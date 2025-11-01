Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
19°C
20.1° 18.0°
2 BF
82%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.6° 13.7°
0 BF
76%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
18°C
20.0° 18.3°
3 BF
80%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
93%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.3° 14.3°
0 BF
74%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
2 BF
87%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
88%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.1° 18.3°
1 BF
82%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 15.9°
2 BF
80%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
82%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
82%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
20°C
20.0° 20.0°
2 BF
80%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 18.4°
1 BF
74%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 21.8°
3 BF
67%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.8° 16.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 9.3°
0 BF
81%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
1 BF
93%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
olympiakos - aris
eurokinissi

Ο Ολυμπιακός αγγίζει την κορυφή προς το παρόν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
efsyn. gr

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League με τους Ποντένσε και Ταρεμί να οδηγούν τους ερυθρόλευκους στη νίκη.

Σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό που έφτασε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα. 

Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι ανεβαίνουν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, ενώ ο Άρης βρίσκεται στην 6η θέση με 12.

περισσότερα σε λίγο...

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Ολυμπιακός αγγίζει την κορυφή προς το παρόν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual