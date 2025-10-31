Αποκλείστηκαν 149 διαιτητές στην Τουρκία για το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες ποινές σχετικά με το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Τουρκία, με εκατοντάδες διαιτητές ποδοσφαίρου όλων των επαγγελματικών κατηγοριών να κατηγορούνται πως είχαν ενεργούς στοιχηματικούς λογαριασμούς και πως τζόγαραν ασυστόλως σε παιχνίδια που σφύριζαν.

Συγκεκριμένα, η πειθαρχική επιτροπή της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (TFF) τιμώρησε με αποκλεισμό 149 διαιτητές που κατηγορήθηκαν για τα στοιχήματα. Οι ποινές αποβολής κυμαίνονται από οκτώ έως δώδεκα μήνες, ανέφερε η TFF, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται σχετικά με τρεις άλλους εμπλεκόμενους διαιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα έρευνα της ομοσπονδίας σε 571 διαιτητές σε τουρκικά επαγγελματικά πρωταθλήματα αποκάλυψε ότι 371 από αυτούς έχουν λογαριασμούς αθλητικών στοιχημάτων και 152 στοιχηματίζουν ενεργά.

«Η διαιτησία είναι επάγγελμα τιμής. Όποιος αμαυρώνει αυτή την τιμή δεν θα συμμετάσχει ποτέ ξανά στο τουρκικό ποδόσφαιρο», δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της TFF, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου.

Είκοσι δύο από τους εμπλεκόμενους διαιτητές (επτά κύριοι διαιτητές και 15 βοηθοί διαιτητές) διαιτητεύουν στην πρώτη κατηγορία, σύμφωνα με την ομοσπονδία. Δέκα από τους διαιτητές που κατέγραψε η έρευνα της TFF τοποθέτησαν περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν μόνο από αυτούς να τοποθέτησε 18.227 στοιχήματα. Σαράντα δύο διαιτητές στοιχημάτισαν ο καθένας σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε ο επικεφαλής του τουρκικού ποδοσφαίρου. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, εάν υπάρχουν ύποπτοι για κάποιους που στοιχημάτισαν σε αγώνες που είχαν διαιτητεύσει.

Σημειώνεται ότι έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.