβριδικό όχημα που διατίθεται σήμερα στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χλμ., εξασφαλίζοντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με απόλυτη άνεση καθώς και καθαρές καθημερινές μετακινήσεις.

Η μεγάλη αυτονομία προκύπτει από μια ασυνήθιστα μεγάλη για τα δεδομένα των PHEV οχημάτων μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία NMC και χωρητικότητα 39,6 kWh. Μέγεθος που αγγίζει τη χωρητικότητα πολλών μικρών και μικρομεσαίων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Τα οποία μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, ωστόσο έχουν να κινήσουν σαφώς μικρότερο βάρος από τα 2.012 κιλά του 08. Του οποίου η αμιγώς ηλεκτρική εργοστασιακή κατανάλωση είναι τσιμπημένη, πάνω από 20 kWh/χλμ. Το νέο μοντέλο μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του σε παροχή AC με μέγιστη ισχύ έως και 11 kW και σε DC έως και 85 kW.

Στην πρώτη περίπτωση, γεμίζει σε 4,5 ώρες και στη δεύτερη χρειάζονται 33 λεπτά της ώρας από το 10% έως και το 80% της μέγιστης χωρητικότητας της μπαταρίας, η οποία προέρχεται από την CATL, τον Νο 1 κατασκευαστή του είδους στον κόσμο.

Στα πολύ καλά στοιχεία εντάσσεται και η συνδυαστική ισχύς του υβριδικού συνόλου, που φτάνει τους 345 ίππους και μεταδίδεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω του τριτάχυτου αυτόματου κιβωτίου 3DHT EVO, το οποίο έχει εξελιχθεί από τη Volvo. Η υψηλή ιπποδύναμη δεν είναι μόνο νούμερα, προσφέρει και ουσία και φάνηκε αμέσως στην πρώτη δοκιμή στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων. Ο οδηγός έχει τρεις διαφορετικές επιλογές, ώστε να μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά ή με τη μέγιστη δυνατή ισχύ. Στον δρόμο, δίνει έμφαση στην παροχή μιας άκρως ισορροπημένης οδικής συμπεριφοράς, όντας άκρως σταθερό και στιβαρό στην ευθεία, με πολύ καλή πρόσφυση και λογικές κλίσεις στις στροφές.

Η καμπίνα του 08, που ανήκει στην κατηγορία των SUV D-segment, έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί τα premium SUV τόσο σε χώρο όσο και σε εκλεπτυσμένη αισθητική. Με μήκος 4.820 χιλ., πλάτος 1.915 χιλ. και ύψος 1.685 χιλ. και με μεταξόνιο 2.848 χιλ., προσφέρει γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες και χωρητικότητα αποσκευών από 540 έως 1.254 λίτρα.

Διαθέσιμο σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Core και More, το Lynk & Co 08 συνδυάζει τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας. Στο εσωτερικό, οι οδηγοί απολαμβάνουν μια ευρύχωρη καμπίνα εξοπλισμένη με ένα premium ηχοσύστημα Harman Kardon, προηγμένη συνδεσιμότητα και έξυπνη τεχνολογία που κάνει κάθε ταξίδι πιο άνετο, ψυχαγωγικό και ασφαλές. Ειδικά το ηχοσύνολο δημιουργεί αίσθηση! Με 1.600 watt και 23 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων ηχείων στα προσκέφαλα για κρυστάλλινα καθαρές οδηγίες πλοήγησης και hands-free κλήσεις.

Ο στάνταρντ εξοπλισμός περιλαμβάνει: Πανοραμική οροφή για εμπειρία γεμάτη φως, ηλεκτρικό πορτ μπαγκάζ για εύκολη πρόσβαση, θερμαινόμενα και αεριζόμενα δερμάτινα καθίσματα για άνεση όλο το χρόνο και Matrix LED προβολείς για βελτιωμένη νυχτερινή ορατότητα

Παράλληλα είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού Level 2 και διαθέτει: Adaptive cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση εκτροπής από λωρίδα, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, παρακολούθηση τυφλού σημείου και 360° κάμερες περιβάλλοντος χώρου για άνετο παρκάρισμα.

Η συνδεσιμότητα είναι εξίσου πρωτοποριακή, με Apple CarPlay, Android Auto, 5G και ασύρματη φόρτιση στον βασικό εξοπλισμό.

Οι πρώτες παραδόσεις ετοιμάζονται, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν ήδη να δοκιμάσουν και να παραγγείλουν τα οχήματά τους.