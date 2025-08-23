Ηλεκτρικό με άποψη

Eίναι λογικό ένας κατασκευαστής που έχει στην γκάμα του το κορυφαίο μικρό αυτοκίνητο (i10), να μπορεί να τα καταφέρνει περίφημα και στην ηλεκτροκίνηση. Της αντίστοιχης κατηγορίας. Η Hyundai, με την εμπειρία, τις γνώσεις, τις ικανότητες και την προηγμένη τεχνολογία της, μεταλαμπάδευσε και στο μικρό ηλεκτρικό της ό,τι καλύτερο είχε στο οπλοστάσιο. Αποτέλεσμα, ένα προσιτό μικρό αυτοκίνητο, που δεν υστερεί σε αυτονομία ή γρήγορη φόρτιση, ενώ παράλληλα είναι οικονομικό, ευέλικτο, με καλούς χώρους και λογική τιμή. Ολα τα παραπάνω ισχύουν βέβαια για εκείνους που έχουν αποφασίσει να ταυτιστούν με το άρμα της ηλεκτροκίνησης.

Το Inster επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των μικρών ηλεκτροκίνητων με τη φουτουριστική εμφάνιση και τον high tech σχεδιασμό του.

Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τα LED φλας με pixel-graphic και μια μαύρη μάσκα που ενσωματώνει τους προβολείς, τη θύρα φόρτισης και την εμπρός κάμερα. Τα φώτα pixel αποτελούν διακριτικό στοιχείο της ταυτότητας, καθιστώντας το εύκολα αναγνωρίσιμο ως ηλεκτρικό Hyundai. Η πίσω σχεδίαση χαρακτηρίζεται από τα πίσω LED φώτα με μοτίβο laser pixel που αντικατοπτρίζουν τα pixel-graphic του εμπρός μέρους και στρογγυλά διαφανή φώτα.

Το νέο Hyundai προσφέρει εκλεπτυσμένο και άνετο εσωτερικό, ενώ συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητες εξατομίκευσης. Η χωροταξία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται, από οικογενειακά ταξίδια μέχρι αστικές μετακινήσεις. Εχει μήκος 3.825 χλστ., πλάτος 1.610 χλστ. και ύψος 1.575 χλστ. Με μεταξόνιο 2.580 χλστ., το οποίο είναι άμεσα συγκρίσιμο με αυτό ενός αυτοκινήτου της κατηγορίας Β, διαθέτει γενναιόδωρο χώρο για τους επιβάτες, εξασφαλίζοντας ότι και ένα ταξίδι θα είναι άνετο, παρότι ο προσανατολισμός είναι κυρίως αστικός. Σε ό,τι αφορά το πορτμπαγκάζ, τα 280 λίτρα γίνονται 351, σύροντας τα πίσω καθίσματα προς τα εμπρός.

Το Inster διαθέτει πρωτοποριακό σύστημα infotainment. Κεντρικό στοιχείο είναι η οθόνη LCD 10,25 ιντσών. Το ψηφιακό πάνελ συμπληρώνει το σύστημα πλοήγησης 10,25 ιντσών, το οποίο προσφέρει οθόνη υψηλής ανάλυσης.

Εξοπλισμένο με μπαταρία 42 kWh στη βασική του έκδοση, διατίθεται παράλληλα και με μπαταρία 49 kWh. Και οι δύο παραλλαγές τροφοδοτούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 97 ίππους στη βασική έκδοση και 115 ίππους σε εκείνη με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Και οι δύο αποδίδουν ροπή 147 Nm. Στην πρόσφατη δοκιμαστική οδήγηση είχα τη μεγαλύτερη έκδοση, η οποία σαφώς πρέπει να προτιμηθεί. Με το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού, η διαφορά είναι μόλις 1.600 επιπλέον ευρώ. Και τα οφέλη πολλαπλά. Τόσο σε ιπποδύναμη και επιδόσεις, όσο και σε αυτονομία. Επιπρόσθετα, οι δικές μου μετρήσεις σε συνθήκες εντός και εκτός πόλης ήταν καλύτερες από τις εργοστασιακές! Εφτασε τα 400 χλμ. αυτονομία, εννοείται πάντα με κλιματισμό, ενώ η κατανάλωση ήταν 12 kWh/100 χλμ. Δηλαδή με οικιακή φόρτιση κάπου 2,5 ευρώ τα 100 χλμ. Καθόλου άσχημα!

Οταν χρησιμοποιείται σταθμός φόρτισης υψηλής ισχύος DC 120 kW, μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά. Σε φορτιστή AC 11 kW αρκούν 4,5 ώρες για φόρτιση 10%-100%.

Είναι εξοπλισμένο με την ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) της Hyundai-Smart Sense. Χάρη στο συμπαγές μέγεθος και τον μικρό κύκλο στροφής, είναι εξαιρετικά ευέλικτο στην πόλη. Δύο μεγάλοι θα βολευτούν άνετα πίσω. Απολαμβάνεις ελαφρύ τιμόνι, παρκάρισμα σε στενούς χώρους και εύκολους ελιγμούς. Η υψηλή θέση οδήγησης βελτιώνει την ορατότητα, ενώ η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί για να απορροφά ικανοποιητικά τις ανωμαλίες του δρόμου.

Παρότι είναι ένα μικρό crossover, με 153 χλστ. απόσταση από το έδαφος, το χαμηλό κέντρο βάρους του προσφέρει καλή σταθερότητα στις στροφές. Σε υψηλότερες ταχύτητες, διατηρεί ικανοποιητική αίσθηση στο τιμόνι, χωρίς έντονες κλίσεις του αμαξώματος. Ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει άμεση απόκριση στο γκάζι, επιτρέποντας γρήγορες εκκινήσεις και ομαλές προσπεράσεις. Η επιτάχυνση είναι γραμμική και άμεση, κάνοντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα ξεκούραστες και απολαυστικές.

Τέλος, να τονίσουμε ότι το Inster έχει 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων. Παράλληλα, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 5 χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο. Επίσης, υπάρχει 5ετής εργοστασιακή εγγύηση βαφής και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης ή για 160.000 χιλιόμετρα.