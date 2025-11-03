Αθήνα, 19°C
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Μπάμπης Κωστούλας

Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε Κωστούλα και Τριάντη στην εθνική

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn.gr

Δύο νέα πρόσωπα περιλαμβάνουν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες του Νοεμβρίου με Σκοτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), τους τελευταίους της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο ένας είναι ο 18χρονος επιθετικός της Μπράιτον Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος τον τελευταίο καιρό κάνει κάποιες συμμετοχές στους «Γλάρους» και ο έτερος είναι ο 22χρονος μεσοαμυντικός της Μινεσότα Νεκτάριος Τριάντης.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και Τάσος Μπακασέτας, ενώ δεν κλήθηκε ο Τάσος Δουβίκας. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό συγκρότημα έχει αποκλειστεί από τα τελικά της Βόρειας Αμερικής.

Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν οι ακόλουθοι 24 ποδοσφαιριστές: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης.

