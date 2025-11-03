Σάλος στην Premier League: Συνελήφθη κορυφαίος ατζέντης μετά από απειλή με όπλο

«Αστέρας» της Premier League φέρεται να απειλήθηκε με όπλο από τον ίδιο του τον ατζέντη, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα.

Σοκ έχει προκληθεί στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sun, ένας «αστέρας» της Premier League απειλήθηκε με όπλο στο Λονδίνο, ενώ οι Αρχές συνέλαβαν τον πασίγνωστο ατζέντη του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο 20χρονος ποδοσφαιριστής περπατούσε με έναν φίλο του σε πολυσύχναστη περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο έναν γνωστό ατζέντη παικτών, που συνεργάζεται με αρκετούς σταρ, μεταξύ των οποίων και έναν διεθνή με την Εθνική των «Τριών Λιονταριών».

🚨😳 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An unnamed Premier League player in his 20s was threatened at gun-point on the streets in a terrifying late-night incident. A top agent has been arrested.



The player was targeted while walking with a pal on a busy London street.



An agent who represents… pic.twitter.com/s8OIGS4gey — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 3, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο φίλος του διέφυγαν χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ ο 31χρονος ατζέντης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 9 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα επικοινωνούσε με τον ποδοσφαιριστή.

Σημειώνεται πως ο ύποπτος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για φερόμενο εκβιασμό και απειλές κατά του περιβάλλοντος του παίκτη, αλλά δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες για κανένα αδίκημα.