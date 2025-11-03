Αθήνα, 19°C
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο
Ap photo

Ο Ρονάλντο πιστεύει πως ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από αυτόν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Κάθε άλλο παρά «ταπεινός» είναι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής έδωσε συνέντευξη στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, στην οποία σημείωσε απέρριψε την εκτίμηση ότι ο Αργεντινός Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.
  
«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;», ρωτήθηκε και ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».

Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια...».

