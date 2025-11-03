Ο Βόλος μηνύει τον Σούντγκρεν που κατήγγειλε στημένα ματς

Στημένους αγώνες κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στον Βόλο κατήγγειλε ο διεθνής Σουηδός αμυντικός Ντάνιελ Σούντγκρεν. Μάλιστα, δήλωσε ότι οι εντολές προέρχονταν από υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου.

Σε υψηλούς τόνους ήρθε η τοποθέτηση από την ΠΑΕ Βόλος, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις. Η ΠΑΕ ανέφερε επίσης ότι έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του παίκτη, καλώντας τον να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Δικαιοσύνης.