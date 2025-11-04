Νέα Τούμπα: Στα χέρια της ΠΑΕ το μνημόνιο του ΑΣ, ζητά όμως τροποποίηση όρων

Μία σημαντική εξέλιξη προέκυψε τη Δευτέρα στο θέμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα.

Το απόγευμα βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη αποτελούμενη από την νομική σύμβουλο, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, τον γενικό γραμματέα, Θανάση Καπετανάκη και τα μέλη της διοίκησης, Δημήτρη Πατρίδα (μηχανικός) και Γιώργο Νικολαΐδη (εργολάβος), που είναι οι δύο που έκαναν τις παρατηρήσεις στην πρόταση της τριμελούς τεχνοκρατικής επιτροπής που είχε συσταθεί και οδήγησαν στην τελική μορφή του μνημονίου που υπερψηφίστηκε από το ΔΣ του Ερασιτέχνη και κατατέθηκε στην ποδοσφαιρική εταιρία.

Η συζήτηση των δύο πλευρών διήρκησε 70 λεπτά και στο φινάλε της, πριν την αποχώρηση από τα γραφεία της ΠΑΕ της αντιπροσωπείας του Ερασιτέχνη, η κα Γιαννακοπούλου δήλωσε: «Συζητήσαμε για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, είμαστε μια οικογένεια και θα έχουμε συνέχεια σε αυτό. Θα επεξεργαστεί το μνημόνιο η ΠΑΕ και θα έχουμε δεύτερη συνάντηση. Δεν προσδιορίσαμε το πότε, αλλά είπαμε να γίνει σύντομα». Πρόσθεσε, λέγοντας: «Φυσικά και είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα με τους καλύτερους όρους για τον ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σαββίδη, φυσικά, για ποιον λόγο είμαστε εδώ σήμερα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέμε, και η παρουσία μας εδώ αυτό συμβολίζει».

Η ΠΑΕ επιφυλάχθηκε να μελετήσει το κείμενο και λίγες ώρες αργότερα, μέσω διαρροής της, έκανε λόγο ότι αυτό χρήζει αρκετών διορθώσεων και τονίζεται ότι έχει αρκετές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το μνημόνιο το οποίο είχε συντάξει η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη. Κράτησε χαμηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι «στο τέλος να πρυτανεύσει η κοινή λογική και κάποιοι όροι θα τροποποιηθούν για να συμβαδίζουν μαζί της» και καταλήγουν «στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, ευελπιστούμε πως θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας».

Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πάντως, δεν διέρρευσε ποιοι ακριβώς είναι οι όροι που θέλει να αλλάξουν.