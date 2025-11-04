Στημένα παιχνίδια: «Μπιφ» Σούντγκρεν - Βόλου - «Ας μου κάνουν μήνυση»

Δεν κάνει πίσω ο Ντάνιελ Σούντγκρεν από τις καταγγελίες που έκανε για δύο στημένα ματς ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσερραϊκό.

Ο Σουηδός μπακ ρωτήθηκε για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος, η οποία θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: Εντάξει, ας με μηνύσουν. Αυτό δεν το ήξερα. Ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι της ομάδας μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα με μηνύσουν. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο. Παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Το μόνο που είπα ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν

Οι καταγγελίες του έπεσαν σαν «κεραυνός εν αιθρία» με τον Σουηδό να δηλώνει ότι τα περσινά ματς ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό στα Play Out ήταν στημένα. Οι δύο ομάδες νίκησαν από μία φορά με 3–0 κι έτσι αμφότερες κατάφεραν να διατηρηθούν στη μεγάλη κατηγορία. «Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, ακούγαμε πράγματα όπως "σήμερα δεν θα πας να πάρεις τη μπάλα" ή "σήμερα εκείνος κι εκείνος θα ανατραπούν μέσα στην περιοχή, οπότε θα πάρουμε πέναλτι υπέρ μας"» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό απάντησε ο Βόλος σημειώνοντας: Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια. Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Sundgren shame on you

Για το θέμα τοποθετήθηκε και η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας με ανακοίνωσή της σημειώνοντας: Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν. Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί