ΕΠΑΘΛΑ για καταγγελίες Σούντγκρεν: Τις εξετάζουμε, έχουμε σχετικές αναφορές

Υπό έρευνα βρίσκονται ήδη από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, στα πλέι-άουτ του περσινού πρωταθλήματος της Super League, κατόπιν αναφορών για ύποπτο στοιχηματισμό.
Το παραπάνω επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΑΘΛΑ, με αφορμή τις δηλώσεις του Σουηδού πρώην παίκτη του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, που κατήγγειλε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν «στημένοι». Από την ΕΠΑΘΛΑ τονίζεται ότι οι καταγγελίες του ποδοσφαιριστή λαμβάνονται υπόψη, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός εισαγγελέας.
Νωρίτερα, η ΠΑΕ Βόλος γνωστοποίησε ότι έχει υποβάλει μήνυση κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τις «ψευδείς και ανυπόστατες», όπως τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του, σχετικά με «στημένους» αγώνες της θεσσαλικής ομάδας στα play-out του περσινού πρωταθλήματος της Super League.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν. Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».
