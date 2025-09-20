Ονομα βαρύ και ιστορία

Πλήρως ανασχεδιασμένο, το Renault Clio της 6ης γενιάς, είναι εντυπωσιακό, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στιλ. Που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του σχεδιασμού και της τεχνολογίας.

Το πρώτο Clio, που κυκλοφόρησε το 1990, τάραξε τα νερά της αγοράς προσφέροντας ένα επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο των μοντέλων ανώτερων κατηγοριών και μια σειρά από χαρακτηριστικά που δεν είχαν προσφερθεί ποτέ μέχρι τότε σε αυτοκίνητο πόλης. Aντιπροσώπευε μια συνειδητή αναβάθμιση στην ποιότητα και μια καθολική επανάσταση στην κατηγορία του. Με σχεδόν 17 εκατομμύρια μονάδες να έχουν πωληθεί σε 120 χώρες κατά τη διάρκεια της 35ετούς ιστορίας του, παραμένει το πιο δημοφιλές μοντέλο της Renault και φυσικά ένα από τα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Το νέο Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της γκάμας των κινητήρων. Διαθέτει συστήματα που επιβεβαιώνουν περισσότερο από ποτέ τον χαρακτηρισμό του ως του πιο οικονομικού μοντέλου στην γκάμα των υβριδικών της Renault, συμπληρώνοντας ιδανικά την γκάμα των ηλεκτρικών της μάρκας. Το μοντέλο διαθέτει ένα νέο full hybrid κινητήριο σύνολο E-Tech 160 ίππων. Kαι εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης ή διπλού καυσίμου με LPG ισχύος 115 και 120 ίππων, με βελτιωμένες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία.

Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα, ενώ σε πολλά σημεία έχουν χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένα υλικά. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται μια διπλή οθόνη σχήματος V με σύστημα πολυμέσων OpenR Link και ενσωματωμένες λειτουργίες της Google, το πρώτο μοντέλο στην κατηγορία με παρόμοια συστήματα, καθώς και πλήθος τεχνολογικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων έως και 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), που αναβαθμίζουν και τοποθετούν το Clio στα όρια της ανώτερης κατηγορίας. Στην ευρύχωρη καμπίνα του νέου Renault Clio, η εικόνα της αναβάθμισης είναι εμφανής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Αρκεί μια ματιά στο Clio για να φανεί η καλή δουλειά που έχει γίνει από την αρχή, για την αναδιαμόρφωση των αναλογιών και των διαστάσεών του. Αμέσως διακρίνεις το μακρύτερο καπό και τη φοβερή μάσκα! Το αυξημένο (κατά 8 χλστ.) μεταξόνιο των 2,59 μ. και η έντονα δυναμική γραμμή της οροφής κάνουν το μοντέλο να επανακαθορίζει τους κανόνες στο design της κατηγορίας. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας εμφάνισης η κεραία σε σχήμα πτερυγίου και η ενσωματωμένη αεροτομή. Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει –και είναι– μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει από τα 4,05 στα 4,12 μ. (μεγαλύτερο κατά 67 χλστ.), με μεγαλύτερους προβόλους και πλάτος αυξημένο κατά 39 χλστ. (από 1,73 σε 1,77μ). Το ύψος διατηρείται σε λογικά πλαίσια φτάνοντας στο 1,45 μ. (αυξημένο μόνο κατά 11 χλστ.).

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα και είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο, κατά 40 χλστ., κατώφλι φόρτωσης. Το πλήκτρο που ανοίγει το πορτμπαγκάζ είναι ενσωματωμένο απευθείας στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Η μπροστινή όψη του νέου μοντέλου είναι εξαιρετικά εκφραστική, ενώ οι χαρακτηριστικές γραμμές στο καπό κατεβαίνουν μέχρι την εμπρός γρίλια που μοιάζει να είναι διακοσμημένη με διαμάντια. Η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας, ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό σχήμα των φωτιστικών σωμάτων με το μαύρο πλαίσιο. Το αποτέλεσμα είναι απλά εντυπωσιακό!

Το πίσω παρμπρίζ με τη μεγάλη κλίση, που αποτελεί αισθητική συνέχεια της πόρτας του χώρου αποσκευών, εξασφαλίζει στο νέο Clio την αθλητική και δυναμική εμφάνιση, που υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο από τα τέσσερα πίσω φωτιστικά σώματα, εμπνευσμένα από σπορ μοντέλα.

Στην κορυφή της γκάμας είναι η έκδοση full hybrid E-Tech 160hp. Εδώ το Clio μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης στην πόλη και να διανύει έως και 1.000 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρων με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη, με προσαρμοσμένες σχέσεις μετάδοσης. Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

● Renault Clio full hybrid E-Tech 160 CV

● Κινητήρας: 1.793 κ.εκ., 4 κύλινδροι, βενζίνη

● Ισχύς: 160 PS

● Ροπή: 205 Nm

● 0-100: 10,1 δευτερόλεπτα

● Τελική: 170 χλμ./ώρα

● Κατανάλωση: 3.9 λτ./100 χλμ.

● CO2: 89 γραμμάρια

● Τέλη: 0 ευρώ

● Τιμή: Αναμένεται