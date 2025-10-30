Με άνεση ο ΠΑΟΚ υπέταξε τη Λάρισα

Πραγματοποιώντας ένα θαυμάσιο πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ θριάμβευσε με 4-1 της ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λούκα Ιβανούσετς (3’), Γιάννης Κωνσταντέλιας (12’), Κίριλ Ντεσπόντοφ (18’ με πέναλτι) και Ανέστης Μύθου (31’) βρήκαν δίχτυα για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που έριξε ρυθμούς στην επανάληψη. Εκεί βρήκε ευκαιρία να μειώσει το «αλογάκι», με το απίθανο γκολ του Λιούμπομιρ Τούπτα (75’) με απευθείας χτύπημα από το σημαιάκι του κόρνερ.

Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους. Κι αν στο 2’ ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος σταμάτησε το κοντινό πλασέ του Κίριλ Ντεσπόντοφ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι δευτερόλεπτα μετά. Ωραία ενέργεια του Ιβανούσετς από τα αριστερά, ο Κροάτης συνέκλινε και με δεξί, φαλτσαριστό σουτ άνοιξε το σκορ - αριστερό δοκάρι και μέσα. Δεν άργησε και το 2-0. Ο Ντεσπόντοφ δημιούργησε το δεύτερο γκολ, βγάζοντας ωραία στον Τζόντζο Κένι, ο Βρετανός έκανε το γύρισμα και ο Κωνσταντέλιας είχε εύκολο έργο από τη μικρή περιοχή.

Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός κέρδισε πέναλτι (σε τράβηγμα) από τον Μπόγιαν Κοβάσεβιτς, με τον Ντεσπόντοφ να βάζει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, ευστοχώντας από την άσπρη βούλα για το 3-0 στο 18’. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ, λίγο μετά το ημίωρο.

Πάλι συνεργασία των Κένι, Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, γύρισμα του Βούλγαρου, με τον Μύθου να κάνει - με τρόπο παρόμοιο του Κωνσταντέλια και λίγο πιο δύσκολο - το 4-0. Το δεύτερο μέρος ήταν, λογικά, πιο υποτονικό. Οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες να αυξήσουν κι άλλο το δείκτη του σκορ, με τους Κωνσταντέλια (52’), Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (58’), Γιάννη Μιχαηλίδη (62’) και Αλεσάντρο Μπιάνκο (90’+3’) αλλά η ΑΕΛ πέτυχε το γκολ - και τι γκολ. Με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, ο Τούπτα έπιασε στον ύπνο τον Αντώνη Τσιφτσή μειώνοντας στο 75’.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τους πρώτους τρεις βαθμούς στο δεύτερο παιχνίδι του στη διοργάνωση κι ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Άρη στην 4η αγωνιστική. Από την άλλη, η ΑΕΛ έμεινε στον ένα βαθμό και μόνο μαθηματικές ελπίδες έχει να προλάβει τα νοκ άουτ.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Κένι, Μπιάνκο - Στάικος, Μπαγκαλιάνης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (71’ Τέιλορ), Μπιάνκο, Μεϊτέ (60’ Θυμιάνης), Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας (60’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (60’ Μπέρδος), Μύθου (71’ Τσάλοφ).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τούπτα, Στάικος, Σαγκάλ (74’ Γιούσης), Γκαράτε (55’ Τσάκλα), Δημηνίκος (55’ Βαρσάμης), Αντράντα (74’ Σουρλής), Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης (64’ Φεριγκρά), Αποστολάκης.