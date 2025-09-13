Τολμηρή σχεδίαση

Οπως όλα αλλάζουν και εκσυγχρονίζονται στην Opel, έτσι ήρθε και η σειρά του Grandland. Πέρασε πλέον στη δεύτερη γενιά του και δεν έχει καμία σχέση με το απερχόμενο μοντέλο.

Η εντυπωσιακά τολμηρή και καθαρή σχεδίασή του γίνεται αμέσως αντιληπτή, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η αιχμηρή σχεδίαση της μάσκας της Opel συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Το νέο 3D Vizor ενσωματώνει το Opel Blitz, φωτιζόμενο για πρώτη φορά, καθώς και την καινοτόμο τεχνολογία «Edge Light». Ταυτόχρονα, υιοθετεί τη σχεδίαση «Compass» της Opel: η κάθετη πτυχή και το Vizor συγκλίνουν με το «εξηλεκτρισμένο» έμβλημα του «κεραυνού» στο κέντρο.

Το νέο, φωτιζόμενο έμβλημα συνοδεύεται από ακόμα μία καινοτομία στον τομέα του φωτισμού. Το σύστημα Intelli–Lux Pixel Matrix HD Light διαθέτει περισσότερα από 50.000 μεμονωμένα στοιχεία και επιτρέπει την κατανομή φωτός υψηλής ευκρίνειας. Τα νέα κινούμενα σχέδια καλωσορίσματος/αποχαιρετισμού, τα οποία προβάλλονται ως γραφικά μπροστά από το όχημα, δίνουν ήδη μια πρώτη εντύπωση για τις δυνατότητες του συστήματος στο μέλλον. Στο πίσω μέρος, την πρώτη της εμφάνιση σε μοντέλο παραγωγής κάνει η χαρακτηριστική υπογραφή φωτισμού «Compass», που περιλαμβάνει το φωτιζόμενο έμβλημα «OPEL». Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής Greenovation της Opel για την εξοικονόμηση των πόρων, η ονομασία του μοντέλου GRANDLAND δεν εμφανίζεται πλέον με χρωμιωμένα γράμματα, αλλά είναι εντυπωμένη στο κέντρο της πίσω πόρτας.

Το εσωτερικό του είναι επίσης σχεδιασμένο για να είναι τολμηρό, λιτό και αποδοτικό. Οι οριζόντιες γραμμές, όπως αυτές που ξεκινούν από τον πίνακα οργάνων μέχρι τις πόρτες, ενισχύουν την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ η κεντρική οθόνη 16’’, η οποία είναι ελαφρώς προσανατολισμένη στον οδηγό, και η ψηλά τοποθετημένη κεντρική κονσόλα δημιουργούν μια σπορ αίσθηση. Πίσω από το τιμόνι, ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων παρέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες και, σε συνδυασμό με την οθόνη Intelli-HUD head-up display, επιτρέπει στον οδηγό να επικεντρωθεί στην οδήγηση, χωρίς να χρειάζεται να πάρει τα μάτια του από τον δρόμο. Επιπλέον, ακολουθώντας και εδώ τη στρατηγική Greenovation, όλα τα υφάσματα και τα καλύμματα στο εσωτερικό είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά.

Η υιοθέτηση της νέας πλατφόρμας STLA Medium του Ομίλου Stellantis πρόσφερε στους σχεδιαστές νέα ελευθερία. Με 173 χιλιοστά επιπλέον μήκος, 19 χιλιοστά επιπλέον ύψος και 64 χιλιοστά επιπλέον πλάτος σε σχέση με τον προκάτοχό του, αποπνέει αυτοπεποίθηση. Και είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο, χωρίς όμως να προβληματίζει τον οδηγό! Με μήκος 4.650 χιλιοστά, πλάτος 1.905 χιλιοστά και ύψος 1.660 χιλιοστά. Οι ζάντες αλουμινίου, 19’’, ενισχύουν την τολμηρή εμφάνιση του Grandland και το τοποθετούν στην κορυφή της γκάμας των SUV της Opel. Η δίχρωμη οροφή, που μοιάζει να αιωρείται, προσδίδει στο Grandland μια κομψή εμφάνιση. Οι αιχμηρές χαρακτηριστικές γραμμές των τόξων των τροχών διατρέχουν το αυτοκίνητο και ενισχύουν τη στιβαρή εικόνα του Grandland. Το μακρύ μεταξόνιο των 2.784 χιλιοστών (+109 χιλιοστά) εξασφαλίζει αυξημένη ευρυχωρία στην καμπίνα και χώρο αποσκευών 550 λ. Πραγματικά στο οικογενειακό ταξίδι με αυξημένες ανάγκες λόγω αθλητικών υποχρεώσεων, χώρεσε με χαρακτηριστική άνεση όλο τον εξοπλισμό. Περιμπιπτόντως είναι υπερ-πλήρως εξοπλισμένο, από τη βασική έκδοση.

Η ήπια υβριδική έκδοση με τον τρικύλινδρο 1.2 Turbo κινητήρα και συνδυαστική ισχύ 145 PS παντρεύεται με το νέο 48βολτο σύστημα και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Ολα αυτά δίνουν πολιτισμένη λειτουργία, ήσυχη κύλιση και χαμηλή κατανάλωση εντός και εκτός πόλης. Με μια μέση τιμή της τάξης των 6 λ./100 χλμ. H αυτοφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 48 V, με διαθέσιμη ωφέλιμη χωρητικότητα 0,432 kWh, που είναι τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και δεν επηρεάζει τους χώρους, κάνει τελικά καλή δουλειά! Σε ένα αυτοκίνητο 1.575 κιλών.

Οδηγικά προσφέρει ισορροπία μεταξύ άνεσης και σταθερότητας, με πολύ καλές επιδόσεις και εντυπωσιακή βελτίωση σε σχέση με το απερχόμενο Grandland. Σε όλους τους τομείς. Η λειτουργία της ανάρτησης καταφέρνει να «σβήνει» τις ανωμαλίες του δρόμου, χωρίς να φέρνει θόρυβο ή κραδασμούς στην καμπίνα. Αυτό χάρη στο έξυπνο σύστημα ανάρτησης FSD που προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του δρόμου και το στιλ οδήγησης, ρυθμίζοντας ανάλογα την απόσβεση.

Και με τα 20 εκ. απόσταση από το έδαφος, επιτρέπει και τις εκτός δρόμου (ήπιες) εξορμήσεις.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Opel Grandland 1.2lt Turbo Hybrid 48V 145hp EDCT6

Κινητήρας: 1.199 κ.εκ., 3 κύλινδροι, βενζίνη

Ισχύς: 145 PS/5.500 σ.α.λ.

Ροπή: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

0-100: 10,2 δευτερόλεπτα

Τελική: 202 χλμ./ώρα

Κατανάλωση: 5,5 λτ./100 χλμ.

CO2: 124 γραμμάρια

Τέλη: 79 ευρώ

Τιμή: 35.200 ευρώ