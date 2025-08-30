Premium casual αισθητική

Oρθά σκεπτόμενοι εκεί στη Lexus, είπαν να παίξουν και σε μια χαμηλότερη κατηγορία, την B-SUV, που όμως έχει μεγάλη απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά. Για την Ευρώπη άλλωστε σχεδιάστηκε το μικρότερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας.

Το Lexus LBX είναι ένα καινούργιο μοντέλο που στοχεύει σε μια νέα κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς για τη Lexus. Ηρθε να «αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού» και να αποτελέσει βασικό μοντέλο για την ανάπτυξη της μάρκας στη Γηραιά Ηπειρο.

Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί τώρα να αποκτήσει Lexus σε προσιτή τιμή και με όσα καλά προσφέρει η μάρκα: την αξιοπιστία, την καλή ποιότητα, την αντοχή, την πολύ καλή οδική συμπεριφορά, την εξαιρετική ποιότητα κύλισης μα και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Λίγο κάτω από τα 5 λ./100 χλμ. Τα 1.600 χλμ. που διήνυσα μαζί του, με επιβάτες και αποσκευές, έδειξαν ξεκάθαρα τι μπορεί να σου δώσει τούτο το μοντέλο.Είναι ένα υβριδικό SUV που έχει σχεδιαστεί για να είναι προσιτό, ευχάριστο στις καθημερινές μετακινήσεις και απόλυτα εναρμονισμένο με μια σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία που συνδυάζει την casual αίσθηση με την υψηλή ποιότητα. Προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα θα περίμενες από ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας του. Το νέο, αυτοφορτιζόμενο Hybrid Electric σύστημα κίνησης είναι ρυθμισμένο για ικανοποιητικές επιδόσεις, με ισχυρή, γραμμική επιτάχυνση. Αυτό ενισχύει την ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες που είναι το ζητούμενο κατά την οδήγηση σε ένα αστικό περιβάλλον.

Μια νέα μικρότερη και ελαφρύτερη διπολική υβριδική μπαταρία νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH) υψηλής απόδοσης παρέχει ταχύτερη απόκριση, ενώ ο ειδικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των θορύβων και κραδασμών εξασφαλίζει ήρεμη και αθόρυβη εμπειρία ταξιδιού, όπως αρμόζει σε ένα premium μοντέλο. Το υβριδικό σύστημα με κινητήρα μικρού κυβισμού της Lexus χρησιμοποιεί ένα νέο e-CVT κιβώτιο το οποίο είναι σχεδιασμένο για εξοικονόμηση βάρους και χώρου. Εχει 17% υψηλότερη απόδοση, με κορυφαία για την κατηγορία κατανάλωση, αθόρυβη λειτουργία και χαμηλές εκπομπές ρύπων.

Η σχεδίαση του LBX καθιερώνει μια νέα ταυτότητα για τη Lexus με την ονομασία «Resolute Look» που ορίζει εκ νέου την περίφημη εμπρός μάσκα του αμαξώματος. Παρ’ όλο που οι εξωτερικές διαστάσεις είναι πιο συμπαγείς από οποιοδήποτε άλλο Lexus, η εμφάνιση είναι μυώδης και ισχυρή.

Η πίσω όψη αποπνέει επίσης μία αίσθηση στιβαρότητας, με στιλ εμπνευσμένο από μία αναπάντεχη πηγή, τα κέικ ρυζιού Kagami-Mochi που σερβίρονται, σύμφωνα με την ιαπωνική θρησκευτική παράδοση, κατά την Πρωτοχρονιά!Το LBX έχει μήκος 4.190 χλστ., πλάτος 1.825 χλστ. και ύψος 1.545 χλστ., ενώ το μεταξόνιο είναι 2.580 χλστ. Με μικρό κύκλο στροφής μόλις 5,2 μ., είναι ιδανικό για οδήγηση στην πόλη. Ομως στους χώρους, μην περιμένετε θαύματα. Στις πίσω θέσεις με το σχετικά μικρό άνοιγμα θυρών οι επιβάτες έχουν οριακά ικανοποιητικό διαθέσιμο χώρο, όταν εμπρός κάθονται επιβάτες με κανονικό ανάστημα. Πάντως στις αποσκευές, τα 402 λίτρα καλύπτουν τις ανάγκες. Μπορεί το LBX να είναι ένα compact αυτοκίνητο, όμως η Lexus προσπάθησε με κάθε τρόπο να δημιουργήσει ένα ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον καμπίνας ανάλογο με εκείνο ενός μεγαλύτερου premium μοντέλου.

Οι σχεδιαστές επιδίωξαν να δημιουργήσουν ένα απλό και εκλεπτυσμένο ποιοτικό εσωτερικό που δημιουργεί την αίσθηση και την ατμόσφαιρα ενός μοντέλου μεγαλύτερης κατηγορίας. Αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία: καλή ορατότητα με απρόσκοπτη θέα προς τα έξω, διευρυμένο πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, αίσθηση μεγάλου εσωτερικού χώρου και κεντρική κονσόλα με επιβλητική παρουσία.

Ο ορίζοντας του ταμπλό οριοθετείται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων με την οριζόντια διάταξη έχει καθαρή και απλή σχεδίαση ώστε να διατηρείται ανεπηρέαστη η ορατότητα. Εκτείνεται μέχρι τα πάνελ των θυρών, «αγκαλιάζοντας» τους επιβάτες των εμπρός καθισμάτων και επιτυγχάνοντας μια αίσθηση θαλπωρής, παρά τη μεγάλη έκτασή του. Η τρίτη γενιά των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού Lexus Safety System+ προσφέρονται στάνταρ. Στα καλά στοιχεία να αναφέρουμε ότι η εγγύηση περιλαμβάνει 6 χρόνια ή 180.000 χιλιόμετρα βασική κάλυψη, 11ετή κάλυψη για την υβριδική μπαταρία και τα υβριδικά εξαρτήματα μετά από ετήσιο έλεγχο, και 6 χρόνια οδική βοήθεια.