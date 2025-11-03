Ο Βόλος μηνύει τον Σούντγκρεν που κατήγγειλε στημένα ματς

Στημένους αγώνες κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στον Βόλο κατήγγειλε ο διεθνής Σουηδός αμυντικός Ντάνιελ Σούντγκρεν. Μάλιστα, δήλωσε ότι οι εντολές προέρχονταν από υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου.
Σε υψηλούς τόνους ήρθε η τοποθέτηση από την ΠΑΕ Βόλος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις. Η ΠΑΕ ανέφερε επίσης ότι έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του παίκτη, καλώντας τον να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος
«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.
Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.
Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
Sundgren shame on you».
