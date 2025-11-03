Σάλος στην Premier League: Συνελήφθη κορυφαίος ατζέντης μετά από απειλή με όπλο

Σοκ έχει προκληθεί στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sun, ένας «αστέρας» της Premier League απειλήθηκε με όπλο στο Λονδίνο, ενώ οι Αρχές συνέλαβαν τον πασίγνωστο ατζέντη του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο 20χρονος ποδοσφαιριστής περπατούσε με έναν φίλο του σε πολυσύχναστη περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε ως ύποπτο έναν γνωστό ατζέντη παικτών, που συνεργάζεται με αρκετούς σταρ, μεταξύ των οποίων και έναν διεθνή με την Εθνική των «Τριών Λιονταριών».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο φίλος του διέφυγαν χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ ο 31χρονος ατζέντης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 9 Σεπτεμβρίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα επικοινωνούσε με τον ποδοσφαιριστή.
Σημειώνεται πως ο ύποπτος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για φερόμενο εκβιασμό και απειλές κατά του περιβάλλοντος του παίκτη, αλλά δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες για κανένα αδίκημα.
