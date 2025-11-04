Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.5° 16.5°
3 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.8° 11.9°
4 BF
78%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 16.6°
3 BF
78%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
82%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
11.5° 11.5°
2 BF
93%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
4 BF
81%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
92%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
18.3° 16.8°
3 BF
82%
Μυτιλήνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 17.7°
0 BF
78%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
82%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.6° 15.6°
6 BF
88%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
4 BF
81%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
88%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
16.2° 14.9°
2 BF
92%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 15.8°
1 BF
89%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
16.1° 14.8°
2 BF
100%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.4° 14.4°
2 BF
92%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
11°C
11.4° 11.4°
2 BF
94%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
2 BF
85%
Τετάρτη, 05 Νοεμβρίου, 2025
Olympiakos_1020
EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη του νίκη στο Τσάμπιονς λιγκ μέσα από τα χέρια του

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr
Ισοπαλία 1-1 με την Αϊντχόφεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Με γκολ στο 92΄ ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης από την Αϊντχόφεν για την League Phase του Τσάμπιονς λιγκ, χάνοντας μέσα από τα χέρια του μια τεράστια νίκη.

Οι ερυθρόλευκοι κυριάρχησαν στον αγώνα, έχασαν ευκαιρίες, αλλά στο τέλος δεν κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ, αδικώντας την εμφάνισή τους.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 15ο λεπτό με μια «φωτοβολίδα» του Μάρτινς αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς στην μοναδική στιγμή του αγώνα που η άμυνα των ερυθρόλευκων ολιγώρησε, δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης από τον Πέπι, φέρνοντάς τον σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.

Πλέον ο Ολυμπιακός μετά από τέσσερις αγωνιστικές έχει δύο πόντους και βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

