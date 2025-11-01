Ο Ολυμπιακός αγγίζει την κορυφή προς το παρόν

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League με τους Ποντένσε και Ταρεμί να οδηγούν τους ερυθρόλευκους στη νίκη.

Σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό που έφτασε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι ανεβαίνουν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 βαθμούς, ενώ ο Άρης βρίσκεται στην 6η θέση με 12.

περισσότερα σε λίγο...