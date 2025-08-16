Ευχάριστη symbio-ση

Πάμε 60 χρόνια πίσω! Παρουσιάζεται ένα πραγματικό «voiture à vivre», το Renault 16. Βλέπουμε για πρώτη φορά ένα νέο στυλ αμαξώματος, με πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ, όπως σε ένα hatchback. Κάλυψε τις ανάγκες οικογενειών που αναζητούσαν αυτοκίνητο πρακτικό και εκδρομικό, ενώ συμβάδιζε με τις ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές της εποχής.

Από τότε η Renault σχεδιάζει αυτοκίνητα που πιάνουν τον παλμό της εποχής. Το Renault Symbioz συνεχίζει την παράδοση. Με δυνατότητα προσαρμογής του χώρου, αποσκευών και επιβατών στις ανάγκες μιας οικογένειας, με χρήσιμες τεχνολογίες και συμπαγείς διαστάσεις που είναι ιδανικές για οδήγηση στην πόλη, εντάσσεται σε μια μεγάλη γκάμα ευέλικτων οχημάτων συμβίωσης («voitures à vivre»).

Με μήκος μόλις 4,41 μέτρα το νέο μοντέλο ολοκληρώνει την γκάμα full hybrid E-Tech των Γάλλων, που περιλαμβάνει τα Arkana (4,57 μέτρα) και Austral (4,51 μέτρα).

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 624 λίτρα και με δυνατότητες αρθρωτής διαμόρφωσης του εσωτερικού χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα, που αναδιπλώνεται δημιουργώντας ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο φόρτωσης. Και όλα αυτά διατηρώντας τις διαστάσεις και την ευελιξία που του εξασφαλίζει το compact αμάξωμά του.

Διαθέτει ισορροπημένες αναλογίες με έναν μεγάλο πίσω πρόβολο που συμπληρώνει το κατακόρυφο εμπρός μέρος.

Η πίσω πλευρά συμβαδίζει αισθητικά με το σύγχρονο, δυναμικό εμπρός μέρος, με το ψηλό, οριζόντιο καπό και τις κάθετες γραμμές.

Τα χαρακτηριστικά των σμιλευμένων επιφανειών της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Renault ξεχωρίζουν αμέσως τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του Symbioz πλαισιώνοντας αρμονικά τις ομαλές, λιτές γραμμές των πλαϊνών τμημάτων.

Τα πίσω φωτιστικά σώματα κάνουν το αυτοκίνητο να φαίνεται πιο φαρδύ εξασφαλίζοντάς του μια δυναμική παρουσία, ενώ στην πραγματικότητα εκείνο έχει τις διαστάσεις που του επιτρέπουν να περνά με άνεση από τα στενά μιας πόλης. Χωρίς να θυσιάζει τις compact εξωτερικές του διαστάσεις, προσφέρει γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους. Σου προσφέρει δηλαδή τον ιδανικό συμβιβασμό μεταξύ της οικογενειακής άνεσης και της αστικής ευελιξίας.

Το πίσω κάθισμα έχει σχεδιαστεί για να μετακινείται/σύρεται σε διαδρομή 16 εκ. αφήνοντας 221χλστ. χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών, ενώ ακόμα και τραβηγμένο τέρμα πίσω, 492 λίτρα στο πορτμπαγκάζ.

Ενσωματώνει τεχνολογία ανώτερης κατηγορίας για τα συστήματα συνδεσιμότητας, υποβοήθησης οδήγησης και τις κινητήριες μονάδες.

Διαθέτει το σύστημα πολυμέσων OpenR Link. Είναι σε θέση να κάνει τις σωστές προτάσεις για την πλοήγηση και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, πάντα με βάση τις συνήθειες του οδηγού. Η κάθετη κεντρική οθόνη αφής των 10,4’’ επιτρέπει στον οδηγό και τους επιβάτες να εκμεταλλευτούν πλήρως ένα δικτυωμένο περιβάλλον.

Η λειτουργία MULTI-SENSE επιτρέπει τη ρύθμιση πολλών παραμέτρων του οχήματος τόσο σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό τομέα (όπως η αίσθηση του τιμονιού) όσο και τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας μέσα στην καμπίνα, όπως η ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού. Τα πάντα είναι προσβάσιμα από την οθόνη αφής ή ένα πλήκτρο στο τιμόνι. Τα 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς (ADAS) είναι ακόμη ένα θετικό στοιχείο.

Διατίθεται μόνο ως full hybrid E-Tech 145. Εξαιρετικά αποδοτικό και οικονομικό στη χρήση το σύστημα, προσφέρει άνεση και την αθόρυβη λειτουργία της ηλεκτροκίνησης στην πόλη χωρίς να φορτίζει.

Η παράλληλη-εν σειρά υβριδική αρχιτεκτονική συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν 36 kW και έναν 18 kW HSG – γεννήτρια/μίζα υψηλής τάσεως) με έναν βενζινοκινητήρα 1,6 λ., 95 ίππων και ένα έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ξεκινά πάντα με πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, επιτρέποντας στον οδηγό να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και στο 80% του χρόνου στην πόλη. Στον αυτοκινητόδρομο η κινητήρια μονάδα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον κινητήρα εσωτερικής καύσεως να κινεί απευθείας τους τροχούς, χωρίς να λειτουργεί τους ηλεκτροκινητήρες. Με αυτήν την τεχνολογία έγραψε πραγματική κατανάλωση 5,8 λ./100χλμ. Και αυτονομία 850 χλμ.!

Γενικά πρόκειται για ένα πολύ καλό SUV σχεδιασμένο για ήρεμη μετακίνηση σε καθημερινές συνθήκες. Στον αυτοκινητόδρομο είναι σταθερό και αποδοτικό, ενώ στις σπορ διαδρομές δεν εντυπωσιάζει με δυναμικό στιλ, αλλά κρατά την υπόσχεση για πρακτική και οικονομική οδήγηση.

Σημαντικό ότι συνοδεύεται με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και αντίστοιχη οδική βοήθεια. Παράλληλα τρέχει μία έκπτωση λανσαρίσματος της τάξης των 1.000 ευρώ.

Renault Symbioz evolution full hybrid E-Tech 145