Το γύρισε σε πέντε λεπτά και πήρε την νίκη κόντρα στην Καλλιθέα η Κηφισιά

Με ανατροπή μέσα σε 5 λεπτά στο δεύτερο η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με 2-1 επί της Athens Kallithea στο Πανθεσσαλικό, στο τελευταίο ματς του πρώτου «πιάτου» της 3ης αγωνιστικής του θεσμού.

Μετά τις ισοπαλίες με Αστέρα Τρίπολης και Καβάλα (1-1 και τα δύο ματς) η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο κατάφερε να αντιδράσει με τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο και να μετατρέψει το εις βάρος της 0-1, που είχε δημιουργηθεί από το 8' με το γκολ του Καντίγιο, σε 2-1 με τα γκολ των Αμάνι και Μούσιολικ σε διάστημα πέντε λεπτών (65'-69').

Η ομάδα της Super League 2 γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της στο Κύπελλο και, πλέον, οι ελπίδες πρόκρισης εξανεμίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ