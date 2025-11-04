Ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη του νίκη στο Τσάμπιονς λιγκ μέσα από τα χέρια του

Με γκολ στο 92΄ ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης από την Αϊντχόφεν για την League Phase του Τσάμπιονς λιγκ, χάνοντας μέσα από τα χέρια του μια τεράστια νίκη.

Οι ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν στον αγώνα, έχασαν ευκαιρίες, αλλά στο τέλος δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ, αδικώντας την εμφάνισή τους.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με μια «φωτοβολίδα» του Μάρτινς αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς στην μοναδική στιγμή του αγώνα που η άμυνα των ερυθρόλευκων ολιγώρησε, δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης από τον Πέπι, φέρνοντάς τον σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.

Πλέον ο Ολυμπιακός μετά από τέσσερις αγωνιστικές έχει δύο πόντους και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.